20 deals που μεταβάλλουν τον «χάρτη» των επιχειρήσεων

Από την έντυπη έκδοση

Του Ανέστη Ντόκα

Με αμείωτο ενδιαφέρον αναμένεται να συνεχισθούν και τους επόμενους μήνες οι εξαγορές εταιρειών είτε αφορούν εισηγμένες είτε μη εισηγμένες.

Ο επιχειρηματικός χάρτης της χώρας αναδιατάσσεται και αναδεικνύονται οι νέοι πρωταθλητές κλάδων για την επόμενη 10ετία 2023-2033. Στους πρωταγωνιστές των εξαγορών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις από τους κλάδους της ναυτιλίας, των κατασκευών, των τροφίμων, της ενέργειας, της πληροφορικής, των ασφαλειών και των αεροδρομίων.

Σύμφωνα με τη «Ν», οι τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν για τις εξαγορές στον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας είναι οι εξής:

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

1. Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση της απόκτησης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά από εταιρείες συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου. Οι τυπικές διαδικασίες, σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση, έχουν ολοκληρωθεί, και το μόνο που απομένει είναι η καταβολή των οφειλομένων από την ελληνική πολιτεία προς την ειδική διαχείριση του ναυπηγείου, προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις προς τους εργαζόμενους. Η εκτίμηση είναι ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2022 θα έχει γίνει η μεταβίβαση, ώστε να ξεκινήσει η επιχείρηση αναβίωσης της μεγαλύτερης ναυπηγικής μονάδας της χώρας.

2. Ναυπηγεία Ελευσίνας: Τον προσεχή Οκτώβριο αναμένεται να κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο ο φάκελος για την εξυγίανση των ναυπηγείων Ελευσίνας, από τον όμιλο ONEX και την κρατική αμερικανική επενδυτική τράπεζα DFC, που χρηματοδοτεί την επένδυση. Τον περασμένο Αύγουστο υπερψηφίσθηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα». Μετά την απόφαση επικύρωσης του δικαστηρίου αναμένεται να ξεκινήσει και το έργο για την επαναλειτουργία των ναυπηγείων τους πρώτους μήνες του 2023.

3. Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης: Είναι ίσως η πιο πολυσυζητημένη από τις ιδιωτικοποιήσεις των περιφερειακών λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και όλης της χώρας, με εκπεφρασμένο αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή. Ο λόγος για τον διαγωνισμό για το 67% του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, όπου μετά από νέο αίτημα ενός εκ των «μνηστήρων» (κατά πληροφορίες το ένα από τα δύο σχήματα αμερικανικού ενδιαφέροντος) δόθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ νέα παράταση για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών, με νέα προθεσμία σίγουρα μετά τη ΔΕΘ, πιθανότατα τέλος Σεπτεμβρίου. Οι τέσσερις διεκδικητές του 67% της ΟΛΑ Α.Ε. είναι οι Quintana Infrastructure & Development, Κοινοπραξία Cameron S.A Goldair Cargo AE Bollore Africa Logistics, Κοινοπραξία International Port Investments Alexandroupolis που απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group-Euroports-ERFA GroupΓΕΚ Τέρνα και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

4. Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Εν αναμονή ανακοινώσεων από το ΤΑΙΠΕΔ για τον διαγωνισμό που αφορά την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής σε ποσοστό 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει παραλάβει τρεις δεσμευτικές προσφορές και πιο συγκεκριμένα από την Attica Συμμετοχών Άκτωρ Παραχωρήσεις, την κοινοπραξία Grimaldi Euromed Μινωικές Γραμμές Επενδυτική Κατασκευαστική Εμπορική και Βιομηχανική, καθώς και από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης.

5. Λιμάνι Ηρακλείου: Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για το λιμάνι του Ηρακλείου. Στον διαγωνισμό προβλέπεται η πώληση πλειοψηφικού ποσοστού τουλάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα είναι τα εξής (με αλφαβητική σειρά): Olete Limited, κοινοπραξία Grimaldi Euromed S.p.A. Μινωικές Γραμμές Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία, κοινοπραξία Portek International Private Limited GRH Cruise Port Fianance Ltd, κοινοπραξία Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. Attica Group, κοινοπραξία ΓΕΚ Τέρνα Α.Ε. Aviareps Hellas A.E., κοινοπραξία ΣΕΚΑΒΟΝ Α.Ε. Goldenstep Shipping Limited, κοινοπραξία ΤΕΚΑΛ JCC S.A.L. και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης.

6. Μαρίνα Κέρκυρας: Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για τη μαρίνα Mega Yachts στο λιμάνι της Κέρκυρας. Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, προεπέλεξε τέσσερα επενδυτικά σχήματα για τη Β' φάση του διαγωνισμού που αφορά την υπο-παραχώρηση της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών (τύπου mega yacht) στην Κέρκυρα. Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα είναι τα εξής (με αλφαβητική σειρά): α) Η ένωση εταιρειών Άβαξ Α.Ε. Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. β) Η εταιρεία ΤΕΚΑΛ Α.Ε. γ) Η εταιρεία D Marinas Hellas A.E. δ) Η εταιρεία Lamda Marinas Investment SMSA.

7. Μαρίνα Πύλου: Συνεχίζεται ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της μαρίνας στην Πύλο. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 30/9/2022.

8. Attica Group ΑΝΕΚ: Θέμα ολίγων εβδομάδων μαθαίνουμε πως είναι η έναρξη του due dilligence της Attica Group στην ΑΝΕΚ. Μετά την πώληση του νοσοκομείου Metropolitan, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά και στην πώληση της ακτοπλοϊκής εταιρείας. Σε γενικές γραμμές πάντως η συμφωνία προβλέπει πως η Attica θα αναλάβει χρέη της τάξης των 100 εκατ. έναντι των τραπεζών και το σύνολο των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές. Αφού ολοκληρωθεί η αποτίμηση των επιχειρήσεων θα προσδιοριστεί και η σχέση ανταλλαγής των μετοχών. Η ΑΝΕΚ βαρύνεται με δανεισμό της τάξης των 250 εκατ. και επιπλέον υποχρεώσεις προς προμηθευτές και τρίτους άλλων 50 εκατ. ευρώ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

9. Motor Oil-Ελλάκτωρ: Όπως εκτίμησε πρόσφατα ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, ως το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά της Ελλάκτωρ, που περιλαμβάνει την εξαγορά του 30% των μετοχών της μητρικής. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε, η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα επαναπώλησης του 15% των μετοχών της Ελλάκτωρ στη Reggeborgh μετά από δύο χρόνια, στην τιμή που αυτές αποκτήθηκαν.

ΤΡΟΦΙΜΑ

10. EBZ: Σε εκκρεμότητα παραμένει ο διαγωνισμός πώλησης των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στις Σέρρες και το Πλατύ Ημαθίας από την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με το σχετικό εγκεκριμένο σχέδιο εξυγίανσης. Τα εν λόγω δύο εργοστάσια υπομισθώνει η Royal Sugar από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας από τα τέλη του 2019 και σύμφωνα με τη σύμβαση που είχε υπογραφεί η ίδια εταιρεία έχει δικαίωμα πρώτου προτιμητέου συνομιλητή στον διαγωνισμό πώλησης των συγκεκριμένων ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια του καλοκαιριού επισκέφθηκαν τα δύο εργοστάσια εκτιμητές από την Τράπεζα Πειραιώς και αναμένεται η σχετική τους έκθεση-εκτίμηση, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού.

11. Δωδώνη: Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως το αμερικανικό fund CVC Capital σκοπεύει να ενεργοποιήσει μέσα στο επόμενο 12μηνο τη ρήτρα για την πλήρη εξαγορά της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, όπου σήμερα ελέγχει το 70%.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12. MORE Ελλάκτωρ: Τη συναλλαγή μεταξύ της MORE (Motor Oil Renewable Energy) και της Ελλάκτωρ, για την απόκτηση του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενέκρινε την περασμένη Πέμπτη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ομίλου Motor Oil. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η MORE θα διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 772 ΜW και μαζί με τα υπό κατασκευή έργα της, συνολικά 856 MW, πλησιάζοντας τον επόμενο στόχο της για εγκατεστημένη ισχύ 1GW νωρίτερα από τις αρχικές της εκτιμήσεις.

13. ΔΕΗ: Με δεδομένο ότι ο κλάδος της ενέργειας συγκεντρώνει σημαντικές προοπτικές, κύκλοι από τη διοίκηση της CVC Capital δεν απέκλειαν μια αύξηση της συμμετοχής του CVC σήμερα στη ΔΕΗ, καθώς εκφράζουν την απόλυτη ικανοποίησή τους τόσο στους χειρισμούς της διοίκησης Στάση, όσο και στο φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 7 δισ. που έχει ανακοινώσει ως το 2025.

14. Τέρνα Ενεργειακή: Στο «στόχαστρο» ξένων επενδυτικών funds (πρώτα ακούστηκε το αυστραλιανό Macquarie, μετά το First Sentier) έχει μπει η Τέρνα Ενεργειακή. Η σχετική φημολογία κυκλοφορεί εδώ και μήνες, και την επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της εταιρείας, Γιώργος Περιστέρης, κατά την ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρείας τον Ιούλιο. Όπως είπε, δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνεται ενδιαφέρον από «σοβαρά επενδυτικά κεφάλαια», όμως «δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο ή ενδιαφέρον για το επενδυτικό κοινό. Όταν υπάρξει θα το ανακοινώσουμε».

15. Mυτιληναίος Watt + Volt: Ηχηρό «σήμα» συγκέντρωσης στον κλάδο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας -υπό την πίεση που ασκεί το ράλι των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος, ιδίως στους μη καθετοποιημένους παρόχουςστέλνει η εξαγορά της εταιρείας Watt + Volt, του πέμπτου μεγαλύτερου «παίκτη» μεταξύ των ιδιωτών, από τη Mytilineos. Η συναλλαγή, ύψους 36 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί την ενίσχυση της θέσης της Protergia, της θυγατρικής του ομίλου που δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου και κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση ολοκλήρωσης των συμβατικών κειμένων και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

16. ΔΕΗ Ανανεώσιμες Volterra: Την ενίσχυση του προφίλ του Ομίλου της ΔΕΗ στις ΑΠΕ σηματοδοτεί η εξαγορά από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες των συμμετοχών της εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Volterra (θυγατρική του κατασκευαστικού ομίλου Άβαξ) σε χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ συνολικής ισχύος 112 ΜW, με την αξία της συναλλαγής να ανέρχεται στα 133 εκατ. ευρώ. H ΔΕΗ αποκτά έτσι ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο πράσινων έργων ΑΠΕ ανταγωνιστικά αποτιμημένο και επιτυγχάνει διαφοροποίηση του κινδύνου με την προσθήκη αιολικών πάρκων που πλαισιώνουν το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων και υδροηλεκτρικών έργων που κατέχει ο Όμιλος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

17. Ideal Βyte: Η ελκυστικότητα του κλάδου επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο ιαπωνικός κολοσσός πληροφορικής NTT Data ήρθε στην Ελλάδα, καθώς εγκαινίασε το νέο του γραφείο στην Αθήνα το καλοκαίρι, έχοντας ένα φιλόδοξο πλάνο επέκτασης, με 100 στελέχη έως το τέλος του 2022 και πάνω από 400 έως το 2026, διεκδικώντας έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Ήδη στον χώρο της ασφάλειας διαδικτύου έχουν γίνει κινήσεις όπως αυτή που έκανε το Latsco Family Office, της οικογένειας της Μαριάννας Λάτση, που εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Omprela Security Industries. Κινήσεις λαμβάνουν χώρα και από τη Real Consulting, του Ν. Βαρδινογιάννη, ενώ τα νερά στον κλάδο έχει ταράξει για τα καλά φέτος η Ideal Holdings, που προχώρησε μέσω της θυγατρικής της Adacom στην εξαγορά της Netbull, ενώ με τη δημόσια πρόταση για την εισηγμένη και εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής Byte Computer κάνει μεγάλο άλμα για να γίνει ένας εκ των βασικών παικτών στον χώρο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

18. Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη: H συμφωνία εξαγοράς της Ευρωπαϊκής Πίστης από τη γερμανική Allianz είχε ανακοινωθεί από τον Φεβρουάριο, ωστόσο η νομική συγχώνευση των δύο εταιρειών αναμένεται να ολοκληρωθεί το νωρίτερο τέλος του έτους. Στο μεταξύ, με τη λήξη της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε, μέσω Χ.Α., ο γερμανικός όμιλος, το 100% των μετοχών της ελληνικής εταιρείας άλλαξε πλέον χέρια. Οι Γερμανοί ήθελαν να ενισχύσουν τη θέση τους στην ελληνική αγορά και επέλεξαν την Ευρωπαϊκή Πίστη, μια υγιή ελληνική εταιρεία του κλάδου με μερίδιο αγοράς 5,5%. Η προσφορά τους ήταν στα 7,8 ευρώ ανά μετοχή, οπότε η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτιμήθηκε στα 207 εκατ. ευρώ.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

19. «Ελ. Βενιζέλος»: Σχέδιο επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την εισαγωγή του 30% (από το 55%) της εταιρείας που διαχειρίζεται τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόκειται για το πακέτο των μετοχών που βρίσκεται στα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ για το οποίο είχε ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης.

20. Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Ξεκινάει ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του διεθνούς αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», για διάστημα παραχώρησης περί τα 40 έτη, από το Υπερταμείο.