Ο μάστερ της πειθούς: Πώς ο Sam Altman εξελίσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη

Το να απολύει ένα διοικητικό συμβούλιο, έναν ισχυρό και καταφανέστατα επιτυχημένο CEO είναι σπάνιο στη Σίλικον Βάλεϊ. Το να επιστρέφει ο CEO ύστερα από 5 ημέρες είναι ανήκουστο, σημειώνει το Business Insider, και εξηγεί πως το πραξικόπημα εναντίον του κατέληξε να εδραιώνει την ισχύ του στην εταιρεία και στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, που θα καθορίσει ίσως περισσότερο από κάθε άλλον τη ζωή μας.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο Altman δεν είχε ένα βασικό όπλο που κρατάει τους άλλους ιδρυτές και CEO σταθερά σε θέση εξουσίας: τον έλεγχο των μετοχών στην εταιρεία. Ο Altman δεν έχει ούτε μία μετοχή της εταιρείας στην κατοχή του.

Το πόσο χαρισματικός είναι κατέστη εμφανές από το κύμα των emojis ❤️ που πλημμύρισε το Χ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, καθώς εργαζόμενοι εξέφραζαν αλληλεγγύη και οργή για την απόλυσή του. Εκατοντάδες ανήρτησαν τη φράση: «Η OpenAI είναι ένα τίποτα χωρίς τους ανθρώπους της». Μεταξύ αυτών και η Mira Murati, που είχε επιλεγεί για προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος. Σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων υπέγραψε επιστολή, στην οποία απειλούσε να παραιτηθεί, εάν ο Altman δεν επιστρέψει.

OpenAI is nothing without its people

— Mira Murati (@miramurati) November 20, 2023