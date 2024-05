Τεχνητή Νοημοσύνη: Νέα υπηρεσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία της ΕΕ, πρώτη παγκοσμίως, για τη ρύθμιση της ΑΙ.

Η νέα υπηρεσία ΤΝ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει έδρα τις Βρυξέλλες και θα είναι μέρος της διοικητικής δομής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύων Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας. Θα απασχολεί 140 ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας, δικηγόρους, ειδικούς σε θέματα πολιτικής, οικονομολόγους και διοικητικούς βοηθούς.

