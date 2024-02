Ευρωζώνη: Μείωση 1,1% στις λιανικές πωλήσεις τον Δεκέμβριο

Οι λιανικές πωλήσεις στη ζώνη του ευρώ μειώθηκαν κατά 1,1% τον Δεκέμβριο σε διάστημα ενός μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν νωρίτερα σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει πτώση 1%.

Οι πωλήσεις σε τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού μειώθηκαν κατά 1,6% σε μηνιαία βάση τον Δεκέμβριο, ενώ υποχώρησαν 0,5% τα καύσιμα.

