Market Beat: Από την πλήρη ανυπακοή στη Fed, στην πλήρη συμμόρφωση

Τα διεθνή ωθούν σε ρευστοποιήσεις

Γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η δύναμη των μηνυμάτων των αρμοδίων προς τους αγοραίους άρχισε να δείχνει την αποτελεσματικότητά τους. Η κατεύθυνση είναι προς ανάπτυξη διάθεσης φυγής από τις αξίες υψηλού ρίσκου. Κεντρική τους ιδέα είναι πως δεν θα επιτρέψουν τα κέρδη των χρηματιστηρίων να παρεμποδίσουν την προσπάθεια μείωσης της ρευστότητας. Οι επαγγελματίες έχοντας πάρει απόφαση πως κέρδη φέτος δεν θα προκύψουν από το market επιδίδονται ήδη στις μάχες των αγορών παραγώγων με αποτέλεσμα την επιπρόσθετη εξ αυτού νευρικότητα.

Τα στοιχεία χθες έδειξαν ότι ο γερμανικός πληθωρισμός ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 50 ετών τον Αύγουστο, ενισχύοντας την υπόθεση των αγορών πως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι να προχωρήσει σε υπερμεγέθη αύξηση επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

επέκτειναν το παγκόσμιο selloff των μετοχών σήμερα Τετάρτη 31/8, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για επιθετική νομισματική σύσφιξη πυροδοτήθηκαν περαιτέρω από τα ισχυρά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Ενώ στο δεύτερο μέρος αυξήθηκε η ζήτηση και κλαδεύτηκε η πτωτική ορμή. Η χθεσινή έκθεση JOLTS για τις θέσεις εργασίας, την οποία παρακολουθεί στενά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, επεσήμανε τις εξαιρετικά σφικτές συνθήκες στην αγορά εργασίας, αψηφώντας τις μέχρι στιγμής προσπάθειες αυστηροποίησης της Fed δηλαδή ενισχύουν την υπόθεση να κάνει περισσότερα.

Οι αγορές χρήματος δίνουν επί του παρόντος 68,5% πιθανότητες για αύξηση 75 μονάδων βάσης από τη Fed στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η απόδοση του αμερικανικού ομολόγου διετούς, η οποία είναι σχετικά πιο ευαίσθητη στις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής, έφτασε σε νέο υψηλό 15ετίας στο 3,497% κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά υποχώρησε ξανά στο 3,4558% στις συναλλαγές του Τόκιο.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου , η οποία έφτασε στο υψηλό δύο μηνών στο 3,153% την Τρίτη, διαμορφώθηκε στο 3,1137%.

Για να αποθαρρύνει τις εικασίες για μειώσεις επιτοκίων το επόμενο έτος, ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς δήλωσε την Τρίτη ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα έπρεπε να φτάσει το επιτόκιο πολιτικής πάνω από το 3,5% και είναι απίθανο να μειώσει καθόλου τα επιτόκια το 2023.

Στην Αθήνα με εύνοια των διεθνών στους short, θα αντιπαλέψουν οι αισιόδοξοι

Μετά από αναμέτρηση ενσυνείδητα ανάμεσα στους επενδυτές που ήθελαν να μη χάσει η αγορά τις 860 μονάδες και σε αυτούς που, εκτιμώντας πως η διάρκεια στην κατρακύλα των διεθνών θα τους επιτρέψει να σχηματίσουν τις θέσεις στις ίδιες μετοχές αρκετά χαμηλότερα, ρευστοποιούν. Νίκησαν οι δεύτεροι γιατί η ζήτηση κάμφθηκε αποφασιστικά όταν σε ελάχιστο χρόνο τα ανοίγματα με ανοδικά χάσματα έγιναν απώλειες με ρυθμό αύξησης αντίστοιχο κατακόρυφης καθόδου στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης. Η δυναμική της Wall Street ανέτρεψε και τα κέρδη των ευρωπαϊκών αγορών με αποτέλεσμα η εικόνα του κλεισίματος να περιλαμβάνει ως μόνο ανοδικό αυτό του DAX +0,53% με τον πανευρωπαϊκό Stoxx Europe 600 στις 419,81 μονάδες με πτώση -0,67%.

Από χθες παραβλέποντας τα επίπεδα στήριξης που αποδεχόταν η αγοραία συναίνεση αναφέραμε χαρακτηριστικά στην έντυπη έκδοση: Με τα στοιχεία από την καλοκαιρινή άνοδο φρέσκα, πρώτη στήριξη του Γενικού Δείκτη στην τρέχουσα διόρθωση εντοπίζουμε μεταξύ των 847 και 849 μονάδων. Δηλαδή 47 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο, πριν την μελετημένη παρέμβαση των Κεντρικών Τραπεζιτών στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά. Οι εγχώριοι αναλυτές ωστόσο στις επαφές τους με τη στήλη θεωρούσαν σημαντικό για την τεχνική ανάλυση να διατηρηθεί ΓΔ πάνω από τις 869 ή έστω ψηλότερα από τις 860 μονάδες.

Την πορεία των προσδοκιών των αισιόδοξων συγκρατημένα παραγόντων της αγοράς περιγράφει ανάγλυφα η εξέλιξη των σχολίων του Δ/ντη Επανδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ. Η ειδοποίηση του Δημήτρη Τζάνα από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας ήταν: “Αναπόφευκτα, η υπέρβαση των 900 μονάδων μετατίθεται χρονικά ”. Εξηγώντας το γιατί και το πότε θα επιστρέψει αυτή η προσδοκία. Στο δε χθεσινό, πριν το πέρας της συνόδου με εικόνα ως τις 15:00 αφού αναφέρθηκε στα γεγονότα που διαμόρφωσαν την τάση στα διεθνή συνέχισε για την ατμόσφαιρα στην ελληνική αγορά: “Το ελληνικό χρηματιστήριο συγχρονίζεται από χτες με τις κινήσεις των διεθνών αγορών, καθώς οι ροές που διαμορφώνουν το πρόσημο του Γ.Δ. είναι πλέον αρνητικές,. Έτσι, οι εξαιρετικές επιδόσεις των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων από τα ΕΛΠΕ, τη Motor Oil και τον ΟΠΑΠ αλλά και όσες θα ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα θα προσπεραστούν και λίγοι θα καθοδηγήσουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους από τις υψηλές μερισματικές αποδόσεις που ήδη καταγράφονται. Οι αγοραστές θα κληθούν να δώσουν πολλές μάχες τις επόμενες ημέρες για να διατηρήσουν τις στηρίξεις του Γ.Δ. στα σημεία που επισημαίνει η τεχνική ανάλυση με τη μάχη της διατήρησης των 869 μονάδων να είναι σε πλήρη εξέλιξη!” Αμέσως μετά σημείωσαν από την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ: “Οι 869 μονάδες συνιστούσαν κομβικής σημασίας σημείο στήριξης του ΓΔ που κλήθηκαν να υπερασπιστούν, ανεπιτυχώς, οι αγοραστές, εν μέσω συνέχισης της υποχώρησης των δεικτών στη Wall Street ”.

Δεν έχουμε αυταπάτες, οι κινήσεις στο ταμπλό της Αθήνας αυτή τη βδομάδα αφορούν αποφάσεις που υποχρεώνονται να λάβουν οι διαχειριστές θεσμικών χαρτοφυλακίων, ανάλογα με τα μοντέλα που χρησιμοποιούν κατόπιν υποδείξεων των τμημάτων ανάλυσης των εταιριών τους.

Τα δυο πρόσωπα

Η αγορά για την αρχική άνοδο στηρίχθηκε στην αντίδραση των blue chip. Η διαπραγμάτευση ξεγέλασε. Έδειξε πως αφορούσε τη γενική αποκατάσταση των υπερβολών της Δευτεριάτικης καθόδου. Γιατί εκτός του σύμπαντος των ιδιωτών επενδυτών οι θεσμικοί επέτρεπαν την επικράτηση των πιέσεων σε blue chip με χαμηλό συντελεστή βαρύτητας στο σχηματισμό της τιμής των βασικών δεικτών. Την άνοδο καθώς πλησίασε η συμπλήρωση ενός τρίωρου στήριζαν οι ΕΕΕ με κέρδη +3,3% ΕΤΕ +2,12% και ΑΛΦΑ +1,24%. Το μήνυμα ωστόσο από την πορεία ως τότε ήταν σχετικά “ξινό”. Αφού το κατώτερο μέρας ήταν η τιμή στο άνοιγμα (871,79) ως τις 13:20, αλλά με ανώτερο από τις 10:46 τις 879,3 μονάδες, ο ΓΔ στις 13:22 περνούσε κάτω από τις 870. Γιατί το πλήθος των ανοδικών του 25άρη από 22 είχε μειωθεί στα 13, για να καταλήξει στα 3.

Ποιους ευνοούσε η εκτίναξη στο πρώτο τέταρτο και η γλυκιά αποκλιμάκωση της ζήτησης μετά; Η άποψη αρκετών εγχώριων παραγόντων ήταν πως ορισμένα θεσμικά χαρτοφυλάκια ρευστοποιούσαν στο τέλος του μήνα για να διατηρήσουν όσο ήταν δυνατό τα κέρδη τους από το Αυγουστιάτικο ράλι. Άρα ορισμένοι ισχυροί εκτιμούν πως η κάθοδος από τις 900 μονάδες δεν σταματά στις 860. Έτσι με τη συμπλήρωση των 25 εκατ. ευρώ στην αξία των συναλλαγών η αγορά έχανε -0,5% έχοντας περάσει στις 864,5 μονάδες. Στις 16:20 με τζίρο 35 εκατ. ο ΓΔ έχανε -1% και ήταν στις 859,6 μονάδες. Το κλείσιμο στις 855,7 μονάδες για χειρός αμερικανών διαχειριστών αμφισβητεί την πρόθεση η αγορά παρακολουθώντας με χρονοκαθυστέρηση τα διεθνή να διατηρηθεί μεταξύ των 860 και 880 μονάδων.

Σε ένα πιο δημιουργικό επενδυτικά πνεύμα η παρέμβαση της Piraeus Sec. “Με τη διεθνή ψυχολογία να παραμένει επιφυλακτική, θα εκμεταλλευόμασταν την ευκαιρία νέων πιέσεων για να αυξήσουμε θέσεις σε επιλεγμένες μετοχές που έχουν υγιή ανάπτυξη κερδών και ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές, παρά το περιβάλλον προκλήσεων, μεταξύ αυτών Motor Oil, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος και Jumbo”.

Σήμερα οι μάχες θα αφορούν στην επιστροφή στα επίπεδα άνω των 860 μονάδων. Διαφορετικά ο σκληρός πυθμένας… θα αναζητείται.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Διατήρηση της φυγής από το ρίσκο στη Wall Street που προκαλούν οι ανησυχίες για τον κίνδυνο ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας εξαιτίας της επιθετικής νομισματικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η Fed. Αλλά η καταναλωτική εμπιστοσύνη βρέθηκε στο υψηλό τριών μηνών μετά την πτώση στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ και στη στεγαστική αγορά, οι τιμές των κατοικιών τον Ιούνιο ήταν 18% υψηλότερες από ό,τι τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,96% ή 308 μονάδες στις 31.790,87, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,10% στις 3.986,16 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 1,12% στις 11.883,14 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Nike (+0,2%) και American Express (+0,1%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Dow (-2,7%) και Chevron (-2,5%).

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα. Για το 10ετές ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στο 3,12% και στο 2ετές έπιασε υψηλό σχεδόν 15 ετών, σημειώνοντας άνοδο τριών μονάδων βάσης στο 3,46%. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο διατήρησε την πτώση 0,3% έναντι του ευρώ, στο 1,0023 δολάρια.

ΕΥΡΩΠΗ

Στα απογοητευτικά macro στην Ευρωζώνη καθώς, ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιταχύνθηκε σε υψηλό όλων των εποχών, λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας, ενισχύοντας τις εκκλήσεις για μεγάλη αύξηση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα.

Έτσι ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,67% στις 419,81 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση 0,88% στις οδηγημένος 7.361,63 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,53% στις 12.961,14 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,19% στις 6.210,22 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ιταλικός ΜΙΒ υποχώρησε οριακά -0,08% και ο ΙΒΕΧ35 στη Μαδρίτη -0,12%.

Το ευρώ τότε είχε άνοδο 0,3% σε σχέση με το δολάριο με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,0028 δολάρια.

Χρηματιστήριο

Με πρόδρομη έναντι των διεθνών, κυριαρχία των πιέσεων το -1,45% προβλημάτισε

Οι μεταβολές των διεθνών απόκτησαν μεικτή εικόνα, ενώ όλα είχαν άνοδο της τάξης του +1% και πάνω, μόλις η κάθοδος κοκκίνισε τους δείκτες στη Νεα Υόρκη δικαιολογούν το -1,45% στην δεύτερη σύνοδο της αφομοίωσης των μηνυμάτων των Κεντρικών Τραπεζιτών για σταθερή αύξηση των επιτοκίων.

Οι επενδυτές με μέτριο τζίρο και σχεδόν αμελητέας αξίας πακέτα, οδήγησαν στο τέλος της συνεδρίασης την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 855,70 από 868,25 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή -1,45% ή 12,55 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου. Εμφανίστηκαν μόλις τρεις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης που συγκέντρωσαν αγοραστικό ενδιαφέρον, και στον αντίποδα εννέα με μεταβολή άνω του -2% ενώ απώλειες άνω του -2,5% που επιβαρύνονταν την αποτίμηση των βασικών δεικτών είχαν οι ΣΑΡ ΑΛΦΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΟΠΑΠ και ΜΟΗ.

Ο συνολικός τζίρος περιορίστηκε στα 53,020 από 61,667 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 141.300 από 853.969 ευρώ εκατ. ευρώ τη Δευτέρα, όλα αφορούσαν την ΕΥΔΑΠ.

Από τις μετοχές που διακινήθηκαν, σημείωσαν άνοδο 32 από 13 τη Δευτέρα 29/8 και 61 από 92 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 27 από 12. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 62,155 από 62,879 δις ευρώ.

Η αγορά αρχικά στα πρώτα 15 λεπτά ανέβηκε από τις 871,79 στο άνοιγμα ως τις 879,26. Από τις 879 ακολούθησε (στις 11:12) στάση στις 875 μετά (στις 12:05) εμφανίστηκαν οι 873 μονάδες και στις 12:40 ο ΓΔ σταμάτησε στις 872. Έτσι στις 13:30 με τον τζίρο στα 16,150 εκατ. είχε πιάσει τις 870 έχοντας νέο ελάχιστο μέρας τις 869,4. Τότε τα ανοδικά blue chip ήταν 10 με δυο αμετάβλητα και 13 πτωτικά. Βασικό χαρακτηριστικό ήταν το ξέφτισμα της διάθεσης για ρίσκο αποκλειστικά στην Αθήνα. Η ραχοκοκαλιά της ανόδου στο πρώτο μέρος δηλαδή οι Τράπεζες του ΧΑ εμφάνιζαν απώλειες με την ΕΤΕ και την ΕΕΕ να διατηρούν κάποια κέρδη. Το δε χαμηλό των 863,93 μονάδων λειτουργούσε σαν δευτερεύον μήνυμα προς τους συναλλασσόμενους πως η διόρθωση λόγω των υπολογισμών με βάση τα επιτόκια που θα επικρατήσουν με την εφαρμογή της σύσφιξης από την ΕΚΤ δεν ολοκληρώθηκε. Τελικά αποδείχθηκε πως οι πιέσεις που διατηρήθηκαν ως και τις δημοπρασίες για ορισμό τιμών κλεισίματος όρισαν πυθμένα στις 855 μονάδες.

Μετά την δεδηλωμένη άρνηση για πέρασμα ψηλότερα 880 μονάδων ο ΓΔ απόκτησε πτωτική πορεία που περιγράψαμε και στις 17:00 είχε αφεθεί στις 859,22 μονάδες. Με επικράτηση ισχυρών πτωτικών ωθήσεων στη δημοπρασία για τις τιμές κλεισίματος με κίνητρο τη κατακόρυφα πτωτική δυναμική των αμερικανικών αγορών μετά από ανοδικό άνοιγμα τον στείλανε πάνω στο νέο κατώτερο μέρας με κλείσιμο στις 855,70 μονάδες.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων από το 4,039% την προηγούμενη πέρασε στο 4,008% έχοντας φθάσει στο 4,040% ενδοσυνεδριακά.

Ο FTSE25 έκλεισε -1,56% χαμηλότερα στις 2060,53 από 2093,10 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 32,57 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της Δευτέρας 29/8, ενώ ο FTSEΜ υποχώρησε -0,39%.

Τεχνική ανάλυση παράγωγα

Αισιόδοξα προβλέπουν οι traders για τη βραχυπρόθεσμη τάση

Με αύξηση των όγκων και παράλληλη προσέγγιση και υπέρβαση του κλεισίματος των ΣΜΕ έναντι του υποκείμενου δείκτη δεν δικαιολογείται από το γεγονός πως χθες ο δείκτης των παραγώγων έπεσε τις μισές από τις μονέδες που απώλεσε τη Δευτέρα. Παράλληλα στα δικαιώματα προαίρεσης οι όγκοι σχηματίστηκαν για τιμές εξάσκησης μεταξύ 2000 και 2200 μονάδες.

Βέβαια στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη εναλλάξ αρχικά σε θετικό και μετά τις πρώτες δύο ώρες και 30 λεπτά μόνιμα σε αρνητικό πεδίο. Το άνοιγμα στις 2144,59 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 8,21 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 32,57 μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 17:12 και ήταν οι 2060,53 μονάδες (-1,56%). Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 10:43 και ήταν οι 2150,45 μονάδες (+1,31%). Το κλείσιμο στις 2050,53 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -1,56% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 14,469 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Σεπτεμβρίου ο όγκος διαμορφώθηκε σε 1649 ΣΜΕ, με ανώτερο τις 2114,50 μονάδες, κατώτερο τις 2050,25 με τελευταίες τιμές στις 2057,00 μονάδες και κλείσιμο στις 2057,50 από 2088,00 μονάδες και η σειρά απόκτησε από 4414 από 4552 ανοικτά ΣΜΕ. Αλλά διακινήθηκαν επίσης 209 ΣΜΕ της σειράς Οκτωβρίου με ανώτερο μέρας στις 2019,75 κατώτερο 2052,00 και τιμή κλεισίματος στις 2055,00 από 2087,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 137 από 66.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν αυξημένο αισθητά. Στα δικαιώματα αγοράς λήξης Σεπτεμβρίου άλλαξαν χέρια 56 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 2050 ως τις 2200 μονάδες. Για την επόμενη σειρά το ενδιαφέρον έφερε 41 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 2100 ως και τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της νέας τρέχουσας σειράς Σεπτεμβρίου διακινήθηκαν 43 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2100 ως τις 2200 μονάδες. Της επόμενης σειράς Οκτωβρίου ο όγκος ήταν ο υψηλότερος στα 81 συμβόλαια για τομέ από 2100 ως 2200.

Ο ΔΤΡ στην συνεδρίαση της Δευτέρας 29/8 έκλεισε στις 562,43 με μεταβολή -4,07%. Χθες Τρίτη 30/8 κινούμενος μεταξύ 551,25 μονάδων (-1,99%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 562,40 μονάδες (-0,04%), και ανώτερο τις 568,49 (+1,08%), έκλεισε στις 553,01 με μεταβολή -1,67%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου περιορίστηκε στα 16,193 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ -3,16% απασχόλησε 4,591 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ -0,59% απασχόλησε 4,657 εκατ. ευρώ, η ΠΕΙΡ -1,63% απασχόλησε 3,496 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ -1,25% απασχόλησε 3,449 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Σεπτεμβρίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια ενώ η τιμή κλεισίματος οδηγήθηκε στις 572,50 από 572,50 μονάδες και δεν υπήρχαν ανοικτά ΣΜΕ.

Εμφανίστηκαν απώλειες σε (21) blue chip με 9 να υποχωρούν πάνω από -2% και τις μεγαλύτερες είχαν ΣΑΡ –5,54%, ΑΛΦΑ -3,16%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,73% ΟΠΑΠ -2,71% και ΜΟΗ -2,54% εμφανίστηκε ένα αμετάβλητο η ΚΟΥΕΣ οδηγώντας στο συμπέρασμα πως κλείσιμο με κέρδη υπήρξαν τρία ΕΕΕ +1%, ΟΛΠ +0,53% και ΕΥΔΑΠ +0,13%. Η εικόνα συνολικά τονίζει την επικράτηση μιας διάθεσης για ρευστοποιήσεις θέσεων σε ευρύτατο πλήθος μετοχών αλλά αντίστοιχα τονίζει την εμφάνιση αγοραστικού ενδιαφέροντος για τοποθετήσεις σε μικρή ομάδα μετοχών εντός του 25άρη.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι υποχώρησαν από τα επίπεδα της προηγούμενης για τα ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου κυρίως των Τραπεζών. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 7002 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 0,923 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 60.419 από 61.630. Για την επόμενη σειρά διακινήθηκαν 980 ΣΜΕ και οι ανοικτές θέσεις διαμορφώθηκαν σε 4.732 από 3.881.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 2176 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 3,18 ευρώ και έγιναν 16.114 από 15.706 οι ανοικτές θέσεις.

Της ΕΥΡΩΒ με 3227 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 0,918 ευρώ και έγιναν 17.691 από 18.010 οι ανοικτές θέσεις. Για την επόμενη σειρά δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ και οι ανοικτές θέσεις έμειναν στις 181.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 4777 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,02 ευρώ και έγιναν 41.429 από 42.047 οι ανοικτές θέσεις. Για την επόμενη σειρά διακινήθηκαν 21 ΣΜΕ και οι ανοικτές θέσεις παρέμειναν 146 από 146.



Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 1810 ΣΜΕ της ΔΕΗ λήξης Σεπτεμβρίου και 70 για τη σειρά Δεκεμβρίου, και τα 672 ΣΜΕ της ΑΔΜΗΕ για τη σειρά Σεπτεμβρίου.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε τα 21.791 συμβόλαια για ΑΛΦΑ, τα 236 για ΕΥΡΩΒ, και το 1 για ΕΕΕ.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Δ/ντης Επενδύσεων Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ Δημήτρης Τζάνας

Οι κεντρικές τράπεζες βυθίζουν τις αγορές

Στις δύο προηγούμενες δεκαετίες, τόσο κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης μετά το 2008 όσο και στην περίοδο της πανδημίας το 2020, οι αγορές είχαν υποδεχθεί με ανακούφιση τις παρεμβατικές δράσεις των Κεντρικών Τραπεζών. Ήταν δράσεις που επικέντρωναν στη χαλαρή νομισματική πολιτική με τα επιτόκια να μειώνονται και να γίνονται ακόμη και αρνητικά, ενώ την ίδια ώρα το ενεργητικό του ισολογισμού των δύο μεγαλύτερων, της Federal και της ΕΚΤ, ξεπέρασε τα $16 τρις. σαν αποτέλεσμα των μαζικών αγορών ομολόγων και άλλων τίτλων. Για την επενδυτική κοινότητα, οι Κεντρικές Τράπεζες στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Βρετανία και την Ε.Ε. ήταν ο μεγάλος φίλος των αγορών που θα έσπευδε να βγει αγοραστής (lender of last resort), όταν ο φόβος κυριαρχούσε, για όσο χρειαστεί, με τη ρήση του Μάριο Ντράγκι «whatever it takes» το 2012 να γράφει ιστορία…

Όμως, τώρα όλα είναι διαφορετικά. Η Ουκρανική κρίση έχει προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή κρίση και τον κίνδυνο επισιτιστικής , με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευθεί. Οι προσδοκίες ότι η πληθωριστική απειλή σύντομα θα ξεπεραστεί διαψεύστηκαν και οι Κεντρικοί Τραπεζίτες έχασαν πολύτιμο χρόνο αρνούμενοι να ξεκινήσουν άμεσα δράσεις αντιπληθωριστικές. Γνώριζαν άλλωστε ότι τα ψηλά επιτόκια δεν θα λύσουν τα προβλήματα που συνδέονται με την προσφορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αλλά θα μειώσουν τις νέες πιστώσεις και θα αυξήσουν τους τόκους των παλαιότερων. Το αποτέλεσμα της αυστηρής νομισματικής πολιτικής θα είναι πιθανότατα η είσοδος της παγκόσμιας οικονομίας σε ύφεση ενόσω η ουκρανική κρίση παρατείνεται, θα αντιμετωπιστεί όμως και ο πληθωρισμός που έφτασε κοντά στο 9% το Ιούλιο στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Το όλο σκηνικό παραπέμπει στο 1982 οπότε ο Πολ Βόλκερ επανέφερε την αυστηρή πολιτική της Federal καθώς αντελήφθη ότι η χαλάρωση που είχε προηγηθεί το 1980 δεν επέτρεπε την τιθάσευση των πληθωριστικών προσδοκιών που είχε δημιουργήσει η ενεργειακή κρίση της περιόδου 1973-79. Το αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθεί σε ύφεση η οικονομία και σε πλαγιοκαθοδική κίνηση οι δείκτες των αγορών. Ο Βόλκερ έγραψε ιστορία ως ο τραπεζίτης που αγνόησε τις επιθυμίες των αγορών για να καταπολεμήσει τον επίμονο πληθωρισμό της περιόδου, με τα παρεμβατικά επιτόκια να φτάνουν στο 14% πριν υποχωρήσουν στο 8% το 1985!

Ο Τζέρι Πάουελ υποσχέθηκε την Παρασκευή από το Jackson Hole ότι θα αυξήσει τα επιτόκια για όσο χρειαστεί μέχρις ότου τιθασευτεί ο πληθωρισμός. Η επενδυτική κοινότητα διάβασε στη ρητορική του ένα νέο Βόλκερ προεξοφλώντας ότι το Σεπτέμβριο έρχεται αύξηση κατά 75 μ.β. και όχι κατά 50 μ.β. όπως πίστευαν. Ευλόγως, αυτή τη φορά οι αγορές με συντονισμένο τρόπο υποχώρησαν, εκτιμώντας ότι η διατήρηση της αξιοπιστίας του Αμερικανού Κεντρικού Τραπεζίτη επιβάλει να εφαρμόσει όσα είπε. Μια διαφορετική σελίδα είχε γυρίσει για όλες τις αγορές του πλανήτη, καθώς η ΕΚΤ αναμένεται να συγχρονιστεί με τη Federal όπως προανήγγειλαν ο Φινλανδός Ολι Ρεν και η Γερμανίδα Ιζαμπέλα Σνάιμπελ, με την πιθανολογούμενη ύφεση να επιδρά αρνητικά στα μεγέθη των εταιρειών.

Με αυτά τα δεδομένα, το ελληνικό χρηματιστήριο συγχρονίζεται από χτες με τις κινήσεις των διεθνών αγορών, καθώς οι ροές που διαμορφώνουν το πρόσημο του Γ.Δ. είναι πλέον αρνητικές, με το σενάριο της υπέρβασης των 900 μονάδων να ετεροχρονίζεται μετά την ολοκλήρωση του ανοδικού κύκλου των αυξήσεων των παρεμβατικών επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες. Έτσι, οι εξαιρετικές επιδόσεις των εξαμηναίων αποτελεσμάτων από τα ΕΛΠΕ, τη Motor Oil και τον ΟΠΑΠ αλλά και όσες θα ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα θα προσπεραστούν και λίγοι θα καθοδηγήσουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους από τις υψηλές μερισματικές αποδόσεις που ήδη καταγράφονται. Με το ελληνικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι φέτος θα φτάσει το 5,7% από τη UBS αλλά το πολιτικό σκηνικό να προσφέρει ήδη αυξημένες συγκινήσεις μετά τη συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές και τη γεωπολιτική ένταση να είναι πάντα παρούσα. Οι αγοραστές θα κληθούν να δώσουν πολλές μάχες τις επόμενες ημέρες για να διατηρήσουν τις στηρίξεις του Γ.Δ. στα σημεία που επισημαίνει η τεχνική ανάλυση με τη μάχη της διατήρησης των 869 μονάδων να είναι σε πλήρη εξέλιξη

Οι ασιατικές αγορές αρχικά επέκτειναν το παγκόσμιο selloff των μετοχών σήμερα Τετάρτη 31/8, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για επιθετική νομισματική σύσφιξη πυροδοτήθηκαν περαιτέρω από τα ισχυρά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Αργότερα αρκετές αντέδρασαν ανοδικά εκπέμποντας θετικότερα σήματα.

Στις 9:15 δική μας ώρα:

Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν στο -0,37,00%

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας είχε μεταβολή +0,54%

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά ++0,77%

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ είναι με κέρδη +0,47% -0,52%

Ο MSCI Asia ex Japan είχε κέρδη +0,39% και ήταν στις 519,91 μονάδες