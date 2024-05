ΕΚΤ: Ανθεκτικές οι τράπεζες της Ευρωζώνης – Εύθραυστες οι προοπτικές

Ενισχυμένη είναι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη, χάρη στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών, με τον πληθωρισμό σταθερά μειούμενο και με την εμπιστοσύνη των επενδυτών να ανακάμπτει, σύμφωνα με την έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ωστόσο, όπως προειδοποιεί η ΕΚΤ, οι προοπτικές παραμένουν εύθραυστες, καθώς τα περιθώρια για οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κλυδωνισμούς είναι μεγάλα, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων και παγκόσμιας πολιτικής αβεβαιότητας.

🧵 Financial stability vulnerabilities in the euro area have eased but the outlook remains fragile, our Financial Stability Review finds.

— European Central Bank (@ecb) May 16, 2024