Crowdstrike: Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας για το παγκόσμιο black out στα πληροφοριακά συστήματα

Έχοντας προκαλέσει παράλυση σε αερομεταφορές, προβλήματα σε επικοινωνίες και συναλλαγές, και διεθνή αναστάτωση, η Crowdstrike με επίσημη ανακοίνωσή της, διαβεβαιώνει ότι το παγκόσμιο black out σε πληροφοριακά συστήματα δεν οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση ή σε ζήματα ασφαλείας, αλλά σε τεχνικό πρόβλημα.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…

