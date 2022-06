Alpha Bank: Βραβείο «Καλύτερης Τιτλοποίησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» για το 2021

Τη διάκριση "Best securitisation in SEE" («Καλύτερη Τιτλοποίηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη») για το 2021 απέσπασε η Alpha Bank από το περιοδικό EMEA Finance, για τη συναλλαγή Project Aurora, που αναδείχθηκε ως η πλέον καινοτόμος και επιδραστική συμφωνία του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το 2021.

Ειδικότερα, το Project Aurora, η πρώτη συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποίησε η Alpha Bank, βραβεύθηκε στην κατηγορία "Securitisation and Structured Finance" στα "Achievement Awards 2021" του EMEA Finance.

Το Project Aurora, ύψους 1,9 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Δεκέμβριο του 2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδίου "Ρroject Tomorrow", προσελκύοντας σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Alpha Bank κατά Ευρώ 1,2 δισ. και την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και στη στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Το περιοδικό EMEA Finance αποτελεί καταξιωμένη επιχειρηματική έκδοση που εστιάζει στις δυναμικές χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (ΕΜΕΑ).

Τα ετήσια βραβεία "Achievement Awards" του περιοδικού γνωρίζουν ευρεία αποδοχή και προβάλλουν τις πλέον επιτυχημένες συναλλαγές και συμφωνίες που υλοποιούνται στην αγορά.

Η Alpha Bank επιλέχθηκε προς βράβευση από τη συντακτική ομάδα του EMEA Finance, καθώς η συναλλαγή Project Aurora κρίθηκε ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της καινοτομίας στις κεφαλαιαγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.