ΕΕ: 14ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Στο στόχαστρο για πρώτη φορά το LNG

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε την Πέμπτη να επιβάλει μια νέα σειρά κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο για πρώτη φορά τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το οποίο πολλά κράτη μέλη συνεχίζουν να αγοράζουν παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις αποτελούν το 14ο πακέτο που επιβάλλεται από τον Φεβρουάριο του 2022 και έρχονται σε μια δύσκολη για την Ουκρανία στιγμή στο πεδίο της μάχης, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ανανεωμένη δυναμική τους για να επιτύχουν περαιτέρω εδαφικά κέρδη.

I welcome the agreement on our 14th sanctions package against Russia.

This hard-hitting package will further deny Russia access to key technologies.

It will strip Russia of further energy revenues.

And tackle Putin’s shadow fleet and shadow banking network abroad. https://t.co/iquZOtEOWf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2024