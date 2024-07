Το νέο πανίσχυρο όπλο (και ταυτόχρονα ο πιο ευάλωτος στόχος) των μεγάλων δυνάμεων

Οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο κορυφαίες δυνάμεις του πλανήτη, τις ΗΠΑ και την Κίνα, κινούνται σε πρωτόγνωρα…βάθη, καθώς στο επίκεντρό τους βρίσκονται ξαφνικά τα υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών.

Η κοινή γνώμη έμαθε περισσότερα για τα καλώδια αυτά τους τελευταίους μήνες καθώς οι Χούθι έκοψαν 4 από τα 15 καθοριστικής σημασίας καλώδια στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο εδώ και καιρό αποτελούν για τους τεχνολογικούς κολοσσούς και τις κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων ένα πανίσχυρο όπλο και ταυτόχρονα έναν ευάλωτο στόχο.

Τι είναι τα υποθαλάσσια καλώδια

Θαμμένα βαθιά κάτω από το νερό υπάρχουν εκατοντάδες τεράστια καλώδια τηλεπικοινωνιών που εκτείνονται σε μήκος σχεδόν 1,4 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνώνTeleGeometry.

Μερικά από αυτά τα καλώδια είναι μικρότερα, όπως το καλώδιο CeltixConnect μήκους 131 χιλιομέτρων που συνδέει την Ιρλανδία με το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα. Άλλά ωστόσο, τρέχουν για πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις — όπως το καλώδιο Asia America Gateway, που είναι μήκους 20.000 χιλιομέτρων.

Ο αριθμός των υποθαλάσσιων καλωδίων σε όλο τον πλανήτη αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, αντανακλώντας την αυξανόμενη ζήτηση για κίνηση δεδομένων που προκλήθηκε από τη ραγδαία εξάπλωση του streaming και των υπηρεσιών cloud.

Από τις αρχές του 2024, η TeleGeometry εντόπισε 574 ενεργά και προγραμματισμένα υποθαλάσσια καλώδια.

Γιατί είναι σημαντικά, αλλά και ευάλωτα

Τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου Διαδικτύου, μεταφέροντας το 99% της παγκόσμιας διηπειρωτικής κίνησης δεδομένων. «Εάν έχετε στείλει e-mail, μήνυμα κειμένου ή συνομιλία μέσω βίντεο με κάποιον σε άλλη ήπειρο, έχετε χρησιμοποιήσει ένα υποθαλάσσιο καλώδιο — πιθανότατα χωρίς να το σκεφτείτε», εξηγεί στο CNBC ο Άντι Σαμπέιν, επικεφαλής τεχνολογίας της Akamai Labs.

«Ενώ είμαστε διασυνδεδεμένοι με ένα περίπλοκο φυσικό πλέγμα καλωδίων οπτικών ινών πάνω από τη στεριά, η τοπολογία γίνεται πιο προκλητική μόλις βυθιστούμε στους ωκεανούς», προσθέτει. «Είναι πραγματικά πολύπλοκο να εγκαταστήσεις υποθαλάσσια καλώδια. Και, όταν υπάρχει πρόβλημα με ένα υποθαλάσσιο καλώδιο, η επισκευή του δεν είναι εύκολη υπόθεση», επισημαίνει.

Ένα βασικό στοιχείο που κάνει τα υποθαλάσσια καλώδια σημαντικά είναι ο αντίκτυπος που έχουν όταν διακόπτονται, σύμφωνα με τον Τζο Βακάρο, αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή της εταιρείας παρακολούθησης διαδικτύου ThousandEyes που ανήκει στη Cisco.

«Όταν συμβαίνει αυτό, οι υποκείμενοι πάροχοι που μεταφέρουν αυτή την κίνηση πρέπει στη συνέχεια να προσπαθήσουν να μεταφέρουν δυναμικά την κίνηση σε διαφορετικές διαδρομές. «Τι γίνεται όταν το κάνουν αυτό; Δημιουργούνται σημεία συμφόρησης».

Πώς μπήκαν στο παιχνίδι οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Τα υποθαλάσσια καλώδια παραδοσιακά ανήκαν σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Πιο πρόσφατα, οι αμερικανικοί τεχνολογικοί γίγαντες, όπως η Meta, η Google, η Microsoft και η Amazon, επένδυσαν σημαντικά ποσά για να αποκτήσουν και να διαχειρίζονται τα δικά τους καλώδια.

Το 2021, η Meta και η Google ανακοίνωσαν σχέδια για την εγκατάσταση δύο τεράστιων υποθαλάσσιων καλωδίων που συνδέουν τη δυτική ακτή των ΗΠΑ με τη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία. Τα καλώδια Echo και Bifrost trans-Pacific αναμένεται να αυξήσουν τη χωρητικότητα δεδομένων μεταξύ των περιοχών κατά 70% και να βελτιώσουν την αξιοπιστία του Διαδικτύου.

Η Meta επενδύει και στα δύο καλώδια, ενώ η Google υποστηρίζει μόνο το Echo. Η Meta έχει επίσης ανακοινώσει σχέδια για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους 37.000 χιλιομέτρων γύρω από την Αφρική για να της παρέχει καλύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ η Google εργάζεται επίσης σε ένα υποθαλάσσιο καλώδιο που ονομάζεται Equiano και στοχεύει να συνδέσει την Αφρική με την Ευρώπη.

Οι καταγγελίες για κατασκοπεία

Επικαλούμενη ανώνυμες πηγές στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Wall Street Journal ανέφερε τον Μάιο ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ιδιωτικά τις εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Google και της Meta, ότι τα υποθαλάσσια καλώδια στην περιοχή του Ειρηνικού μπορεί να είναι ευάλωτα στην κατασκοπεία από κινεζικά επισκευαστικά πλοία.

Η Submarine Systems, μια κρατικά ελεγχόμενη κινεζική εταιρεία που βοηθά στην επισκευή διεθνών καλωδίων, φαινόταν να κρύβει τις τοποθεσίες των σκαφών της από ραδιοφωνικά και δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης, σύμφωνα με τη WSJ.

Η Εσθονία, εν τω μεταξύ, υποπτεύεται ότι ένα κινεζικό πλοίο έκοψε δύο από τα υποθαλάσσια καλώδιά της. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε έκτοτε ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί με την Εσθονία στην έρευνα.

ΗΠΑ εναντίον Κίνας

Αυτές οι εξελίξεις αναδεικνύουν το πώς τα υποβρύχια καλώδια γίνονται πηγή διαμάχης σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Τα δεδομένα που στέλνουν αυτά τα δίκτυα μπορεί να περιλαμβάνουν επικοινωνίες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού διπλωματικών αποστολών, των επιχειρήσεων ασφαλείας και της συλλογής πληροφοριών.

Οι ανησυχίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν είναι νέες και έχουν τεκμηριωθεί ευρέως.

Τον Φεβρουάριο του 2023 η αμερικανική εταιρεία υποθαλάσσιων καλωδίων SubCom LLC άρχισε να τοποθετεί ένα καλώδιο 600 εκατομμυρίων δολαρίων για τη μεταφορά δεδομένων από την Ασία στην Ευρώπη, μέσω της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, με εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες. Πρόκειται πάνω από 12.000 μίλια ινών που τρέχουν κατά μήκος του θαλάσσιου πυθμένα.

Πώς δόθηκε σε αμερικανική αντί για κινεζική εταιρεία το SeaMe We-6

Αυτό το καλώδιο είναι γνωστό ως SeaMeWe-6. Θα συνδέσει πάνω από 10 χώρες, από τη Σιγκαπούρη έως τη Γαλλία, διασχίζοντας τρεις θάλασσες και τον Ινδικό Ωκεανό. Έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2025. Ήταν ένα έργο που γλίστρησε από τα δάχτυλα της Κίνας.

Μια κινεζική εταιρεία που αναδείχθηκε γρήγορα ως δύναμη στη βιομηχανία υποθαλάσσιων καλωδίων, η HMN Technologies Co Ltd, βρισκόταν πολύ κοντά στο να κλείσει τη σύμβαση αυτή. Ο πελάτης για το καλώδιο ήταν μια κοινοπραξία περισσότερων από δώδεκα παγκόσμιων εταιρειών. Τρεις από τους κρατικούς τηλεπικοινωνιακούς κολοσσόυς της Κίνας – η China Telecommunications Corporation (China Telecom), η China Mobile Limited και η China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) – είχαν δεσμευτεί για χρηματοδότηση ως μέλη της κοινοπραξίας, η οποία περιλάμβανε επίσης τη Microsoft Corp και τη γαλλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Orange SA, σύμφωνα με έξι άτομα που εμπλέκονται στη συμφωνία.

Η HMN Tech, της οποίας η προκάτοχος εταιρεία ανήκε κατά πλειοψηφία στον κινεζικό γίγαντα τηλεπικοινωνιών Huawei Technologies Co Ltd, επιλέχθηκε στις αρχές του 2020 για να κατασκευάσει και να τοποθετήσει το καλώδιο. Η προσφορά της HMN Tech ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν περίπου κατά 1/3 φθηνότερη από την αρχική πρόταση που υποβλήθηκε στην κοινοπραξία καλωδίων από την SubCom.

Το καλώδιο από τη Σιγκαπούρη προς τη Γαλλία θα ήταν το μεγαλύτερο τέτοιο έργο της HMN Tech μέχρι σήμερα, καθιστώντας την τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κατασκευαστή υποθαλάσσιων καλωδίων στον κόσμο και επεκτείνοντας την παγκόσμια εμβέλεια των τριών κινεζικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών που είχαν σκοπό να επενδύσουν σε αυτό.

Αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο κινεζικής κατασκοπείας αυτών των ευαίσθητων καλωδίων επικοινωνιών, διεξήγαγε μια επιτυχημένη εκστρατεία για να μπλοκάρει τους Κινέζους και να δώσει τη σύμβαση στην SubCom μέσω κινήτρων και πιέσεων στα μέλη της κοινοπραξίας.