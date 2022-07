Generali Group: Στην Αθήνα ο CEO του Ομίλου Φ. Ντονέ

Στην Αθήνα βρέθηκε ο CEO του Generali Group Φιλίπ Ντονέ, συνοδεία υψηλόβαθμων στελεχών του ομίλου στο πλαίσιο της περιοδείας τους προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη λειτουργία των κατά τόπους ευρωπαϊκών εταιρειών και για τη στρατηγική των επόμενων ετών.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, είναι η πρώτη φορά που ένας GCEO της Generali, βρέθηκε επί ελληνικού εδάφους.

Ο κ. Ντονέ και τα στελέχη που τον συνόδευαν, δηλαδή, Μόνικα Πόσα, Chief HR & Organization Officer, Λουτσία Σίλβα, Group Head of Sustainability and Social Responsibility, Τζέϊμ Ανκουστέγκι, CEO International, Ρικάρντο Καντόνι, Regional Manager International και Πατρίτσια Εσπίριτο Σάντο, Head of HR & Organization International, ξεναγήθηκαν από τον Πάνο Δημητρίου, CEO της Generali Hellas και τους συνεργάτες του στα νέα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην συμβολή των οδών Λ. Συγγρού και Λαγουμιτζή και συμμετείχαν σε εκδήλωση με το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας όπου και απάντησαν σε ερωτήσεις.

Ο κ. Ντονέ δήλωσε. «Είναι τόσο δυνατός ο παλμός αυτής της ομάδας που δεν θα μπορούσε παρά να είναι το αποτέλεσμα μιας ειλικρινούς αφοσίωσης σε ένα όραμα που συνδέει την Generali και τους ανθρώπους της με τους ασφαλισμένους και την κοινωνία. Εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε σήμερα εδώ γιατί ο ρόλος του ομίλου είναι ακριβώς αυτός: να στηρίζει δυναμικές προσπάθειες σαν την δική σας αποδεικνύοντας ότι είμαστε ένας οργανισμός που επενδύει στο ταλέντο ανθρώπων με τεχνογνωσία, καινοτόμα σκέψη και ενσυναίσθηση. Για μας η έννοια του «human touch» δεν είναι στρατηγική marketing, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Είναι το ταυτοτικό χαρακτηριστικό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε και να εκπληρώνουμε την υπόσχεσή μας ως Lifetime Partners.»

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των υπόλοιπων στελεχών του Generali Group εξαίροντας την έως σήμερα επιτυχημένη διαδρομή της εταιρείας στην Ελλάδα. Ο κ. Jaime Anchustegui, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πολύχρονη συνεργασία με την ελληνική Διοίκηση, μιλώντας για έναν συνδυασμό ανθρώπινης και επιχειρηματικής δραστηριότητας με εξαιρετικά αποτελέσματα. Σημείωσε, δε, ιδιαίτερα την επιτυχή και ομαλή μετάβαση στη νέα Generali μετά την εξαγορά του 2020. Ο Μπρούνο Σκαρόνι, Group Chief Transformation Officer - ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά στη συνάντηση - εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Generali Hellas, έχοντας χαρτογραφήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασφαλισμένων σε τοπικό επίπεδο, θα ανταποκριθεί επιτυχημένα στους στόχους του ομίλου.

Με τη σειρά της η κ. Πόσα δήλωσε πως βρίσκει πολύ καίρια την άποψη του κ. Δημητρίου ότι «είναι σπουδαίο οι εργαζόμενοι ενός οργανισμού να αισθάνονται την εταιρεία «δική τους» και αξιοποιώντας την ευκαιρία αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα διανομής μετοχών της Generali στους εργαζομένους της. Ακολούθως, η κ. Σίλβα μίλησε για το υψηλό αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού που δεν αποτυπώνεται μόνο μέσω της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του Human Safety Net αλλά κυρίως μέσα από την σπουδαία δουλειά που γίνεται με σκοπό τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του κ. Δημητρίου, o οποίος δήλωσε: «Θα ήθελα να πω πολλά. Το σημαντικότερο όμως είναι αυτό: ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την ταλαντούχα και αφοσιωμένη ομάδα για όλα όσα έχουμε καταφέρει και ένα εξίσου μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Generali Group που στηρίζει τις προσπάθειες και ενθαρρύνει τα σχέδιά μας. Είναι τιμή μας που είστε σήμερα εδώ. Είναι όμως ακόμη πιο σημαντικό που βρίσκεστε πάντοτε δίπλα μας. Η νέα εποχή της Generali στην Ελλάδα είναι εδώ και είμαστε ευτυχείς που την υποδεχόμαστε σήμερα μαζί».