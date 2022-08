Financial Times: Ευρωπαϊκές τράπεζες επαναλαμβάνουν τις συναλλαγές με ρωσικά ομόλογα

Ευρωπαϊκές τράπεζες ξεκίνησαν εκ νέου τις συναλλαγές με ρωσικά ομόλογα αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέτρεψε στους επενδυτές να ξεκινήσουν τη ρευστοποίηση ρωσικού χρέους τον περασμένο μήνα, ανέφεραν οι Financial Times.

Η UBS, η Barclays και η Deutsche Bank επέτρεψαν για άλλη μια φορά σε πελάτες να πουλήσουν ρωσικό χρέος, ακολουθώντας παρόμοιες κινήσεις των JPMorgan, Bank of America , Jefferies και Citigroup.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT, άλλες τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Credit Suisse και η HSBC, δεν έχουν αποφασίσει ακόμη να εισέλθουν ξανά στη ρωσική αγορά χρέους λόγω των υψηλών κινδύνων.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Ιούλιο οι μεγαλύτερες εταιρείες της Wall Street επέστρεψαν, με προσεκτικά βήματα, στην αγορά ρωσικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων.

Μεταξύ των τραπεζών που προχώρησαν στο συγκεκριμένο «άνοιγμα» είναι η JPMorgan Chase & Co, η Bank of America Corp, η Citigroup Inc, η Deutsche Bank AG, η Barclays Plc και η Jefferies Financial Group Inc.

Πηγή κοντά στην Deutsche Bank είπε ότι η τράπεζα διαπραγματεύεται ομόλογα για πελάτες μόνο μετά από αίτημα και κατά περίπτωση για να διαχειριστεί καλυτερα την έκθεσή της στον κίνδυνο της Ρωσίας ή των πελατών της εκτός ΗΠΑ.

Περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών κρατικών ομολόγων ήταν σε κυκλοφορία πριν την Ρωσική εισβολή. Περίπου το ήμισυ κρατήθηκε από ξένα κεφάλαια. Πολλοί επενδυτές εγκλωβίστηκαν με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς η αξία τους έπεσε κατακόρυφα, οι αγοραστές εξαφανίστηκαν και οι κυρώσεις έκαναν τις συναλλαγές δύσκολες.

naftemporiki.gr