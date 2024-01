Μασκ: Τι κάνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο όταν χάνει δικαστική διαμάχη; «Μετακομίζει»

Πολλά πράγματα ενοχλούν συχνά τον Έλον Μασκ, ο οποίος σπανίως κρύβει την ενόχλησή του για το οτιδήποτε. Σήμερα φαίνεται πως αυτό που τον δυσανασχετεί είναι… η πολιτεία του Ντέλαγουερ.

Ο λόγος; Όπως έχει γίνει γνωστό, η δικαστής Κάθκιν Μακόρμικ στην πολιτεία του Ντέλαγουερ ακύρωσε την Τρίτη τη συμφωνίας αμοιβής ύψους 56 δισ. δολαρίων του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla. Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του μετόχου της εταιρείας Ρίτσαρντ Τορνέτα που έκανε λόγο για υπερβολική αμοιβή.

Η απόφαση, για την οποία η Tesla μπορεί να ασκήσει έφεση, απειλεί τον τίτλο του Μασκ ως του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Never incorporate your company in the state of Delaware

Σε μια πρώτη αντίδραση ο δισεκατομμυριούχος έγραψε σε ανάρτησή στο X: «Ποτέ μην εντάξετε την εταιρεία σας στην πολιτεία του Ντέλαγουερ». Λίγο αργότερα όμως προχώρησε σε δεύτερη ανάρτηση που αφήνει να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει εκτός Ντέλαγουερ την Tesla.

Should Tesla change its state of incorporation to Texas, home of its physical headquarters?

— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2024