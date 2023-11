OpenAI: Επιστρέφει ο Sam Altman

Ο Sam Altman θα επιστρέψει ως διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, όπως έκανε γνωστό η startup νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε ανάρτησή της στο X (πρών Twitter).

Ο Altman επιστρέφει στον ρόλο του ως διευθύνων σύμβουλος και το νέο διοικητικό συμβούλιο θα προεδρεύεται από τον Μπρετ Τέιλορ (πρώην CEO της Salesforce) και θα περιλαμβάνει τον Λάρι Σάμερς (πρώην υπουργός Οικονομικών) και τον Άνταμ Ντ’ Άντζελο (συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Quora), ανέφερε επίσης η εταιρεία.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023