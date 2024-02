ΟΟΣΑ: Πιο αισιόδοξος για την παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Προς τα πάνω αναθεώρησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την εκτίμησή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2024, προειδοποιώντας ωστόσο ότι για τους κινδύνους που εγκυμονεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις των Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,9% το 2024, συγκριτικά με 2,7%, που ήταν η εκτίμηση του Νοεμβρίου.

Η παγκόσμια ανάπτυξη «αποδείχθηκε απροσδόκητα ανθεκτική» το 2023, φθάνοντας το 3,1%, καθώς ο πληθωρισμός μειώθηκε ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν, με την ισχυρή ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις αναδυόμενες αγορές να αντισταθμίζουν την επιβράδυνση στα ευρωπαϊκά κράτη.

Ωστόσο, οι δείκτες υποδηλώνουν «κάποιο μετριασμό» της ανάπτυξης, λόγω των υψηλών επιτοκίων και του υποτονικού παγκόσμιου εμπορίου, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Ενώ ο πληθωρισμός μειώνεται στις μεγάλες οικονομίες, «είναι πολύ νωρίς για να είμαστε σίγουροι ότι οι πιέσεις στις τιμές θα περιοριστούν πλήρως», πρόσθεσε ο ΟΟΣΑ.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις αποτελούν σημαντικό βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για τη δραστηριότητα και τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαταράξει τις ενεργειακές αγορές», αναφέρεται στην έκθεση του Οργανισμού, στην οποία προστίθεται ότι «μια διεύρυνση ή κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να διαταράξει τη ναυτιλία περισσότερο από ό,τι αναμένεται επί του παρόντος, να εντείνει τα σημεία συμφόρησης στον εφοδιασμό και να ανεβάσει τις τιμές της ενέργειας εάν διακοπεί η κυκλοφορία στις βασικές διαδρομές για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία, την Ευρώπη και την Ευρώπη και την Αμερική».

