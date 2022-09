Ανοίγουν σήμερα οι πύλες της 2ης Beyond στη ΔΕΘ

Της Βάσως Βεγίρη

[email protected]

Σε μεγάλη έκθεση τεχνολογίας της ΝΑ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου φιλοδοξεί να εξελιχθεί η έκθεση Beyond που ανοίγει σήμερα τις πύλες της στη ΔΕΘ, με χορηγό επικοινωνίας τη «Ναυτεμπορική». Κατά τη διάρκεια της 2ης Beyond, μάλιστα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν πάνω από 5.000 B2B και B2G συναντήσεις, που θα αποτελέσουν καταλύτη για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και συμμαχιών του κλάδου ΤΠΕ της χώρας μας και όχι μόνο.

Έχοντας ως πρότυπο την αντίστοιχη έκθεση Mobile World Congress (MWC) της Βαρκελώνης, η 2η Beyond, που συνδιοργανώνεται από τη ΔΕΘ-Helexpo A.E., την Be Best και την Industry Disruptors Game Changers (IDGC) και έχει κεντρικό μότο το «Get Future Ready», συγκεντρώνει -όπως τόνισαν ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας και ο διευθύνων σύμβουλος Κυριάκος Ποζρικίδης- 300 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 100 είναι startups (οι 20 από το εξωτερικό) και ξένες συμμετοχές (άμεσες και έμμεσες) από 30 χώρες.

Πέραν της δυναμικής επιχειρηματικής παρουσίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στην Beyond συμμετέχουν επίσης Περιφέρειες, υπουργεία, φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και η πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα. Ειδικότερα, το «παρών» θα δώσουν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας, τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Οικονομικών, ενώ μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, από όπου συμμετέχουν τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα, η έκθεση θα υποδεχθεί και clusters από τα Βαλκάνια.

«Κορωνίδα» όλων των εκδηλώσεων είναι το «Beyond Summit» στο Περίπτερο 12, με σημαντικούς ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο Beyond Stage θα φιλοξενηθούν επίσης εκδηλώσεις της ΚΕΔΕ (Smart Cities) και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ δυναμικό «παρών» θα δώσουν και οι γενικοί γραμματείς όλων των δήμων της χώρας (Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»), καθώς στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστεί το «έξυπνο» και ψηφιακό μέλλον των πόλεων. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης ξεχωρίζει, επίσης, το 9ο Technology Forum με διεθνούς βεληνεκούς ομιλητές, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης τα Safe Thessaloniki, EIT Food και Metalogues.

Στη φετινή Beyond, εξάλλου, όπως γνωστοποίησε ο ιδρυτής της IDGC, Μιχάλης Στάνγκος, θα υπάρξουν ανακοινώσεις νέων προσπαθειών εταιρειών και φορέων, όπως η αναλυτική παρουσίαση της μελέτης Foresight για την Ελλάδα στην περίοδο έως το 2035, αλλά και του νέου προγράμματος της EY για τη στήριξη των startups, ενώ στους παγκόσμιας κλάσης ομιλητές του 9ου Technology Forum αναφέρθηκε ο εκπρόσωπός του, Κοσμάς Βάμβαλης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και μια ομάδα πολύ σημαντικών ομιλητών από το Στάνφορντ και τη Silicon Valley.