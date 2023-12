Η Epic κέρδισε την Google για αθέμιτο ανταγωνισμό Play Store

Τρία χρόνια μετά την μήνυση της Epic Games κατά της Apple και της Google για παράνομο μονοπώλιο και αθέμιτο ανταγωνισμό στο Play Store η Epic κέρδισε.

Οι ένορκοι στην υπόθεση Epic εναντίον Google μόλις εξέδωσαν την ετυμηγορία τους – και διαπίστωσαν ότι η Google μετέτρεψε το κατάστημα εφαρμογών Google Play και την υπηρεσία χρέωσης Google Play σε παράνομο μονοπώλιο.

Έπειτα από λίγες μόλις ώρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι απάντησαν ομόφωνα ναι σε κάθε ερώτηση που τους τέθηκε – ότι η Google έχει μονοπωλιακή δύναμη στις αγορές διανομής εφαρμογών Android και στις αγορές υπηρεσιών χρέωσης εντός της εφαρμογής, ότι η Google προχωρούσε σε αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές σε αυτές τις αγορές και ότι η Epic ζημιώθηκε από αυτή τη συμπεριφορά.

Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το εν λόγω ψηφιακό κατάστημα για να εγκαταστήσουν εφαρμογές σε smartphones, που λειτουργούν με το λογισμικό Android της Google, σύμφωνα με το BBC. Η Google δήλωσε ότι θα εφεσιβάλλει. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Epic Games, Τιμ Σουΐνι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ετυμηγορία.

