Microsoft: Προσλαμβάνει τον Altman μετά την απόλυσή του από την OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Sam Altman και άλλων μελών της ομάδας του, λίγες μέρες μετά την απόλυσή του από την OpenAI, την εταιρεία της οποίας ήταν συνιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και βασικός εκπρόσωπος στην επικοινωνία με το κοινό, τους προμηθευτές και τους επενδυτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Microsoft έχει επενδύσει 13 δισ. δολάρια στην OpenAI και είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός της. Αν και αρχικά μετά την ανακοίνωση της απόλυσης, η εταιρεία εξέφρασε την εμπιστοσύνης της στις προοπτικές της OpenAΙ, πολύ γρήγορα έγινε σαφές ότι ήταν αντίθετη με την κίνηση αυτή.

Τόσο η Microsoft όσο και άλλοι επενδυτές πιέζαν την Κυριακή για επιστροφή του Altman στην OpenAI και αντικατάσταση των 4 μελών του ΔΣ που τον είχαν απολύσει – αλλά οι προσπάθειες δεν ευοδόθηκαν. Μένει να φανεί τώρα τι θα κάνει με την επένδυσή της στην OpenAI η Microsoft. Πάντως ο Ναντέλα δήλωσε ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία της με την OpenAI.

Σύμφωνα με τον Ναντέλα, ο Altman «θα ενταχθεί στη Microsoft για να ηγηθεί μιας νέας ερευνητικής ομάδας τεχνητής νοημοσύνης», μαζί με τον συνιδρυτή της OpenAI Greg Brockman και τους συναδέλφους τους.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023