Κ. Λαγκάρντ: Σαφέστερη εικόνα για τη νομισματική πολιτική τον Ιούνιο

«Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση που εξαρτάται από τα στοιχεία για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής», σημείωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της απόφασης του ΔΣ για διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων.

Η Κριστίν Λαγκάρντ είπε πως η απόφαση να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια ήταν ομόφωνη.

«Οι προβολές για τον πληθωρισμό χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής έχουν επίσης αναθεωρηθεί προς τα κάτω και θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο σε 2,6% για το 2024, 2,1% για το 2025 και 2,0% για το 2026», τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ, βάσει των τωρινών δεδομένων. Άλλωστε ο στόχος της ΕΚΤ ήταν να επανέλθει ο πληθωρισμός στο 2%.

