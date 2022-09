The world’s 10 most beautiful cities (beauty score):



🇮🇹 Venice: 83.3%

🇮🇹 Rome: 82.0%

🇪🇸 Barcelona: 81.9%

🇨🇿 Prague: 78.7%

🇺🇸 New York: 77.7%

🇬🇷 Athens: 77.5%

🇭🇺 Budapest: 75.9%

🇦🇹 Vienna: 75.8%

🇫🇷 Bordeaux: 75.3%

🇮🇹 Milan: 75.1%