«SIAL PARIS 2022»: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων - Ποτών

Με οκτώ επιχειρήσεις συμμετέχει φέτος στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «SIAL PARIS 2022» το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενισχύοντας για άλλη μια φορά την εξωστρέφεια των μελών του και την προώθηση των Κρητικών προϊόντων σε νέες αγορές.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου διαθέτει δικό του χώρο στην έκθεση, στο Περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος αξιοποιείται ως σημείο επαγγελματικών συναντήσεων των επιχειρηματιών-μελών του με δυνητικούς συνεργάτες.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν είναι:

STEFANAKI MARIA P.C. - Μέλι

KONSTANTINOS ANTONAKAKIS S.P. - Μπύρα, Τσάι, Βότανα

MAKRIDAKI A.-MAKATOUNAKIS G. Co – Ελιές, Βότανα, Μπαχαρικά

BIO CRETAN OLIVE OIL LTD - Ελαιόλαδο

SONS OF EMM. PROTOGERAKI ''LIOKARPI'' - Ελαιόλαδο

BOTZAKIS S.A. - Ελαιόλαδο

MELISAGRO S.A. - Σταφίδα

ARTEMISIA ESTATES OLIVE OIL P.C. – Ελαιόλαδο

Επίσης, στο Περίπτερο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης συμμετέχουν οι παρακάτω επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις:

CULTERRA – Ελαιόλαδο

FRAGIADAKIS KONSTANTINOS & CO G.R. - Μέλι

BEEKEEPERS ASSOCIATION OF HRAKLION - Μέλι

VERDIAKIS ELEON SMPC - Ελαιόλαδο

OLIVARTIA – Ελαιόλαδο

V4VITA - Ελαιόλαδο

KYDONAKIS BROS G.R.- OLEUM CRETE - Ελαιόλαδο



Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Μανώλης Αλιφιεράκης ως επικεφαλής της φετινής επιχειρηματικής αποστολής στη Γαλλική πρωτεύουσα επισήμανε «Το Επιμελητήριο Ηρακλείου συμμετέχει στην κορυφαία αυτή διοργάνωση τα τελευταία 20 χρόνια, παρέχοντας στα μέλη του νέες ευκαιρίες δικτύωσης στη διεθνή αγορά» και υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια ακόμη δράση ανάδειξης των κρητικών προϊόντων, η οποία από τις πρώτες κιόλας μέρες φαίνεται να κερδίζει το ενδιαφέρον των επαγγελματιών και δημιουργεί εφαλτήριο εξωστρέφειας για τις κρητικές επιχειρήσεις»

Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «SIAL PARIS 2022» επανέρχεται δυναμικά μετά από διακοπή τεσσάρων ετών, λόγω COVID και πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Paris Nord Villepint στο Παρίσι της Γαλλίας,. Υπό κανονικές συνθήκες, διεξάγεται κάθε 2 χρόνια και θεωρείται το δεύτερο κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός στην Ευρώπη στον κλάδο των Τροφίμων – Ποτών. Το 2018 υποδέχθηκε περισσότερους από 7.200 εκθέτες από 120 χώρες με ρεκόρ προσέλευσης 310.000 επαγγελματιών από 194 χώρες.