Κριστίν Λαγκάρντ: Όλα ανοιχτά για τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο

Με τις αγορές να έχουν εδώ και καιρό προεξοφλήσει ότι η ΕΚΤ θα τηρήσει στάση αναμονής στη συνεδρίαση του Ιουλίου, τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στη συνέντευξη Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ και στο εάν θα θελήσει να δώσει σαφές σήμα για τα επόμενα βήματα στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής.

Τελικά η πρόεδρος της ΕΚΤ, που έχει να αντιμετωπίσει στους κόλπους του διοικητικού συμβουλίου μία μάχη ανάμεσα σε «γεράκια» και «περιστέρια», κράτησε κλειστά τα χαρτιά της, λέγοντας πως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για το τι θα συμβεί με τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, μετά τη σημερινή απόφαση να διατηρηθούν τα επιτόκια αμετάβλητα. Το καταθετικό επιτόκιο διατηρείται έτσι στο 3,75%.

