Starbucks: Σε απεργία χιλιάδες εργαζόμενοι στις ΗΠΑ

Χιλιάδες εργαζόμενοι των Starbucks στις ΗΠΑ κατέβηκαν σε απεργία σε 30 Πολιτείες ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Οι απεργοί ζητούν την υπογραφή Σύμβασης Εργασίας, αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα, πρόσληψη προσωπικού ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της υπερεντατικής εργασίας και ανάσχεση των προσπαθειών της διεύθυνσης να παρεμποδίσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Η Starbucks ανακοίνωσε πρόσφατα αυξήσεις 3% και μια σειρά από παροχές για τους μη συνδικαλιστές εργαζομένους της από το επόμενο έτος. Η κίνηση ήταν άμεσο αποτέλεσμα της οργάνωσης των συνδικάτων από χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι ενώνονται για να απαιτήσουν περισσότερα από τη μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ στον κόσμο.

«Συγχαρητήρια στους εργαζόμενους στα Starbucks που αντιστέκονται στην εταιρική απληστία και ξεκινούν τη μεγαλύτερη απεργία στην ιστορία των Starbucks σήμερα. Έχει παρέλθει πλέον ο καιρός για τα Starbucks να τερματίσουν την παράνομη διάλυση του συνδικάτου και να διαπραγματευτούν μια δίκαιη πρώτη σύμβαση με τους εργαζόμενους», έγραψε ο Bernie Sanders στο Χ, πρώην Twitter.

Congratulations to the Starbucks workers who are standing up against corporate greed & launching the largest strike in Starbucks history today. It's long past time for Starbucks to end its illegal union busting & negotiate a fair first contract with the workers. #RedCupRebellion

— Bernie Sanders (@BernieSanders) November 16, 2023