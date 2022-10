Καλιφόρνια: Όλοι θα ξέρουν τους μισθούς όλων, με νόμο

Οι εταιρείες της Καλιφόρνια με πάνω από 15 υπαλλήλους θα υποχρεωθού, από την 1η Ιανουαρίου, να δημοσιοποιούν το εύρος μισθών για τις θέσεις εργασίας και να διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες στους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους,αλλά και στις αγγελίες για προσλήψεις χάρη σε έναν νέο νόμο που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα από τον κυβερνήτη της Πολιτείας.

Πρόκειται για μια σημαντική νίκη στην αυξανόμενη πίεση για διαφάνεια στις αμοιβές, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς βασικός μοχλός για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος, μεταξύ φύλων και φυλών. Οι μισθοί των γυναικών και των μαύρων εργαζομένων, υπολείπεται κατά πολύ σε σχέση με τους άνδρες και τους λευκούς εργαζομένους, οπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της Washington Post

Οι εταιρείες με 100 ή περισσότερους υπαλλήλους θα πρέπει επίσης να αναφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες αμοιβών στο Τμήμα Δίκαιης Απασχόλησης και Στέγασης της Καλιφόρνια ετησίως. Η διαδικασία θα ξεκινήσει από τις 10 Μαΐου του 2023 ενώ οι εταιρείες που δεν θα συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι η Καλιφόρνια φιλοξενεί δεκάδες εταιρικούς κολοσσούς, συμπεριλαμβανομένων των Google, Meta, Oracle, Apple, Uber και Lyft.

Καλύτερες επιλογές για τους εργαζόμενους

Η διαφάνεια των μισθών είναι σημαντική για τους εργαζομένους ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερες επιλογές ως προς τη θέση εργασίας που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Επιπλέον διασφαλίζει ότι έχουν ισότιμη μεταχείριση με συναδέλφους τους ίδιων προσόντων, ενώ παίρνουν και μία ιδέα για την προοπτική των μελλοντικών τους αμοιβών.

Σύμφωνα με την έρευνα της Visier, οι αναζητούντες εργασία αξιολογούν τις αγγελίες εργασίας, αναφέροντας ως κυρίαρχο παράγοντα την αμοιβή στην απόφασή τους να υποβάλουν αίτηση. Στην πραγματικότητα, το 11% των ερωτηθέντων δεν έχει κάνει ποτέ αίτηση ή συνέντευξη για μια θέση χωρίς να γνωρίζει το εύρος μισθού.

Ακόμα, οι μισοί από τους ερωτηθέντες έχουν εγκαταλείψει μια αίτηση για εργασία ή μια διαδικασία συνέντευξης επειδή η αμοιβή δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους όταν τελικά αποκαλύφθηκε.

Κολοράντο, Κονέκτικατ, Μέριλαντ, Νεβάδα, Ρόουντ Άιλαντ και Ουάσιγκτον έχουν ήδη θεσπίσει νόμους για τη διαφάνεια των αμοιβών, ενώ η Νέα Υόρκης έχει νόμο που τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου.

Ωστόσο μόνο ο νόμος της Καλιφόρνια δίνει στους υπάρχοντες υπαλλήλους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Γκρεγκ Σέλκερ, διευθύνοντα σύμβουλο της Stanton Chase, μιας παγκόσμιας εταιρείας αναζήτησης στελεχών.

Γιατί αντιδρούν οι εργοδότες

Τα πέντε εμπορικά επιμελητήρια της Νέας Υόρκης και το Partnership for New York City, ένας επιχειρηματικός όμιλος που αποτελείται από τις μεγαλύτερες εταιρείες της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan Chase & Co. και της Goldman Sachs Group Inc., αντέκρουσαν το νόμο

«Κατά τη διάρκεια έλλειψης εργατικού δυναμικού ή στο πλαίσιο της επίτευξης στόχων διαφορετικότητας, το ανώτατο όριο μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των μισθών, δημιουργώντας δυσαρέσκεια στο εργατικό δυναμικό και απαιτήσεις προσαρμογής των υφιστάμενων μισθολογικών κλιμάκων που ο εργοδότης μπορεί να μην μπορεί να αντέξει οικονομικά» υποστηρίζουν.

Ορισμένο ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ανησυχούν εξάλλου ότι η δημοισοποίηση των αμοιβών θα επέτρεπε σε ανταγωνιστές τους να τους πλειοδοτήσουν για υπαλλήλους τους στην αναζήτηση ταλέντων

«Αν δημοσιεύσω τον μισθό για έναν μηχανικό, οι ανταγωνιστές μου που μπορούν να προσφέρουν περισσότερα θα πλειοδοτήσουν εύκολα», είπε η Barbara Kushner, η οποία είναι ιδιοκτήτρια εταιρείας διαχείρισης κατασκευών.

