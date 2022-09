Η «κάτοψη» της εμβληματικής επένδυσης στον Πύργο Πειραιά

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Μισό αιώνα έπειτα από τη θεμελίωσή του ο Πύργος του Πειραιά, το δεύτερο ψηλότερο κτήριο της χώρας, θα κατοικηθεί για πρώτη φορά στο σύνολο των περίπου 34.600 τετραγωνικών του μέτρων.

Το πλήρως ανακαινισμένο κτήριο των 22 ορόφων (ύψος 88 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) θα παραδοθεί στους μισθωτές του σε περίπου ένα χρόνο.

Όλοι οι όροφοι από τον τρίτο και πάνω μετατρέπονται σε σύγχρονους γραφειακούς χώρους, στον πρώτο και δεύτερο θα αναπτυχθεί πολυκατάστημα λιανικής, ενώ καταστήματα εστίασης προβλέπονται στον τρίτο όροφο με αξιοποίηση της βεράντας που διαθέτει.

Το έργο της ανακατασκευής του πύργου του Πειραιά, συνολική επένδυση 77,8 εκατ. ευρώ, εκτελείται από την Piraeus Tower A.E. στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 30% η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ και με 70% η Cante Holdings Ltd, η οποία αποτελεί τον κοινό επενδυτικό φορέα του ομίλου Dimand (65%) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD (35%).

Η Dimand, κορυφαία ελληνική εταιρεία στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων και η Prodea ΑΕΕΑΠ η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα (και οι δύο εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών) ανέλαβαν το στοίχημα της μετατροπής του Πύργου του Πειραιά από ένα πολύ ψηλό (για τα δεδομένα της χώρας μας) κτήριο «φάντασμα» σε ένα σύγχρονο ακίνητο – τοπόσημο για την περιοχή, το 2020.

Η Piraeus Tower υπέγραψε με τον Δήμο Πειραιά σύμβαση παραχώρησης για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά, όπως είχε ονομαστεί, για χρονική διάρκεια 99 ετών.

Η αξία της Σύμβασης Παραχώρησης ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 296.272.988 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και το ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα που οφείλει η Piraeus Tower στον Δήμο, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κατά 2% ετησίως μετά το τέταρτο έτος, ανέρχεται σε 1.010.000 ευρώ (στοιχεία από τις σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου Πειραιώς).

Όταν το ακίνητο παρελήφθη από την Piraeus Tower σε λειτουργία βρίσκονταν ο 1ος και 2ος όροφος με χρήσεις κυρίως λιανεμπορίου. Οι υπόλοιποι όροφοι ήταν ανολοκλήρωτοι.

Η κατασκευή του πύργου Πειραιά ξεκίνησε το 1972, επί δημαρχίας Αριστείδη Σκυλίτση, στη θέση της παλιάς αγοράς της πόλης που κατεδαφίστηκε.

Όπως και ο Πύργος των Αθηνών στους Αμπελοκήπους, το υψηλότερο κτήριο στην Ελλάδα, 103 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας με 28 ορόφους και άλλα περίπου 8 υψηλά κτήρια, ο Πύργος του Πειραιά κατασκευάστηκε με βάση νόμο της Χούντας 395/68 «Περί του ύψους των οικοδομών και ελευθέρας δομήσεως» και φέρει την υπογραφή των αρχιτεκτόνων Ι. Βικέλα, Γ. Μολφέση και Α. Λοΐζου.

Την τελική του μορφή πήρε το 1983 με την επένδυση των εξωτερικών επιφανειών του με γυαλί (το οποίο αφαιρέθηκε και ανακυκλώνεται για να χρησιμοποιηθεί στην ανακατασκευή) και μεταλλικά ελάσματα. Εκτός από το ισόγειο και τους δύο πρώτους ορόφους οι υπόλοιποι όροφοι παρέμειναν ανεκμετάλλευτοι όλα αυτά το χρόνια.

Απόπειρες για την εκμετάλλευσή του έγιναν το 1997 – 98, το 2001 και το 2007 χωρίς όμως αποτέλεσμα και έτσι φθάσαμε στο 2019 και στο διαγωνισμό που προκήρυξε ο νυν δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα τα ψηλά κτήρια είναι η εξαίρεση καθώς το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για τα κτήρια είναι τα 32 μέτρα.

Ωστόσο, το ταμπού των ψηλών κτηρίων (το οποίο σύμφωνα με ορισμένους αρχιτέκτονες έχει τη ρίζα του στον προαναφερόμενο νόμο της δικτατορίας) σπάει με το έργο του Ελληνικού.

Στην ανάπτυξη του πρώην αεροδρομίου έχει επιτραπεί με νόμο η ανέγερση 6 υψηλών κτηρίων, έως 200 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο πρώτος από τους 6 πύργους, ο Riviera Tower, με 169 πολυτελή διαμερίσματα θα ξεκινήσει άμεσα να κατασκευάζεται με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει την ολοκλήρωσή του το πρώτο μισό του 2026.

Η ανακατασκευή του Πύργου του Πειραιά πραγματοποιείται με ίδια κεφαλαία, τα οποία θα καταβληθούν από τους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην Piraeus Tower και από δανειακά κεφάλαια. Έχει συναφθεί ομολογιακό δάνειο ποσού έως 52,550 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Dimand, Δημήτρη Ανδριόπουλου, έχουν πραγματοποιηθεί προμισθώσεις για το 65% της μισθώσιμης επιφάνειας του Πύργου.

Στόχος της Piraeus Tower είναι να ενσωματώσει στο εν λόγω ακίνητο πιο σύγχρονες πράσινες πρακτικές. Ο Πύργος θα λάβει την ανώτατη πιστοποίηση, Platinum, κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) καθώς και πιστοποίηση WELL που αναφέρεται στην υγεία, την ευημερία και την παραγωγικότητά του χρήστη.

Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνεται η παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω ενός σύγχρονου φωτοβολταικού συστήματος που θα ενσωματωθεί στο υπερδώμα του Πύργου.

Επίσης, το σχέδιο του συστήματος ανάρτησης της πρόσοψης είναι το αποτέλεσμα μιας φιλόδοξης στρατηγικής η οποία συνδυάζει την βιωσιμότητα με την διατήρηση της ενέργειας. Με βάση μια λεπτομερή ηλιακή μελέτη, οι κατακόρυφες και οριζόντιες περσίδες του πύργου θα είναι ρυθμισμένες έτσι ώστε να περιορίζεται κατά 45% η έκθεση της πρόσοψης στον ήλιο, με αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου.

Ακόμη, τα περίπου 1.000 τετραγωνικά μέτρα βλάστησης που θα αρδεύονται εξ ολοκλήρου από νερό της βροχής, φιλοδοξούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην ήδη πυκνοδομημένη ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

Οι Dimand – Prodea επέλεξαν ως τεχνική εταιρεία για την αποπεράτωση του έργου την Τέρνα.

Project manager εκ μέρους της Dimand, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση της κατασκευής και ανάπτυξης του ακινήτου, είναι ο μηχανικός, Νατάλης Πέτροβιτς.