ΕΚΤ: Ιστορική μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Όπως αναμενόταν ευρέως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε, για πρώτη φορά από το 2019, σε μείωση των επιτοκίων, σε μια ταραχώδη διεθνή συγκυρία.

Αφού διατηρήθηκε στο ανώτατο όριο του 4% για εννέα μήνες, το επιτόκιο καταθέσεων μειώθηκε κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,75% την Πέμπτη.

We cut our key interest rates by 0.25 percentage points.

Keeping interest rates high for nine months has helped push down inflation.

It is now appropriate to moderate the degree of monetary policy restriction.

Read our monetary policy decisions https://t.co/AaaLd3hGEB pic.twitter.com/dTTYKg7itm

— European Central Bank (@ecb) June 6, 2024