Χρηματιστήριο Αθηνών: Η οριακή άνοδος στην Ευρώπη αρωγός φιλόδοξης ανόδου μέσω των Τραπεζών  

Του Κώστα Ιωαννίδη

[email protected]

Η εγκατάσταση πλάγιας και ελαφρά ανοδικής δυναμικής στα χρηματιστήρια της ευρωζώνης, καθώς εμφανίστηκαν επιφυλάξεις σχετικά με τη δυνατότητα να συνεχιστεί η άνοδος στις αγορές των ΗΠΑ, επηρέασε το φρόνημα των επενδυτών διεθνώς. Σε μικρό διάστημα ωστόσο επικράτησε η ζήτηση και αυτό λειτούργησε θετικά για το κλίμα της Αθηναϊκής αγοράς στο άνοιγμα και στα πρώτα λεπτά. Για αυτό σε συντονισμό με τις αγορές της περιφέρειας της ευρωζώνης που κέρδιζαν περίπου +0,40%, ο ΓΔ φλέρταρε από νωρίς με τις 855 μονάδες. Οι διαθέσεις των επενδυτών απεικονίζονται στη διαμόρφωση της σχέσης ανοδικών πτωτικών μετοχών στο πρώτο 20λεπτο (47/20) και οι όποιες επιφυλάξεις αποτυπώθηκαν στους ρυθμούς συναλλαγών. Αυτά συνέβαλλαν στην επικράτηση ανοδικής δυναμικής.

Έτσι η τιμή ανοίγματος ήταν στις 855,30 μονάδες ήτοι 4,25 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο την περασμένη σύνοδο (851,05) και στα πρώτα 20 λεπτά το επίπεδο των 854,56 μονάδων που εμφανίστηκε στις 10:31 ήταν και κατώτερο μέρας. Ενώ με τζίρο κάτω των 2,2 εκατ. ευρώ στις 10:40 ο ΓΔ είχε περάσει στις 857,7 μονάδες πλησιάζοντας μια υπολογίσιμη οροφή (τις 860 μονάδες) η οποία σύμφωνα με την αγοραία συναίνεση δεν θα ξεπεραστεί εύκολα. Ξεχώρισαν για τα σχετικά υψηλά κέρδη από τα πολλά ανοδικά blue chip οι ΑΛΦΑ +2,87% στο 10λεπτο, ΠΕΙΡ +2,78%, ΕΥΡΩΒ +2,26% ΕΤΕ +2,17% και ΕΛΠΕ +1,59%. Απώλειες κάτω του -0,9% σε ΣΑΡ ΛΑΜΔΑ και ΜΥΤΙΛ.

Στις 10:50 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 858,4 μονάδες με μεταβολή της τάξης του +0,86% με τον τζίρο στα 3,3 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων μηδενική. Ο τραπεζικός δείκτης είχε μεταβολές από +1,73% στο πρώτο 5λεπτο ως +2,2% ενώ άνοιξε 9,08 μονάδες πάνω από το κλείσιμο της προηγούμενης. Ο FTSE25 εμφάνισε αντίστοιχες διακυμάνσεις και ετοιμάζεται για πορεία πλάγια ανοδική και στην χειρότερη περίπτωση συσσωρευτική. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη των επενδυτών κάθε τύπου να ωθήσουν την αγορά ψηλότερα των 855 μονάδων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ, εμφανίζουν μικρότερες αρνητικές μεταβολές από εκείνες που εμφάνιζαν μετά τις 8:30, αφού οι μεταβολές για τα ΣΜΕ του Dow Jones είναι στο -0,29% και του S&P500 είναι στο -0,25%. Οι δείκτες στην Ευρώπη με χαλαρό συντονισμό εμφανίζουν εικόνα συσσώρευσης, μετά από ανοδικά κλεισίματα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Στο άνοιγμα και στο πρώτο 10λεπτο οι μεταβολές ορισμένων όπως οι DAX & CAC ήταν στο +0,01% και -0,11% με τα υπόλοιπα να εμφανίζουν σταθερότητα στην υπεροχή της ζήτησης έναντι του πρώτου λεπτού.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 είχε στις 10:25 μεταβολή της τάξης του +0,02% μετά από 25 λεπτά στις πρωινές συναλλαγές, ενώ είχε ψηλότερες τιμές στα πρώτα λεπτά. Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στο +0,34%. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν μεταβολές της τάξης του +0,2%. Στη Γερμανία ο DAX ήταν στο +0,14% και ο γαλλικός CAC 40 στο +0,19%, στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολή +0,40% και ++0,65% αντίστοιχα, 25 λεπτά από τότε που άνοιξαν. Η δυναμική τους χαρακτηρίζεται από νευρικότητα σε επίπεδα αρκετά πλησίον του κλεισίματος της προηγούμενης μέρας. Μπορεί ωστόσο αργότερα να αλλάξουν οι μεταβολές τους αν αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο η εικόνα των ΣΜΕ των δεικτών των χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης που αλλάζουν κατεύθυνση εύκολα.

Η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου αναφοράς ήταν στις 10:46 στο 2,928% από 2,954% τελευταία τιμή στην προηγούμενη μέρα.

Η Merit Sec. στο πρωινό της σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 1,37% και έκλεισε στις 851,05 μονάδες. Τεχνικά η βραχυπρόθεσμη τάση γύρισε θετική , με την επόμενη σημαντική αντίσταση να βρίσκεται στις 867 μονάδες, σημείa στήριξης οι 815 και 794 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε τα μεγαλύτερα κέρδη (+4,7%) σε εβδομαδιαία βάση.

Από τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΕΤΑΙΡΙΚA ΝΕΑ ξεχώρισαν από το Τμήμα Ανάλυσης της Merit ΧΑΕΠΕΥ:

ΔΤΚ: Κατά 11,5% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτή στη χώρα μας τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται σε νέο ιστορικό υψηλό και στο 8,9% τον Ιούλιο, από 8,6% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat.

EUROBANK: Πολύ καλή η εικόνα των αποτελεσμάτων με τις επιδόσεις να ξεπερνούν τις προβλέψεις της Διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα: Τα έσοδα από τραπεζικές εργασίες για το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα €956εκ (+8,8%) σε ετήσια βάση και €493εκ για το 2ο τρίμηνο (+6,7%) qoq, τα συνολικά έσοδα για το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 65,4% σε ετήσια βάση σε €1.528εκ και σε €825εκ το 2ο τρίμηνο +17,4% qoq, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα €940,7εκ αυξημένα κατά 395,1% σε ετήσια βάση, τα ΜΕΑ του ομίλου ανήλθαν σε €2.5δισ. και ο δείκτης μεα στο 5,9%, ο χαμηλότερος στον κλάδο. ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 71,5% και τα πραγματικά ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €2.813δις., τα υψηλότερα στον κλάδο. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €1.079δισ το 2ο τρίμηνο και οι καταθέσεις κατά €1.547δισ. και διαμορφώθηκαν σε 42δις και 53δις αντίστοιχα. ο δείκτης ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 75%. Η Διοίκηση ανανέωσε τους στόχους της για το 2022 για οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων πάνω από ένα δισ. ευρώ από αρχική πρόβλεψη €865εκ και Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια 17% από 16,4%. Τέλος επανέλαβε το στόχο για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2022 και δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τον επόπτη είναι πλέον σε προχωρημένο επίπεδο.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Θετική η εικόνα των αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Πιο συγκεκριμένα: Τα έσοδα από τραπεζικές εργασίες για το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα €770εκ (+5%) σε ετήσια βάση και €398εκ για το 2ο τρίμηνο (+7%) qoq, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα €546εκ μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση, τα ΜΕΑ του ομίλου ανήλθαν σε €1.9ισ. και ο δείκτης ΜΕΑ στο 6,1%. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 80,3% ο υψηλότερος στον κλάδο και τα πραγματικά ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €1.081δις. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €1δισ το 2ο τρίμηνο και οι καταθέσεις κατά €1.233δισ. και διαμορφώθηκαν σε €34δις και €54δις αντίστοιχα. ο δείκτης ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 58%. Τέλος ανακοίνωσε την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας €1.0δις. Τα συνολικά έσοδα, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο 45% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή, η οποία έχει λάβει δυο προκαταρκτικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε 17.5% (pro-forma) στο 1 ο εξάμηνο του έτους. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του έτους.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: η θυγατρική της στις ΗΠΑ Intralot, Inc. υπέγραψε στις 28 Ιουλίου 2022 Δανειακή Σύμβαση με την KeyBank National Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ για ένα τριετές δάνειο $230.000.000 και για Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή) $50.000.000 με επιτόκιο ως εξής Από την ημέρα υπογραφής μέχρι 31 Μαΐου 2023, το Εφαρμοστέο Περιθώριο είναι 3,00% (β) Μετά την 31 Μαΐου 2023 και με τη δημοσίευση των τριμηνιαίων ενοποιημένων αποτελεσμάτων της Intralot Inc εάν ο Καθαρός Δείκτης Μόχλευσης είναι Μεγαλύτερος ή ίσος του 3,0 το Εφαρμοστέο Περιθώριο θα είναι 3,50%, Μεγαλύτερος ή ίσος του 2,0 αλλά μικρότερος του 3,0 Εφαρμοστέο Περιθώριο θα είναι 3% και αν είναι Μικρότερος του 2,0 Εφαρμοστέο Περιθώριο θα είναι 2,50%. Το Δάνειο θα αποπληρώνεται σε διαδοχικές τρίμηνες δόσεις με αρχή την 31 Δεκεμβρίου 2022 και αποπληρωμή του υπολοίπου στις 27 Ιουλίου 2025. Η ετήσια αποπληρωμή θα είναι 5% για τα δύο πρώτα έτη και 10% για το τρίτο έτος.

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Καλή η εικόνα των αποτελεσμάτων λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας. Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις ανήλθαν στα €58εκ περίπου αυξημένα κατά 33% σε ετήσια βάση, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων EBITDA διαμορφώθηκαν στα €7,8εκ +192% σε ετήσια βάση και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα €2,3εκ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές χρηματοδότησαν σε μεγάλο βαθμό τις μεταβολές στον στόλο του Ομίλου με αποτέλεσμα οι ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε -5,1εκ. Τέλος ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα €23,1εκ αυξημένος κατά €6,7εκ σε εξαμηνιαία βάση.

ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

OTE: αγόρασε από 22.07.2022 έως 28.07.2022, 235.883 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €16,4638/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 5.714.929 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,292% του συνόλου των μετοχών.

MOTOR OIL: αγόρασε στις 28.07.2022, 18.159 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €16,4948/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 864.891 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,78% του συνόλου των μετοχών. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε €13,94/μετοχή.

MYTILINEOS: αγόρασε στις 28.07.2022, 50.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €14,8684/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.875.876 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,4123% του συνόλου των μετοχών.

EXAE: αγόρασε στις 29.07.2022, 12.500 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης € 3,2970/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.540.443 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,553% του συνόλου των μετοχών.