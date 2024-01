Κίνα: Η καθαρή ενέργεια, κύριος μοχλός της αύξησης του ΑΕΠ το 2023

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλιακής και αιολικής ενέργειας παγκοσμίως και τα έργα καθαρής ενέργειας ήταν βασικοί μοχλοί της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του Φινλανδικού Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Οι επενδύσεις στους τομείς της «καθαρής ενέργειας» συνέβαλαν στο 40% της αύξησης του κινεζικού ΑΕΠ πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση του ερευνητικoύ ινστιτούτου με έδρα το Ελσίνκι.

«Η Κίνα είναι σε απόλυτες τιμές η κύρια παγκόσμια πηγή εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, υπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο κορυφαίος παραγωγός αιολικής και ηλιακής ενέργειας», τονίζεται στην έκθεση.

Αντιμέτωπη με την έκρηξη στην κατανάλωση ενέργειας, ο ασιατικός γίγαντας έχει επιταχύνει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ χει δεσμευτεί ότι η χώρα του θα φτάσει στο μέγιστο των εκπομπών CO2 έως το 2030.

Οι ερευνητές του Crea εξέτασαν επενδύσεις σε ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρικά οχήματα, ενεργειακή απόδοση, σιδηρόδρομους, αποθήκευση ενέργειας, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, αιολική ενέργεια, πυρηνική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Αυτοί οι τομείς συγκέντρωσαν επενδύσεις ύψους 890 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το ινστιτούτο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, χωρίς την ανάπτυξη που παρείχαν αυτοί οι τομείς, η αύξηση του κινεζικού ΑΕΠ το 2023 θα ήταν μόλις 3%,αλλά τελικά ανήλθε στο 5,2%. «Η εξάρτηση της Κίνας σε τομείς καθαρής τεχνολογίας για την προώθηση της ανάπτυξης και την επίτευξη βασικών οικονομικών στόχων ενισχύει την οικονομική και πολιτική της σημασία», λένε οι ερευνητές.

Ωστόσο, σύμφωνα με αυτούς, η χώρα θα μπορούσε σύντομα να έχει πλεονάζουσα χωρητικότητα και «υπάρχει όριο στην ποσότητα ηλιακής ενέργειας, μπαταριών και άλλων καθαρών τεχνολογιών» που μπορεί να απορροφήσει η αγορά.

Με την υποστήριξη του κράτους, η βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Κίνας έχει «εκραγεί» την τελευταία δεκαετία. Σύμβολο της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Κίνας είναι η εταιρία BYD, που ξεπέρασε την αμερικανική Tesla όσον αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων κατά το δ’ τρίμηνο του 2023.