Ράλι της Wall από τις προσδοκίες για τα εταιρικά αποτελέσματα

Σε ράλι επιδόθηκε η Wall Street και στη σημερινή συνεδρίαση, με την χρηματιστηριακή αγορά να συνεχίζει στο δρόμο της ανάκαμψης, καθώς οι συναλλασσόμενοι στοιχηματίζουν σε ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου και θεωρούν ότι η αγορά έχει ήδη αγγίξει κατώτατο σημείο.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε 2,43% ή κατά 754,44 μονάδες - κλείνοντας κοντά στο υψηλό της συνεδρίασης καθώς τα κέρδη του επιταχύνθηκαν στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης. Ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 2,76%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε με άνοδο 3,11%.

Και οι τρεις δείκτες κινήθηκαν πάνω από το μέσο όρο διακύμανσης των τελευταίων 50 συνεδριάσεων για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί περίπου 8% από τα χαμηλά του Ιουνίου.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν τώρα ότι οι μετοχές έχουν βρει κατώτατο επίπεδο μετά τις απότομες ρευστοποιήσεις στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, με τον τελευταίο γύρο εταιρικών ανακοινώσεων να δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αντεπεξέρχονται καλύτερα στις πιέσεις απ΄ό,τι αναμενόταν.

«Τα θεμελιώδη είναι εξασθενημένα, όμως το επενδυτικό κλίμα υποδηλώνει ότι θα έρθει ράλι στις αγορές μετοχών και ομολόγων τις επόμενες εβδομάδες», σημειώνει ο στρατηγικός αναλυτής της Bank of America, Michael Hartnett.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές συνέχισαν να συστήνουν στους επενδυτές ότι πρέπει να προετοιμαστούν για περισσότερες απώλειες το επόμενο διάστημα.

Οι μετοχές κατάφεραν πάντως να απορροφήσουν τα πιο εξασθενημένα απ΄ό,τι αναμενόταν στοιχεία για τις κατασκευές νέων κατοικιών στις ΗΠΑ, οι οποίες μειώθηκαν κατά 2% τον Ιούνιο.

Όλοι οι κλάδοι του S&P 500 σημείωσαν άνοδο στη σημερινή συνεδρίαση, με πρωταγωνιστές τον κλάδο επικοινωνιών και βαριάς βιομηχανίας, με κέρδη άνω του 3%.

Οι τράπεζες σημειώσαν υψηλές επιδόσεις με τη μετοχή της Truist Financial να ενισχύεται περισσότερο από 2% και της Citizens Financial Group κατά 2% στον απόηχο των ισχυρών αποτελεσμάτων. H Goldman Sachs «είδε» τη μετοχή της να ενισχύεται άνω του 5%, ενώ των Bank of America και Wells Fargo από 3,4% και 4,2% αντίστοιχα.

Σε άνοδο άνω του 2% και η μετοχή της Halliburton καθώς η μεγάλη άνοδος των τιμών πετρελαίου ευνόησε τα κέρδη.

Στον αντίποδα, η μετοχή της ΙΒΜ υποχώρησε 5,3%, καθώς η εταιρεία αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις της για την ροή ρευστού.

