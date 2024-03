Κίνα: Προσφεύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για τις αμερικανικές επιδοτήσεις στα ηλεκτρικά οχήματα

Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) προσέφυγε η Κίνα για τις αμερικανικές επιδοτήσεις σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα.

Όπως ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, μέσω της διαδικασίας επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, το Πεκίνο εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ΗΠΑ, προκειμένου τα ηλεκτροκίνητα οχήματα να χρησιμοποιούν εξαρτήματα από συγκεκριμένες περιοχές ώστε να μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το Associated Press, η Κίνα καταγγέλλει ότι οι ΗΠΑ έχουν διαμορφώσει πολιτικές επιδοτήσεων που εισάγουν διακρίσεις για νέα ενεργειακά οχήματα στο πλαίσιο του νόμου τους για τη μείωση του πληθωρισμού, στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

