Κομισιόν: Παρατείνεται η άρση δασμών για την Ουκρανία για ένα έτος

Η Κομισιόν, σε ένα μικρό βήμα υποχώρησης, πρότεινε σήμερα να ανανεωθεί η αναστολή των εισαγωγικών δασμών και ποσοστώσεων στις εξαγωγές της Ουκρανίας προς την ΕΕ για ένα ακόμη έτος, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία για τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, και ενώ οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους πανευρωπαϊκά.

H Επιτροπή προτείνει μέτρα για να περιοριστεί οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη αύξηση των ουκρανικών γεωργικών εισαγωγών, προσφέροντας εγγυήσεις στους αγρότες που διαδηλώνουν σε όλη την Ευρώπη. Παρουσιάζοντας τις προτάσεις αυτές, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι ανησυχίες που εκφράζονται από ορισμένους εκπροσώπους και ενδιαφερόμενους φορείς του γεωργικού τομέα, σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων προϊόντων.

«Γνωρίζουμε πλήρως τις δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ουκρανικές εισαγωγές σε ορισμένα κράτη-μέλη», παραδέχτηκε ο Μ. Σχοινάς τονίζοντας ότι τώρα η Επιτροπή προτείνει δύο μηχανισμούς «διασφάλισης». Οι μηχανισμοί αυτοί, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, θα σταθεροποιήσουν το επίπεδο των εισαγωγών από την Ουκρανία και θα παράσχουν εγγυήσεις ότι το επίπεδο των εισαγωγών που διατάραξε ορισμένες αγορές των γειτονικών χωρών προς την Ουκρανία πέρυσι, δεν θα επαναληφθεί.

Σημειώνεται ότι μετά την απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς που χορηγήθηκε τον Ιούνιο του 2022 από την ΕΕ, η εισροή ουκρανικών γεωργικών προϊόντων (σιτηρά, ζάχαρη, αυγά και πουλερικά, κ.ά.) εξόργισε τους αγρότες σε κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ, οι οποίοι διαμαρτύρονται για έναν «αθέμιτο» ανταγωνισμό που οδηγεί στη μείωση των τιμών στις τοπικές αγορές.

EU farmers put food on our table – the best and healthiest in the world.

We support them with €386.7 billion from the Common Agricultural Policy.

And in hardship, we find common solutions.

Today the @EU_Commission proposes a one-year derogation from CAP rules on fallow lands.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2024