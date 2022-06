Χρηματιστήριο: Γενικευμένες πιέσεις στην Αθήνα - Κατακόρυφη πτώση πανευρωπαϊκά

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η τιμή ανοίγματος ήταν στις 879,17 μονάδες, ήτοι 7,47 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο την περασμένη σύνοδο (886,64) και στα πρώτα 30 λεπτά το επίπεδο των 879 μονάδων παρέμεινε ανώτερο μέρας, καθώς οι πιέσεις έχουν οδηγήσει την αγορά χαμηλότερα και από τις 874 μονάδες με απώλειες -1,5%.

Η επικράτηση της φυγής από το ρίσκο στις αγορές στην Ευρώπη στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης εκεί, επηρέασε ανάλογα το φρόνημα των επενδυτών της Αθηναϊκής αγοράς. Δηλαδή υπήρξε διάθεση για ρευστοποιήσεις που αποτέλεσε συνέχεια στο εξαρχής πτωτικό άνοιγμα με υπολογίσιμη πτώση, που σηματοδότησε την αναζήτηση πυθμένα στο νέο κύμα εισαγόμενων πιέσεων. Στη συνέχεια είχαμε ικανού μεγέθους απώλειες για αρκετό διάστημα.

Η διάθεση για ρευστοποιήσεις στα περισσότερα blue chip εκδηλώθηκε σχεδόν αμέσως μετά από το άνοιγμα, αλλά τότε ανοδικά ήταν λιγότερα από 3 με επτά αμετάβλητα. Στο πρώτο δεκάλεπτο είχε απομείνει με κέρδη η ΤΕΝΕΡΓ και όλα τα υπόλοιπα είχαν πτώση από -0,3% ως -3,2%. Δεν εμφανίστηκαν ενδείξεις ανατροπής της σχέσης πτωτικών / ανοδικών. Ωστόσο, εμφανίστηκαν σημάδια σταθερότητας στις πιέσεις με αντίστοιχη διατήρηση της πτώσης κοντά στο -1,4% στην εξέλιξη της διαπραγμάτευσης με βάση τις απώλειες στο διάστημα από το ξεκίνημα των συναλλαγών ως τις 11:00. Αυτό ενίσχυσε την ανησυχία για αναζήτηση τιμών χαμηλότερα από τις 860 μονάδες. Διότι στο πρώτο τέταρτο αμφισβητήθηκε ο ρόλος των 880 ως στήριξη και το ανώτερο στα 25 πρώτα λεπτά ήταν στις 879,2 μονάδες με μεταβολή -0,84%.

Η τάση ρευστοποίησης θέσεων στις 4 συστημικές Τράπεζες κυριάρχησε από την αρχή και ψαλίδισε τη δυνατότητα του μέσου όρου για υψηλοτέρα επίπεδα. Την άνοδο υποστήριζε η εμφάνιση οριακών κερδών για ΤΕΝΕΡΓ αργότερα προστέθηκε η ΣΑΡ. Δηλαδή αγοραστές εμφανίστηκαν σε λιγοστά blue chip με μέτρια βαρύτητα στους δείκτες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κυριαρχήσει ισορροπία σε επίπεδα τιμών που αντιστοιχούσαν σε μεταβολή -1,40%.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πωλητών με υπολογίσιμες απώλειες άνω του -2% βρέθηκαν αρχικά 7 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης ΕΥΔΑΠ ΠΕΙΡ ΑΛΦΑ ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ ΒΙΟ και ΚΟΥΕΣ και το μέγεθος των απωλειών τους σημάδεψε την πορεία των βασικών δεικτών. Η διαπραγμάτευση λειτούργησε σταθερά υπέρ εμφάνισης της κυριαρχίας των πτωτικών μετοχών και ξεχώρισαν με αξιόλογη πτώση στο σύνολο οι ΔΟΜΙΚ -6,67% ΚΟΡΔΕ -6,04% ΕΥΔΑΠ -3,26%. Αυτές του 25άρη που ωθούν ανοδικά στο πρώτο 15λεπτο ήταν περίπου 2 καθώς σταδιακά μειώνεται το αγοραστικό ενδιαφέρον, με τον τζίρο στα 8,1 εκατ. ευρώ. Η νευρικότητα δεν λείπει από τις συναλλαγές καθώς εμφανίζονται ξαφνικές εντολές πώλησης που αλλάζουν την εικόνα των μεταβολών του FTSE25 σε μερικά λεπτά.

Στις 10:57 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 873 μονάδες με μεταβολή της τάξης του -1,53% με τον τζίρο στα 10,5 εκατ. ευρώ με 5,343 εκατ. αξία πακέτων. Ο τραπεζικός δείκτης είχε μεταβολές από -2,28% ως -2,8% στα πρώτα 10 λεπτά ενώ άνοιξε -2,28% χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης. Ο FTSE25 εμφάνισε αντίστοιχες διακυμάνσεις και ετοιμάζεται για πτωτική πορεία με την πάροδο του χρόνου. Οι ανοδικές μετοχές στο πρώτο 25λεπτο ήταν 16 οι καθοδικές 55 και οι σταθερές 6. Υπογραμμίζοντας σήμερα την ανάγκη των επενδυτών κάθε τύπου να μειώσουν τις θέσεις τους στα ελληνικά blue chip εγκαταλείποντας τη στήριξη στο κατώτερο της ζώνης συσσώρευσης .

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 είχε στις 10:30 μεταβολή της τάξης του -1,29% μετά από 30 λεπτά στις πρωινές συναλλαγές, γιατί ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στο -0,89%. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν μεταβολές της τάξης του -1% και άνω. Στη Γερμανία ο DAX ήταν στο -1,41% και ο γαλλικός CAC 40 υποχωρούσε -1,43%, στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολές -2,00% και -1,70% αντίστοιχα, 30 λεπτά από τότε που άνοιξαν. Η δυναμική τους είναι σαφώς καθοδική σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα του κλεισίματος της προηγούμενης μέρας. Μπορεί ωστόσο αργότερα να αλλάξουν οι μεταβολές τους αν αλλάξει προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο η εικόνα των ΣΜΕ των δεικτών της Νέας Υόρκης που αποτελούν μια καθοδήγηση για τις διαθέσεις των επαγγελματιών.

Η Merit Sec. στο πρωινό της σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ υποχώρησε κατά 0,80% και έκλεισε στις 886,64 μονάδες. Ο ΓΔ υποχώρησε κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ στις 887,34 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 880 και 870 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 900 και 910 μονάδες.

Από τα Οικονομικά - Εταιρικά νέα ξεχώρισαν από το Τμήμα Ανάλυσης της Merit ΧΑΕΠΕΥ:

EKT: Προανήγγειλε ότι θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Ιουλίου και σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι λήγουν οι καθαρές αγορές ομολόγων με βάση τόσο το έκτακτο πρόγραμμα για τον πανδημία όσο και για το APP από την 1η Ιουλίου. Τέλος στην ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει τη δέσμευση να στηρίξει την Ελλάδα, που βρίσκεται εκτός επενδυτικής βαθμίδας.

ΔΤΚ: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκε τον Μάιο κατά 11,3% σε ετήσια βάση από 10,2% τον Απρίλιο. Κατά 172,7% αυξήθηκε το φυσικό αέριο, ο ηλεκτρισμός κατά 80%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 65,1%, τα καύσιμα και λιπαντικά κατά 36,6% και η στέγαση κατά 35%. Στα τρόφιμα μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν στα λάδια με 23,2%, στα γαλακτοκομικά και αυγά με 14,1%, τα κρέατα με 13,8%, το ψωμί και τα δημητριακά με 13,4%,τα λαχανικά με 13% και τα νωπά φρούτα με 10,8%.

ΕΤΕ: Σύμφωνα με πληροφορίες στα €307,7εκ αποτίμησε η KPMG τον κλάδο αποδοχής πράξεων πληρωμής (POS) της Εθνικής, στο πλαίσιο της απόφασης απόσχισης και εισφοράς του στο ίδρυμα πληρωμών NBG Pay, προκειμένου εν συνεχεία να πωληθεί το 51% της παραπάνω εταιρείας στην EVO Payments. Η Εθνική θα εισφέρει τον κλάδο στην νεότευκτη θυγατρική της, NBG Pay, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μετοχές (ΑΜΚ με εισφορά εις είδος). Εν συνεχεία, στο πλαίσιο της δεσμευτικής σύμβασης με την EVO Payments, θα μεταβιβάσει το 51% της NBG Pay στον αμερικανικό όμιλο, έναντι τιμήματος €158εκ. Η αγοραία αξία του κλάδου αποτιμήθηκε στα €307,7εκ με την εύλογη αξία των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων στα €138,6εκ και την εύλογη αξία των υποχρεώσεων σε €129,46εκ. Έτσι, προκύπτει υπεραξία κλάδου €298,5εκ. Η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον proforma Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της ΕΤΕ καθώς και τον Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων κατά περίπου 60 μονάδες βάσης.

ΔΕΗ: Η 100% θυγατρική της ΑΒΑΞ, Volterra, προέβη σε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής της σε χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος 112MW, στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξαγοράζει το 55% των μετοχών της Volterra K-R ΑΕ και της Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ, στις οποίες είναι ήδη μέτοχος σε εκάστη εταιρεία κατά 45% από το 2019. Η Volterra KR ΑΕ και η Volterra ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΑΕ κατέχουν εν λειτουργία αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 69,7MW στην Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία. Επίσης, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξαγοράζει το 100% της Ηλιοφάνεια ΑΕ η οποία κατέχει ένα εν λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2,7 ΜW στη Βοιωτία, καθώς και τις εταιρείες Volterra ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ και Volterra ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΑΕ που έχουν στην κατοχή τους αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 39,5ΜW, των οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης ύψους €133εκ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε ορισμένες συνήθεις εγκρίσεις, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν το προσεχές διάστημα.

ΟΠΑΠ: Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε η καταβολή μεικτού μερίσματος €0,50/μετοχή, καθώς η καταβολή €0,90/μετοχή ως επιστροφή κεφαλαίου. Μαζί με το ήδη καταβληθέν προμέρισμα των €0,10/μετοχή, η συνολική ανταμοιβή των μετόχων για τη χρήση του 2021 ανέρχεται σε €1,5/μετοχή. Η μικτή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 10,6%. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την απόφασή του της 9 ης Ιουνίου 2022 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού €7.261.500, με έκδοση μέχρι 24.205.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 (δηλαδή από 20.07.2022 έως και 26.07.2022), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα συντελεστεί με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 που ανέρχεται σε €0,50/μετοχή της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση του 5% του συνολικού εγκεκριμένου υπολοίπου μερίσματος (€0,025), που είτε αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του καταβληθέντος υπολοίπου μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση που το ως άνω ποσό υπολοίπου μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Συνεπώς, η αύξηση θα συντελεσθεί με επανεπένδυση μέχρι του συνολικού ποσού του υπολοίπου μερίσματος, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι μέχρι ποσού €166.737.664,925, δηλαδή μέχρι ποσού €0,475/μετοχή, και εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εντός διαστήματος δεκατεσσάρων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας προσδιορισμού των μετόχων που έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος, ήτοι από 20.07.2022 έως και 02.08.2022, την επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά.

ΕΛΠΕ: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Ιουνίου 2022, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ανερχόμενου στο ποσό των €0,10/μετοχή για το οικονομικό έτος 2021. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ως ημερομηνία καταβολής η Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022. Η μικτή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 1,4%.

EXAE: Ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 01.06.2022, οι ROVIDA HOLDINGS LTD and RR INVESTMENT COMPANY LTD κατέχουν πλέον άμεσα το 4,1891% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 5,01% προ της συναλλαγής.

Αγορές - Πωλήσεις μετοχών

ΟΤΕ: Αγόρασε από 03.06.2022 έως 09.06.2022, 399.512 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €17,5684/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 8.558.270 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,910% του συνόλου των μετοχών.

MYTILINEOS: Αγόρασε στις 08.06.2022, 5.056 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €16,8395/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.572.519 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,200% του συνόλου των μετοχών.

FOURLIS: Αγόρασε στις 08.06.2022, 9.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €3,19/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.400.048 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,6856% του συνόλου των μετοχών.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Αγόρασε στις 09.06.2022, 4.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €4,08/μετοχή.