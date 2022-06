Η MEDIACUBE Κλείνει τα 18!

Ένα σημαντικό milestone για πολλούς… Τα 18 χρόνια ζωής κρύβουν από πίσω τους μια ιδιαίτερη ερμηνεία για τον καθένα. Εμπειρία, σοφία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, εξέλιξη, καινοτομία. Για την MEDIACUBE, αυτό το 18χρονο ταξίδι τα περιλαμβάνει όλα!

Ξεκινώντας το 2004, σε μια εποχή που ο όρος «digital» ήταν κάτι που δεν ακουγόταν ευρέως στην Ελλάδα, η MEDIACUBE υποστήριζε εταιρείες στις ανάγκες τους για ψηφιακή προβολή και διαφήμιση. Με τους πρώτους της πελάτες, η MEDIACUBE άρχισε να πειραματίζεται στη δημιουργία digital video, interactive digital signage και data driven design. Αυτό όμως που την ξεχώρισε ήταν το γεγονός οτι είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο digital προώθησης, το οποίο ήταν και το μαγικό συστατικό της επιτυχίας της εταιρείας από τότε.

Εφαρμόζοντας full funnel marketing strategies απόλυτα προσαρμοσμενες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη της, κατάφερε να δημιουργήσει εκατοντάδες επιτυχημένα case studies, προσφέροντας εξειδικευμένες και απόλυτα μετρήσιμες λύσεις για Performance Marketing και Brand Awareness. Δεν είναι τυχαίο πως τα τελευταία 3 χρόνια, η ομάδα της MEDIACUBE εχει διαχειριστεί περισσότερα από 33 εκατομμύρια Ευρώ σε Media Spend πελατών της και έχει σχεδιάσει και τρέξει καμπάνιες σε περισσότερες από 190 χώρες στον κόσμο.

Fast forward στο 2022 λοιπόν, 18 χρόνια μετά, η MEDIACUBE γιορτάζει όχι μόνο ένα σημαντικό χρονολογικό ορόσημο στην επιτυχία της, αλλά την πίστη που είχε στη δυναμική του digital marketing από τη «γέννησή» της. Αυτή η πίστη ήταν που έδωσε στην εταιρεία τη σταθερή ανοδική της πορεία μέχρι σήμερα, καθώς και την ώθηση να προσπαθεί συνεχώς να εμπνέει τους πελάτες της να εκμεταλλεύονται τη δύναμη του ψηφιακού μάρκετινγκ και να τους βοηθάει να εξερευνούν το δικό τους μοναδικό ψηφιακό δυναμικό.

Ας δούμε λοιπόν πώς η πορεία της MEDIACUBE αντανακλάται μέσα από τις αξίες της.

Excellence

Καθόλη τη 18χρονη ως τώρα πορεία της, η MEDIACUBE προσπαθεί συνεχώς να βρίσκεται στην κορυφή, επιτυγχάνοντας την απόκτηση πολλών αναγνωρισμένων βραβείων και σημαντικών διακρίσεων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει καταφέρει να αποσπάσει πάνω από 80 Digital Marketing, Digital Media, Performance Marketing & Social Media βραβεία, καθώς και να διακριθεί ως top agency από αναγνωρισμένα διεθνή προγράμματα και εταιρείες όπως η Google , η Meta (Facebook), η Yahoo και τελευταία και το Tik Tok. Μάλιστα, την τελευταία 5ετία οι καμπάνιες της εχουν διακριθεί και εκτός Ελλάδας, μπαίνοντας στις top 20 καμπάνιες Paid Search, Display, App & Video για την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA Region).

Wisdom

18 χρόνια στον κόσμο του Digital Marketing, με συνεχή εξέλιξη σε έναν ψηφιακό κόσμο που δεν κοιμάται ποτέ. Αυτή είναι η MEDIACUBE, που μέσα από τόσα χρόνια σκληρής δουλειάς και διαρκούς ανόδου, προσφέρει ασφάλεια στους πελάτες της μέσα από την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της και των δυνατών σχέσεων που χτίζει μαζί τους, διατηρώντας αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους από την πρώτη κιόλας χρονιά λειτουργίας της. Σε αυτό το σημείο, δε θα μπορούσε παρά να αναφερθεί ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους πελάτες & συνεργάτες που εμπιστεύονται και στηρίζουν τη MEDIACUBE όλα αυτά τα χρόνια, όπως τους Google, Πλαίσιο, ABB, Γρηγόρης, KORRES, SKY express, Παπαστράτος, Pfizer, Vodafone, A. Ισμαήλος Α.Ε., Hitachi, Facebook, Lapin House, ToFarmakeioMou.gr, Toi&moi, Nutricia, LEO Pharma, Boehringer Ingelheim, YOUTH LAB., Μεϊδάνης, Salomon, DHI, EY, l'artigiano & πάρα πολλούς ακόμα!

Σε έναν κλάδο που συνεχώς εξελίσσεται και το μερίδιο αγοράς μοιράζεται ανάμεσα σε πολλές εταιρείες digital marketing, η MEDIACUBE ξεχωρίζει επειδή δεν σταματάει ποτέ να καινοτομεί. Αφουγκραζόμενη τον παλμό της αγοράς και τις ανάγκες των εταιρειών στις απαιτήσεις του σήμερα, έχει εμπλουτίσει το portfolio digital υπηρεσιών της με καινοτόμα προϊόντα που απαντούν στις ανάγκες των πελατών της και τους ωθούν στην επιτυχία. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελούν τα:

✓ Google Analytics 4: Implementation για ecommerce σε 6 στάδια, ώστε οι συνεργάτες μας να είναι έτοιμοι για το transition απο το Universal Google Analytics στο GA4, εκμεταλλευόμενοι ολο το Machine Learning που φέρνει η νέα πλατφόρμα για την αντιμετωπιση της Cookieless περιόδου αλλά και την δημιουργία μοντέλων συλλογής των δεδομένων εξασφαλίζοντας το data continuity των επιχειρήσεων τους.

✓ Programmatic Advertising 2022 & Beyond : Μια καινοτόμα μέθοδος συνδυαστικής προσέγγισης των advanced creatives & rich media δυνατοτήτων των programmatic πλατφορμών με real-time life signals και personalized μηνυμάτων στα κοινά-στόχο, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση των χρημάτων που επενδύονται και ταυτόχρονα να ενισχύεται το εταιρικό αποτύπωμα του πελάτη-συνεργάτη μας στο κοινό που τον ενδιαφέρει, σε απόλυτα “brand safety” διαφημιστικό περιβάλλον.

✓ Search Engine Optimization (SEO): Πλήρης ανανεωμένη έκδοση SEO διαδικασιών, βασισμένη σε καινοτόμα εργαλεία και πλήρως εναρμονισμένη μεθοδολογία “Follow the Algorithm” με εξειδικευμένη ομάδα SEO Specialists, Content Creators & SEO Copywriters.

✓ New Media Creatives with Auto Apply Signals Adaptation: H πιο καινοτόμα υπηρεσία απο το Τμημα του Digital Media της MEDIACUBE με χρήση νέων τεχνολογιών & εφαρμογές ΑΙ για projected trends & consumer expectations που έχουν απόλυτη εφαρμογή σε ολες τις συγχρονες Programmatic πλατφόρμες.

✓ BF360: Ένα πραγματικά καινοτόμο και μοναδικό προϊόν στην Ελληνική αγορά που απαντάει στη φρενίτιδα της Black Friday και Cyber Monday, με ένα στοχευμένο πρόγραμμα digital προώθησης 5 διαφορετικών φάσεων.

✓ theExportProject : Μια ολιστική και ολοκληρωμένη υπηρεσία που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Krataion Consulting, για να βοηθήσει τις εταιρείες e-commerce και όχι μόνο, οι οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν τις εργασίες τους στο εξωτερικό.

Μαζί με αυτά τα καινοτόμα προϊόντα, καθώς και με όσα βρίσκονται ήδη στο χάρτη για τα χρόνια που ακολουθούν, η MEDIACUBE συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένες λύσεις digital προώθησης μέσω Google Ads, Display Advertising, Youtube Advertising, SEO, Email Marketing, Google Analytics, Facebook & Social Media, Conversion Optimization & UX, Programmatic Advertising και e-Business Consulting.

Honesty & Care

Η MEDIACUBE δεν θα μπορούσε να γιορτάζει τα 18 χρόνια επιτυχούς πορείας της χωρίς την ύπαρξη ειλικρίνειας και αληθινού ενδιαφέροντος, τόσο όσον αφορά στις σχέσεις της εταιρείας με τους πελάτες και με τους συνεργάτες της. Επενδύοντας σε αξιόλογους και ικανούς συνεργάτες και παρέχοντάς τους ένα υγιές και απολαυστικό περιβάλλον εργασίας, η MEDIACUBE έχει καταφέρει να προσελκύσει ανθρώπους με υψηλές δεξιότητες στον κλάδο του digital marketing, που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου και να προσφέρουν στους πελάτες της εταιρείας το κάτι παραπάνω που θα ξεχωρίσει τη MEDIACUBE από τον ανταγωνισμό.

Χρόνια Πολλά MEDIACUBE! Cheers to many more years of “natively digital” success!