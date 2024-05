Eurostat: Αύξηση της εμπιστοσύνης, μείωση της ανεργίας στο 6,4%

Η ανεργία στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 6,4% τον Απρίλιο από 6,5% τον Μάρτιο, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Eurostat.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, το ποσοστό ήταν 6%, σταθερό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

