ΕΛΠΕ: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές μέσω του προγράμματος «Proud of Youth»

Αριστούχους τελειόφοιτους και απόφοιτους Πανεπιστημίου, οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Ελλάδας στηρίζει ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια μέσω του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης «Proud of Youth». Τα μεταπτυχιακά προγράμματα αφορούν τους τομείς Μηχανικής και Ενέργειας, Οικονομίας και Διοίκησης και Θετικών Επιστημών. Οι αριστούχοι σπουδαστές έχουν ήδη επιλεγεί για να φοιτήσουν σε ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα εγνωσμένου κύρους όπως, Harvard University, University of Bristol, University of Pennsylvania-Wharton School, Imperial College London, Utrecht University, HEC Paris, ETH Zürich, Eindhoven University of Technology, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η εκδήλωση απονομής 16 υποτροφιών συνολικά, πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια , με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ανώτατα στελέχη της διοίκησης να συγχαίρουν τους υποτρόφους, στους οποίους ευχήθηκαν καλή επιτυχία στη συνέχιση των σπουδών τους.

Επισημαίνεται ότι, μέσω του προγράμματος «Proud of Youth» έχουν δοθεί μέχρι σήμερα συνολικά 246 υποτροφίες για ακαδημαϊκές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Νορβηγία και Ολλανδία. Βασικός στόχος του προγράμματος υποτροφιών αποτελεί η επιβράβευση των προσπαθειών των νέων ανθρώπων για μάθηση και εξέλιξη, με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα, συμβάλλοντας στην κάλυψη του κόστους των διδάκτρων.

«Στεκόμαστε διαρκώς αρωγοί στην προσπάθεια των νέων μας, που μέσα από την προσπάθειά τους για κατάκτηση της γνώσης επιδιώκουν να δώσουν προοπτική στη ζωή και στο μέλλον τους. Μέσω του Προγράμματος 'Proud of Youth', ενισχύουμε την προσπάθεια αριστούχων φοιτητών να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε διακεκριμένα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και την Αμερική, σε τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα είναι πάντα στο πλευρό της νέας γενιάς, επενδύοντας στο αύριο της χώρας και συμβάλλοντας στη προσπάθεια για ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον για όλους» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης.