Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν...

Της Έφης Τριήρη

H κρίση του κορωνοϊού και η έντονη μεταβλητότητα στις αγορές έχουν «χτυπήσει» και τους καλύτερους. Με τρία αστέρια Μισελέν στο ενεργητικό του, την κατάκτηση της πρώτης θέσης και τη διάσημη κουζίνα του, θα μπορούσε να θεωρηθεί αλώβητο σε οιοδήποτε πλήγμα, καθώς έχει τη δική του σταθερή πελατεία. Οι καιροί όμως αλλάζουν.

Ο λόγος για το εστιατόριο Noma της Κοπεγχάγης, που ανακηρύχθηκε ξανά το καλύτερο στον κόσμο το 2021 στα βραβεία World's 50 Best Restaurants. Έχοντας ήδη κερδίσει αυτόν τον τίτλο πέντε φορές, περνά αυτομάτως στην κατηγορία Best of the Best και δεν θα διαγωνιστεί ξανά, με τον ιδρυτή του Ρενέ Ρετζέπι, μισής αλβανικής και μισής δανικής καταγωγής, να λανσάρει τη «new Nordic» κουζίνα - μία από τις κορυφαίες τάσεις των τελευταίων δεκαετιών παγκοσμίως. Με δεδομένο ότι το μεσημεριανό μενού λαχανικών με συνοδεία κρασιού κοστίζει περί τα 700 δολάρια το άτομο, γίνεται σαφές ότι οι θαμώνες του έχουν και τα ανάλογα βαλάντια.

Όμως, ούτε αυτό βοήθησε. Το Noma παρουσίασε ζημίες πέρυσι για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια, παρά την οικονομική βοήθεια ύψους 10,9 εκατ. κορονών (1,5 εκατ. δολαρίων) που έλαβε από την κυ-

βέρνηση της Δανίας. Οι καθαρές ζημίες του ανήλθαν σε 1,69 εκατ. κορόνες (240.000 δολάρια) μετά τα ελάχιστα κέρδη του 2020. Η τελευταία φορά που το Noma δεν υπήρξε κερδοφόρο ήταν το 2017, όταν ο Ρενέ Ρετζέπι το έκλεισε για περίπου έναν χρόνο για ανακαίνιση, κάτι που σκοπεύει να επαναλάβει προς το τέλος του έτους για να επανέλθει το 2023.

«Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, οι οικονομικές εξελίξεις είναι ικανοποιητικές. Η εταιρεία αναμένει βελτιωμένη επίδοση το επόμενο έτος» επισημαίνεται στο ανακοινωθέν. Ως γνωστόν, η πανδημία του κορονοϊού έπληξε τον κλάδο παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης, περισσότερο από άλλους τομείς, με τις πιέσεις να συνεχίζονται από τα προβλήματα στην αλυσίδα τροφοδοσίας και τις αυξήσεις των τιμών αγαθών, που σημαίνει ότι τα ήδη πανάκριβα πιάτα των πολυτελών εστιατορίων θα γίνουν ακόμη πιο ακριβά.

Πάντα, όμως, θα έχουν τους δικούς τους ανθρώπους από τον κόσμο των πλουσίων. Παρότι και οι περιουσίες των 50 πλουσιότερων του πλανήτη έχουν συρρικνωθεί φέτος περισσότερο από 500 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, ένα καλό γεύμα θα παραμένει πάντα στην προσωπική και επαγγελματική τους ατζέντα.