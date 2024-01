UBS: H «Χρυσομαλλούσα» και ακόμη 2 σενάρια για την παγκόσμια οικονομία – Πώς θα επηρεαστούν οι αγορές

Στο γνωστό παιδικό παραμύθι, η Χρυσομαλλούσα (Goldilocks στα αγγλικά) ήθελε τα πράγματα να γίνονται με έναν απολύτως συγκεκριμένο τρόπο. Το ένα κρεβάτι της φαινόταν υπερβολικά σκληρό, το άλλο υπερβολικά μαλακό, ενώ υπήρχε και το «σωστό», το ιδανικό. Οι οικονομολόγοι χάρισαν το όνομά της στις ιδανικές οικονομικές συνθήκες. Μία Goldilocks οικονομία χαρακτηρίζεται από δυναμική ανάπτυξη, χαμηλό πληθωρισμό και ευφορία στις αγορές. Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό; Ίσως. Αλλά η UBS πιστεύει ότι είναι ένα από τα 3 σενάρια, που θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα φέτος.

H «Χρυσομαλλούσα» είναι το αισιόδοξο σενάριο της ελβετικής επενδυτικής τράπεζας, η οποία θέλησε να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της για το 2024 σε σχέση με την έκθεση Year Ahead, που δόθηκε στη δημοσιότητα στα μέσα Νοεμβρίου. Υπάρχει και το απαισιόδοξο, αυτό της «απότομης προσγείωσης», αν και το βασικό σενάριο είναι μία «ομαλή προσγείωση».

Goldilocks Οικονομία – Πιθανότητες 20%

Στο σενάριο αυτό δεν έχουμε επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά η Fed μειώνει τα επιτόκια προληπτικά, όχι μόνο για να αποφύγει ένα πλήγμα στην ανάπτυξη, αλλά και για να αποφύγει να ανοίξει τον κύκλο της χαλαρής νομισματικής πολιτικής πολύ κοντά στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου (κατηγορούμενη έτσι ίσως ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια). Προχωρά λοιπόν σε 6 επιτοκιακές μειώσεις, αρχίζοντας ήδη από τον Μάρτιο. Παράλληλα ο πληθωρισμός υποχωρεί ταχύτερα του αναμενομένου, επιτρέποντας έτσι στην κεντρική τράπεζα να συνεχίσει κανονικά τη χαλάρωση. Αν αυτό το σενάριο γίνει πραγματικότητα, η UBS βλέπει τον S&P 500 στις 5.300 μονάδες έως τα τέλη του 2024 (από περίπου 4.730 μονάδες σήμερα) και το επιτόκιο του 10ετους ομολόγου των ΗΠΑ στο 4%.

Απότομη Προσγείωση – Πιθανότητες 20%

Ίσες πιθανότητες συγκεντρώνει και το σενάριο τα πράγματα να εξελιχθούν κάθε άλλο παρά ιδανικά. Σε αυτό θα είχαμε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και ύφεση (αν και σχετικά ήπια) της αμερικανικής. Η απάντηση της Fed θα ήταν πιθανότατα οι απότομες μειώσεις επιτοκίων. Στις αγορές θα είχαμε μεγάλη πτώση των μετοχών, αλλά θετικές επιδόσεις για τα ομολογα. Η UBS σημειώνει πάντως ότι κάθε μήνα που περνάει με την οικονομία να αποδεικνύεται ανθεκτική, περιορίζονται οι πιθανότητες του σεναρίου αυτού.

Ομαλή Προσγείωση – Πιθανότητες 60%

Το βασικό σενάριο της UBS είναι μία ομαλή προσγείωση, κατά την οποία η ύφεση αποτρέπεται αλλά η ανάπτυξη είναι ασθενής. Παράλληλα ο πληθωρισμός υποχωρεί προς τον στόχο των κεντρικών τραπεζών στο δεύτερο μισό του έτους και η Fed μειώνει τα επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης. Αν και οι αγορές περιμένουν πιο μεγάλες μειώσεις, η κεντρική τράπεζα καλείται να βρει μία ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να ρίξει και τις τιμές και στη βούληση να στηρίξει την οικονομία. Αν αυτό το σενάριο γίνει πραγματικότητα, οι μετοχές θα ενισχυθούν περαιτέρω όπως και οι τιμές των ομολόγων, με τις αποδόσεις τους αντίστοιχα να υποχωρούν. Ο S&P 500 θα μπορούσε να φτάσει έως και τις 5.000 μονάδες και η απόδοση του αμερικανικού 10ετους κρατικού ομολόγου να μειωθεί στο 3,5%. kept the US 10-year yield target at 3.5%.

Τι θα γίνει με πετρέλαιο και χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν ευμετάβλητες το τελευταίο δίμηνο. Η τιμή του Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι τον Δεκέμβριο, αλλά έχει επιστρέψει τώρα κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Για το 2024 η UBS εξακολουθεί να βλέπει μικρό έλλειμμα προσφοράς, αφού η ζήτηση θα αυξηθεί κατά 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος το αφήγημα που θα επικρατήσει στην αγορά να είναι ότι τελικά η προσφορά θα υπερβεί τη ζήτηση. Υπό τις συνθήκες αυτές η UBS υποβαθμίζει ελαφρώς την πρόβλεψή της για τις τιμές πετρελαίου και τις «βλέπει» στο εύρος διακύμανσης 80 με 90 δολάρια το βαρέλι.

Όσον αφορά στον χρυσό από την άλλη αναθεωρεί ελαφρώς προς τα επάνω τις τιμές, υπολογίζοντας πλέον ότι θα φτάσουν στα 2.250 δολάρια το βαρέλι έως τα τέλη του έτους (έναντι εκτίμησης τον Νοέμβριο για 2.150 δολάρια).