Πάουελ (Fed): «Παράθυρο» μείωσης των επιτοκίων

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ εξέφρασε την Τρίτη την ανησυχία του ότι η διατήρηση των επιτοκίων σε πολύ υψηλά επίπεδα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη.

Θέτοντας τις βάσεις για μια διήμερη παρουσία στο Καπιτώλιο αυτή την εβδομάδα, στην αρμόδια για τις τραπεζικές υποθέσεις Επιτροπή της Γερουσίας, ο επικεφαλής της Federal Reserve δήλωσε ότι η οικονομία παραμένει ισχυρή, όπως και η αγορά εργασίας. Ο Πάουελ αναφέρθηκε σε κάποια χαλάρωση του πληθωρισμού, για τον οποίο είπε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν αποφασισμένοι να τον φτάσουν στον στόχο του 2%.

Today, Chair Powell presents the semiannual Monetary Policy Report before the U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs: https://t.co/O4VXpyETWFhttps://t.co/NJOyhDJiIE

Watch live: https://t.co/TL8c2ySyqe pic.twitter.com/q7S349tHEn

— Federal Reserve (@federalreserve) July 9, 2024