Χρηματιστήριο Αθηνών: Η ατμόσφαιρα στις αγορές της Ευρώπης επηρεάζει ελαφρά τη δυναμική της Αθήνας  

Η εγκατάσταση συντονισμένα ήπιας αλλά καθοδικής δυναμικής στα χρηματιστήρια της ευρωζώνης, καθώς εμφανίστηκε διόγκωση στις επιφυλάξεις από τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, επηρέασε το φρόνημα των επενδυτών διεθνώς.

Από το άνοιγμα στα ασιατικά χρηματιστήρια επικράτησε άνοδος, μετά τις απώλειες από τις ανησυχίες για την επίσκεψη Πελόσι στην Ταϊβάν. Αλλά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κυριαρχήθηκαν από τη νευρικότητα για την οποία αναφερθήκαμε το πρωί. Αυτό λειτούργησε αρνητικά για το κλίμα της Αθηναϊκής αγοράς στο άνοιγμα και στα πρώτα λεπτά, καθώς η προσφορά ήταν μεγάλη αλλά οι ρυθμοί συναλλαγών δεν διέφεραν από τους συνήθεις. Για αυτό σε συντονισμό με τις αγορές της ευρωζώνης που υποχωρούσαν από -0,01% ως -0,40%, ο ΓΔ φλέρταρε από νωρίς με τις 867 μονάδες. Οι διαθέσεις των επενδυτών απεικονίζονται στη διαμόρφωση της σχέσης ανοδικών πτωτικών μετοχών στο πρώτο 10λεπτο (24/21) και επιπλέον επιφυλάξεις αποτυπώθηκαν στους ρυθμούς συναλλαγών. Αυτά συνέβαλλαν στην επικράτηση ήπιας πτωτικής δυναμικής.

Έτσι η τιμή ανοίγματος ήταν στις 868,76 μονάδες ήτοι 1,06 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο την περασμένη σύνοδο (869,82) και στα πρώτα 20 λεπτά το επίπεδο των 868,76 μονάδων που εμφανίστηκε στις 10:30 ήταν και ανώτερο μέρας. Ενώ με τζίρο κάτω των 1,8 εκατ. ευρώ στις 10:40 ο ΓΔ δεν είχε περάσει χαμηλότερα από τις 867. Ξεχώρισαν για τα σχετικά υψηλά κέρδη από τα λιγοστά ανοδικά blue chip οι ΠΕΙΡ +2,13% στο 20λεπτο, ΣΑΡ +0,85%, ΕΤΕ +0,68% και ΚΟΥΕΣ +0,58%. Απώλειες κάτω του -1,0% σε ΕΥΔΑΠ ΕΕΕ ΛΑΜΔΑ ΟΠΑΠ ΕΛΧΑ ΜΟΗ.

Στις 10:50 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 868,7 μονάδες με μεταβολή της τάξης του -0,13% με τον τζίρο στα 5,951 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων 2,413 εκατ. όλα για την ΕΥΡΩΒ. Ο τραπεζικός δείκτης είχε οριακές μεταβολές στο πρώτο 5λεπτο ενώ άνοιξε 0,46 μονάδες κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης. Ο FTSE25 εμφάνισε αντίστοιχες διακυμάνσεις και ετοιμάζεται για πορεία συσσωρευτική και στην καλύτερη περίπτωση ήπια ανοδική με τραπεζική στήριξη. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη των επενδυτών κάθε τύπου να διατηρήσουν την αγορά ψηλότερα των 866 μονάδων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ, εμφανίζουν θετικές μεταβολές ισότιμες με εκείνες που εμφάνιζαν μετά τις 8:30, αφού οι μεταβολές για τα ΣΜΕ του Dow Jones είναι στο +0,28% και του S&P500 είναι στο +0,14%. Οι δείκτες στην Ευρώπη με χαλαρό συντονισμό εμφανίζουν πτωτική εικόνα, μετά από οριακά πτωτικά κλεισίματα στο τέλος της προηγούμενης συνόδου. Στο άνοιγμα και στο πρώτο 10λεπτο οι μεταβολές ορισμένων όπως οι DAX & CAC ήταν στο -0,38% και -0,10% με τα υπόλοιπα να εμφανίζουν σταθερότητα στην υπεροχή της προσφοράς έναντι του πρώτου λεπτού.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 είχε στις 10:25 μεταβολή της τάξης του -0,16% μετά από 25 λεπτά στις πρωινές συναλλαγές, ενώ είχε ίδιες τιμές στα πρώτα λεπτά. Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στο -0,34%. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν μεταβολές της τάξης του -0,25%. Στη Γερμανία ο DAX ήταν στο -0,27% και ο γαλλικός CAC 40 στο -0,01%, στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολή -0,10% και -0,16% αντίστοιχα, 25 λεπτά από τότε που άνοιξαν. Η δυναμική τους χαρακτηρίζεται από νευρικότητα σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του κλεισίματος της προηγούμενης μέρας. Μπορεί ωστόσο αργότερα να αλλάξουν οι μεταβολές τους αν αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο η εικόνα των ΣΜΕ των δεικτών των χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης που αλλάζουν κατεύθυνση εύκολα.

H τιμή ανοίγματος ήταν στις 868,25 μονάδες ήτοι 1,06 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο την περασμένη σύνοδο (869,82) και στα πρώτα 16 λεπτά το επίπεδο των 867,25 μονάδων που εμφανίστηκε στις 10:41 ήταν κατώτερο μέρας αλλά όλα δείχνουν πως πιθανά αναζητείται.

Η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου αναφοράς ήταν στις 10:46 στο 2,994% από 2,991% τελευταία τιμή στην προηγούμενη μέρα.

Η Merit Sec. στο πρωινό της σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 0,70% και έκλεισε στις 869,82 μονάδες. Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι ανοδική με τον Γενικό δείκτη να κλείνει στη χθεσινή συνεδρίαση πλησίον του εκθετικού ΚΜΟ 200 στις 866,85 μονάδες, σημείa στήριξης οι 840 και 815 μονάδες. Σήμερα μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα ανακοινώσει η Τράπεζα Πειραιώς τα αποτελέσματα 2ου τριμήνου.

Από τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΕΤΑΙΡΙΚA ΝΕΑ ξεχώρισαν από το Τμήμα Ανάλυσης της Merit ΧΑΕΠΕΥ:

ALPHA BANK: Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 6,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €302,7εκ και τα καθαρά Έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €100,7εκ μειωμένα κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση ενώ τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,4% λόγω έκτακτων εξόδων. Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €117,3εκ. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 40% και ο δείκτης ΜΕΑ σε 8,2%. Τα συνολικά ΜΕΑ του ομίλου διαμορφώθηκαν €3,2δις και τα πραγματικά ενσώματα Ιδία κεφάλαια σε €285εκ. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €311εκ και διαμορφώθηκαν στα €37δις και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,646δις και διαμορφώθηκαν στα €48δις. Ο δείκτης χορηγήσεις/καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 79%.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε έγκριση για τη σύναψη (α) σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και (β) σύμβασης μετόχων με την εταιρεία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» Η Εταιρεία θα προβεί σε διάσπαση δι' απόσχισης κλάδου μέσω σύστασης νέας Εταιρείας, (εφεξής «SpinCo»), οι μετοχές της οποίας θα ανήκουν κατά 100% στην Εταιρεία. Παραλλήλως, η MORE και η Εταιρεία θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (εφεξής «HoldCo»), στην οποία η Εταιρεία θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με ποσοστό 75%. H MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά. Η Εταιρεία θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo, με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo. Παράλληλα, η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της SpinCo έχει καθορισθεί σε €794,5 εκατ. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value ανήλθε σε €994,1εκ. Τέλος, η HoldCo, με την ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία. Μετά την παροχή της έγκρισης και από τους Μετόχους της Εταιρείας και πριν την σύσταση, n Εταιρεία θα συνάψει σύμβαση μετόχων με την MORE αναφορικά με την HoldCo. Η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Αυγούστου 2022 με θέμα, μεταξύ άλλων, την Έγκριση της συναλλαγής για την μεταβίβαση από την Εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την εταιρεία με την επωνυμία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Η εταιρεία με την επωνυμία "CQ Holding Company, Inc.", δεόντως συσταθείσα και υφιστάμενη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware, απέκτησε 122.182.840 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν το 32,90% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η CQ Holding Company, Inc. είναι εταιρεία ελεγχόμενη από την "Standard General Management, LLC".

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

OPEC+: Σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των κρατών-μελών του OPEC+, που θα αποφασίσουν για τον καθορισμό της παραγωγής πετρελαίου για τον επόμενο μήνα.

BP: τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα £0,4358 το 2ο τρίμηνο, υψηλότερα από τις προβλέψεις (£0,3415).

PAYPAL: τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα $0,93 το 2ο τρίμηνο, υψηλότερα από τις προβλέψεις ($0,8683).

AIRBNB: τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα $0,56 το 2ο τρίμηνο, υψηλότερα από τις προβλέψεις ($0,4467).

ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

MOTOR OIL: η Motor Oil Holdings Ltd την 01.08.2022 προέβη σε χρηματιστηριακή συναλλαγή αγοράς 100.000 μετοχών με μέση τιμή κτήσης €16,90/μετοχή.

MYTILINEOS: αγόρασε στις 01.08.2022, 20.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €15,1102/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.909.619 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,4359% του συνόλου των μετοχών.

EXAE: αγόρασε την 02.08.2022, 4.386 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €3,3170/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.557.329 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,581% του συνόλου των μετοχών.