ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια- Αναθεώρηση προς τα κάτω του πληθωρισμού

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στην τελευταία συνδερίαση για το 2023, όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο, ενώ παράλληλα αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό.

Έτσι, τα τρία βασικά επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής: το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο ύψος του 4%, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 4,5% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 4,75%.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη φορά που η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια. Η απόφαση ήρθε μία μέρα μετά την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), που επίσης διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.

We kept our interest rates unchanged at our latest meeting.

See our monetary policy decisions https://t.co/whYDllDcVm pic.twitter.com/X1tGIEazzA

— European Central Bank (@ecb) December 14, 2023