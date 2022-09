Startups: Σε συμμετοχή στον β' κύκλο επιτάχυνσης καλεί η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας - Πού στοχεύει

Να σπεύσουν και να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής τους στον δεύτερο κύκλο επιτάχυνσης start up επιχειρήσεων, που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 16/9-7/10/2022, μιας και ο πρώτος είναι ήδη πλήρως καλυμμένος, καλεί τους ενδιαφερόμενους η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, φιλοδοξία της οποίας, παραμένει η έμπνευση, στήριξη και ένωση όλων εκείνων που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης start up επιχειρήσεων, με επικεφαλής εταίρο την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Promotion entrepreneurship by supporting promising innovative ideas through pre-incubating mechanisms» με ακρωνύμιο «Co-Working» του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme «Greece - Bulgaria 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Πού στοχεύει το πρόγραμμα επιτάχυνσης;

Το προαναφερόμενο πρόγραμμα επιτάχυνσης, όπως επισημαίνει σε σημερινή της ανακοίνωση η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, απευθύνεται σε όσους/όσες θα ήθελαν να αναπτύξουν ή έχουν ήδη κάποια επιχειρηματική ιδέα, η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο διερεύνησης ή ανάπτυξης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών ομάδων, που βοηθά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να ωριμάσουν την ιδέα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και να ανακαλύψουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που θα τους/τις επιτρέψει να αναπτυχθούν, ως νεοφυείς επιχειρήσεις, σε μεγάλες αγορές διεθνώς.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση θεμάτων επιχειρηματικότητας, εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης, καθώς και συμβουλευτική και καθοδήγηση των συμμετεχόντων, με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών τους ιδεών.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιτάχυνσης στο πλαίσιο του έργου Co-Working θα αφορά στην οργάνωση ενός Bootcamp, το οποίο θα δομείται σε πέντε θεματικές ενότητες που είναι οι: ανάπτυξη μεθοδολογίας Lean Startup, Business Model Canvas και Assumption Validation, τεχνικές και προσεγγίσεις Pitching και μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, θα υλοποιηθούν τρεις όμοιοι εκπαιδευτικοί κύκλοι 20 συμμετεχόντων για κάθε θεματική ενότητα, καθένας από τους οποίους θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση της μεθοδολογίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιτάχυνσης, απαιτείται η ολοκληρωμένη συμμετοχή σε κάθε θεματική ενότητα.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων στο χώρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ενώ κατά περίπτωση, για την εξασφάλιση της προστασίας των ωφελούμενων, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής με τη χρήση ψηφιακών μέσων.

Από το σύνολο των ενδιαφερόμενων που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον δεύτερο κύκλο, θα επιλεχθούν συνολικά 60 συμμετέχοντες βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, οι οποίοι και θα λάβουν τη σχετική πρόσκληση και το αναλυτικό πρόγραμμα.