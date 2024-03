ΕΚΤ: Αμετάβλητα ξανά τα επιτόκια – Αναθεωρεί προς τα κάτω για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Σταθερά διατήρησε, όπως αναμενόταν τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο οι εκτιμήσεις της για υποτονική ανάπτυξη και μείωση του πληθωρισμού ίσως να φέρουν τελικά πιο κοντά τις μειώσεις επιτοκίων, όπως επισημαίνουν και αναλυτές στα πρώτα σχόλιά τους για την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας.

Τα τρία βασικά επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής: το καταθετικό επιτόκιο στο ύψος του 4%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 4,5% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 4,75%.

Στις 15.45 (ώρα Ελλάδος) είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ. Η αγορά περιμένει να δει εάν θα δώσει με την ομιλία της συγκεκριμένο σήμα για το πότε θα έρθει η πρώτη μείωση επιτοκίων ή θα θελήσει να αφήσει ανοιχτά και πάλι όλα τα ενδεχόμενα.

