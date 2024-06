Λαγκάρντ: Δεν αναμένεται περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού για το υπόλοιπο του έτους

Σε μια οξύμωρη απόφαση καθώς δεν αναμένεται περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού για το υπόλοιπο του έτους στην ευρωζώνη, η ΕΚΤ αποφάσισε μείωση των επιτοκίων κατά 1/4 της μονάδας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα μειώσει ξανά τα επιτόκια η Τράπεζα φέτος.

Άλλωστε η μείωση είχε προεξοφληθεί, αλλά η πρόεδρος της ΕΚΤ, δεν έδωσε σήμα για περαιτέρω μειώσεις, τουλάχιστον άμεσα, ή όσο γρήγορα περίμενε η αγορά.

Δεν δεσμευόμαστε σε μια συγκεκριμένη πορεία με τα επιτόκια, ξεκαθάρισε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στη συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του ΔΣ.

«Αναμένω ότι η οικονομία θα συνεχίσει να ανακάμπτει, καθώς οι κίνδυνοι εξισορροπούνται μακροπρόθεσμα», τόνισε η κ. Λαγκάρντ.

«Θα διατηρήσουμε τη νομισματική πολιτική περιοριστική για όσο διάστημα χρειαστεί», επανέλαβε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

