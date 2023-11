OpenAI: Ο άνθρωπος πίσω από το «πραξικόπημα» κατά του Altman «το μετάνιωσε»… αφότου 500 υπάλληλοι απείλησαν να παραιτηθούν

Ο Ilya Sutskever, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας της OpenAI και ένας εκ των 4 του διοικητικού συμβουλίου που αποφάσισαν την απόλυση του Sam Altman, τώρα δηλώνει ότι «μετανιώνω πραγματικά τη συμμετοχή μου στις κινήσεις του συμβουλίου».

Αν και αρχικά είχε δοθεί η εντύπωση πως ο αυτός ήταν το πρόσωπο που ξεκίνησε τα πάντα, πείθοντας και τα άλλα 3 μέλη του συμβουλίου να δείξουν την πόρτα της εξόδου στον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο, τώρα ο Sutskever, αφήνει να εννοηθεί ότι κατά κάποιον τρόπο… παρασύρθηκε.

Σε αυτή τη στάση του βεβαίως πιθανότατα διαδραματίζει ρόλο το γεγονός ότι περισσότεροι από 500 από τους άνω των 700 υπαλλήλων της OpenAI σε μία ανοιχτή επιστολή τους απείλησαν να παραιτηθούν, εάν δεν δηλώσουν παραίτηση τα 4 μέλη του ΔΣ.

Μεγάλο μέρος των εργαζομένων θα μπορούσε να μετακινηθεί στη νέα μονάδα έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη που έστησε η Microsoft με επικεφαλής τους Altman και Greg Brockman, πρώην πρόεδρο της OpenAI. Πολλοί θα μπορούσαν να βρουν δουλειά σε άμεσους ανταγωνιστές, καθώς η Google και άλλες εταιρείες «τρέχουν» σε μία κούρσα ανάπτυξης νέων εργαλείων AI.

«Δεν είχα ποτέ πρόεθεση να βλάψω την OpenAI. Αγαπώ όλα όσα χτίσαμε μαζί και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να επαναφέρω την ενότητα στην εταιρεία» έγραψε Sutskever σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twiter).

I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company.

