Στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας ο Χρήστος Σταϊκούρας

Για την Ουάσινγκτον αναχωρεί αύριο, Τρίτη 11 Οκτωβρίου, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να συμμετάσχει στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο υπουργός Οικονομικών θα λάβει μέρος μεθαύριο, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, σε κλειστή συζήτηση με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, κι άλλους ευρωπαίους αξιωματούχους, στην οποία θα συζητηθούν οι δημοσιονομικές προκλήσεις κατά την τρέχουσα περίοδο υψηλού πληθωρισμού.

Την ίδια ημέρα, ο κ. Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στην 8η συνάντηση της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις, της οποίας η Ελλάδα είναι τακτικό μέλος την τελευταία τριετία. Στόχος της Συμμαχίας είναι η προώθηση ισχυρών συλλογικών δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της.

Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, ο υπουργός Οικονομικών θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην εισαγωγική συνεδρίαση του IMFC (International Monetary and Financial Committee), όπου θα αναλυθούν η πορεία και οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και θα παρουσιαστούν οι εκθέσεις του ΔΝΤ για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (World Economic Outlook), τα δημοσιονομικά μεγέθη (Fiscal Monitor) και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (Financial Stability Report).

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, ο κ. Σταϊκούρας θα συμμετάσχει σε συνάντηση ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών με την υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, καθώς και στην ολομέλεια της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ θα συναντηθεί με τους Έλληνες εργαζόμενους στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακόμη, θα λάβει μέρος σε συνάντηση υπουργών Οικονομικών, με στόχο την προετοιμασία της συνόδου για τη Βιοποικιλότητα COP15. Στη συνάντηση αυτή, με θέμα «Επενδύοντας στη φύση: Ευθυγράμμιση των χρηματοπιστωτικών ροών με τους στόχους για τη βιοποικιλότητα», θα συμμετάσχουν οι επίτροποι Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, Γιούτα Ουρπιλάινεν, και Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους.

Τέλος, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, Άλφρεντ Κάμερ.

Στη διάρκεια της παραμονής του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Σταϊκούρας, μαζί με τον γενικό γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Αθανάσιο Πετραλιά, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλη Αργυρού, και τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Δημήτρη Τσάκωνα, θα έχουν συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων και οίκων αξιολόγησης, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι Bank of America, Citi, Commerzbank, Credit Suisse International, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Moody's, Nomura, Société Générale κ.ά.