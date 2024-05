Το όραμα του Μακρόν για την ενωμένη Ευρώπη περνάει από τις … συγχωνεύσεις τραπεζών

Ο Εμανουέλ Μακρόν θεωρεί ότι ο τραπεζικός τομέας στην Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη ενοποίηση, έστω κι αν αυτό σημαίνει την εξαγορά μιας μεγάλης γαλλικής τράπεζας από Ευρωπαίους ανταγωνιστές, όπως ο ίδιος υποστήριξε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg.

Ο Μακρόν πιέζει εδώ και καιρό για μια ευρωπαϊκή ένωση κεφαλαιαγορών, υποστηρίζοντας ότι ο σημερινός κατακερματισμός του τραπεζικού τομέα της Ευρώπης αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη του μπλοκ.

Ερωτηθείς εάν, για παράδειγμα, θα ήταν πρόθυμος να συναινέσει στην πώληση της γαλλικής Société Générale στην ισπανική Santander, ο Μακρόν απάντησε ότι το «να ενεργούμε ως Ευρωπαίοι σημαίνει να [εδραιωνόμαστε] ως Ευρωπαίοι».

Σε ερώτηση για ενδεχόμενες διασυνοριακές συγχωνεύσεις είπε «ναι φυσικά, αλλά αυτές αφορούν την Τραπεζική Ένωση, η οποία ήδη δρομολογείται». Σχετικά με την BNP Paribas, υποστήριξε ότι η αδυναμία της τράπεζας με έδρα το Παρίσι να προχωρήσει σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις «εγείρει διάφορα ζητήματα». «Χρειαζόμαστε ενοποίηση», σημείωσε ο Μακρόν, έτσι ώστε η BNP να μπορεί να εξαγοράζει μικρότερους ανταγωνιστές.

Στο επίκεντρο του σχεδίου του Μακρόν βρίσκεται η ιδέα της απελευθέρωσης της κλειστής οικονομικής δύναμης της Ευρώπης για να οδηγήσει ένα κύμα επενδύσεων για την αναβάθμιση της οικονομίας, την τόνωση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και την ενίσχυση του στρατού της ηπείρου απέναντι στην απειλή της ρωσικής επιθετικότητας.

Η Γαλλία φιλοξενεί πολλές από τις μεγαλύτερες τράπεζες στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της BNP Paribas με ισολογισμό 2,7 τρισεκατομμυρίων ευρώ, αρκετός για να ανταγωνιστεί το ΑΕΠ πολλών χωρών. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν JPMorgan Chase & Co. της Ευρώπης, ωστόσο η χρηματιστηριακή της αξία 80 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι υποβαθμισμένη από αυτή των κορυφαίων τραπεζών των ΗΠΑ.

