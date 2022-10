Η Dialectica πρώτη μισθώτρια στον Πύργο του Πειραιά

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιείται στην αγορά του knowledge brokering (υπηρεσίες παροχής πρωτογενούς έρευνας) είναι ο βασικός μισθωτής (anchor tenant) στον Πύργο του Πειραιά.

Πρόκειται για την Dialectica η οποία σε περίπου ένα χρόνο θα μετακομίσει από το κέντρο της Αθήνας στον Πειραιά και συγκεκριμένα στο πρώτο «πράσινο» και ψηφιακό, ψηλό κτήριο της χώρας, που αναπτύσσεται από την κοινοπραξία των Dimand, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και Prodea Investments ΑΕΕΑΠ.

Θα μισθώσει τους 6 από τους συνολικά 22 ορόφους του Piraeus Tower (περίπου 6.210 τ.μ. από τον 9ο μέχρι τον 14ο) διατηρώντας option για ακόμα τρεις, προκειμένου να στεγάσει τους περίπου 500 εργαζόμενους της στην Ελλάδα.

Είναι η πρώτη μίσθωση που ανακοινώνει η κοινοπραξία που ανακατασκευάζει το εν λόγω εμβληματικό ακίνητο.

Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, έχει συμφωνηθεί επίσης η μίσθωση του ισογείου, πρώτου και δεύτερου ορόφου σε εταιρεία retail (το όνομα της θα ανακοινωθεί όταν υπογραφεί και τυπικά το σχετικό συμβόλαιο) καθώς και τρεις άλλοι όροφοι σε ισάριθμες ναυτιλιακές εταιρείες.

Πρόθεση της κοινοπραξίας είναι στον κάθε όροφο του πύργου να μπει ένας μισθωτής, απευθύνεται δηλαδή σε εταιρείες με τουλάχιστον 70 εργαζόμενους. Μέχρι στιγμής έχουν κλείσει μισθωτικές συμφωνίες για το 65% του Piraeus Tower. Έχουν μείνει οι τελευταίοι όροφοι με τα στελέχη της κοινοπραξίας να αναφέρουν ότι παρότι υπάρχει ενδιαφέρον δεν βιάζονται να τους δεσμεύσουν μιας και πρόκειται για ένα exclusive προϊόν που διατίθεται εκ των πραγμάτων ακριβότερα.

Η Dialectica δίνει πρόσβαση σε θεσμικούς επενδυτές, συμβουλευτικές εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις σε real-time πληροφορίες για να αξιολογήσουν επενδυτικές συμφωνίες εκατομμυρίων ευρώ. Η ιστορία της ξεκινά το 2015 από ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Τα τελευταία πέντε χρόνια αναπτύσσεται με ρυθμό 100% ετησίως και είναι κερδοφόρα με τζίρο (το 2021) 50 εκατ. ευρώ. Τα στελέχη της να εκτιμούν ότι φέτος θα αυξηθεί περίπου 40%.

Απασχολεί περίπου 800 εργαζόμενους στα γραφεία της σε Αθήνα, Λονδίνο, Μόντρεαλ, Βανκούβερ και Νέα Υόρκη και όλοι οι πελάτες της είναι εκτός Ελλάδας. Το 2022 συμπεριλήφθηκε στη λίστα των Financial Times με τις «ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης». Μπήκε στη λίστα αυτή το 2021. Την ίδια χρόνια, η Dialectica βραβεύτηκε από το Great Place to Work® ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα της Ευρώπης για δεύτερο συνεχόμενο έτος και από το 2020 βρίσκεται σταθερά στην ετήσια λίστα των Best WorkplacesTM Ελλάδας.

Το 2021 η αξία της παγκόσμιας αγοράς knowledge brokering που δραστηριοποιείται, εκτιμήθηκε σε 2 δις. ευρώ και «τρέχει» με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 15 – 20%. Η ευρύτερη αγορά στην οποία κινείται, αυτή του marketing research, παγκοσμίως έχει τζίρο 80 δις. ευρώ.

Στην Αθήνα έχει τη βάση του και το τεχνολογικό hub της εταιρείας προσελκύοντας ταλαντούχους νέους και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων της είναι 22 – 27 ετών.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dialectica, Γιώργος Τσαρούχας, δήλωσε χθες σε ενημέρωση του Τύπου ικανοποιημένος που σύντομα η εταιρεία του θα εργάζεται σε έναν υπερσύγχρονο και ταυτόχρονα ιστορικό χώρο σε μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές της πόλης που πληροί όλες τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας.

Για ένα ακόμα βήμα προς τη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην καρδιά του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της Prodea, Αριστοτέλης Καρυτινός και πρόσθεσε: «Η Dialectica είναι εταιρεία καινοτομίας με διεθνή χαρακτήρα, που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του Πύργου».

Ο κ. Ανδριόπουλος υπογράμμισε ότι στη ευρύτερη γειτονιά του Piraeus Tower δημιουργείται hub από σύγχρονες εταιρείες, θυμίζοντας πως στην ανάπλαση των πρώην βιομηχανικών χώρων της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος στον Πειραιά (έργο επίσης της Dimand) έχει στεγαστεί η Teleperformance, εταιρεία παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, τα τμήματα πληροφορικής και ψηφιακών τεχνολογιών της Alpha Bank και το retail banking της Eurobank.

Απαντώντας επίσης σε σχετικές ερωτήσεις ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand σημείωσε ότι ο Πειραιάς έχει βελτιώσει τις υποδομές του (το Μετρό ενώνει πλέον το λιμάνι με το αεροδρόμιο) και είναι καιρός να γίνει η κατάλληλη επικοινωνία για να προσελκύσει περισσότερους ξένους επισκέπτες ή και ξένους που θα τον επιλέξουν για να εγκατασταθούν.

Πρόσθεσε ότι η ζήτηση για ποιοτικούς γραφειακούς χώρους στην Αττική συνεχίζεται. Η εκτίμησή του είναι ότι ετησίως καταγράφεται ζήτηση για 100 χιλ. τ.μ. σύγχρονων γραφείων.