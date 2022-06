Σέριλ Σάντμπεργκ: Το Facebook έχασε την «άγκυρά» του

Της Νατάσας Στασινού

Όταν ο Μαρκ Ζάκερμπερ ίδρυσε το Facebook, διοικούσε την εταιρεία με την ορμή ενός νέου που θέλει να «τρέχει» με υψηλές ταχύτητες και να περνάει πάνω από τα κύματα. Αυτό που δεν είχε ήταν μία «άγκυρα» για τις φουρτούνες. Τον ρόλο ανέλαβε η μεγαλύτερης ηλικίας και αρκετά εμπειρότερη σε θέματα μάνατζμεντ Σέριλ Σάντμπεργκ, μαζί με τη διαχείριση κάθε είδους επιχειρηματικής πρόκλησης.Τώρα το πλοίο του Ζάκερμπεργκ χάνει την άγκυρά του, σχολιάζει η Wall Street Journal.

Η Σάντμπεργκ ήταν το πρόσωπο που επί χρόνια έδινε στο Facebook (και μετέπειτα στη Meta) περισσότερη αξιοπιστία πέραν των συνόρων της ανδροκρατούμενης Σίλικον Βάλεϊ. Ήταν όμως και εκείνο που «χρεώθηκε» τα τελευταία χρόνια την κριτική που δέχθηκε το μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τον ρόλο του στη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ρητορικής μίσους ή ακόμη και στην προώθηση λάθος προτύπων για τα νεαρά κορίτσια και εν γένει τους εφήβους.

Αποχωρεί λοιπόν ύστερα από 14 χρόνια στη θέση της chief operating officer έχοντας αφήσει πίσω της μία μεικτή «κληρονομιά». Από τη μία είναι αναμφίβολο μία γυναίκα, που έσπασε τη γυάλινη οροφή σε έναν άκρως ανταγωνιστικό χώρο, αυτόν της τεχνολογίας, και που εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα του αμερικανικού επιχειρείν. Κατάφερε μάλιστα να πάει τα διαφημιστικά έσοδα του Facebook από το μηδέν σε πολλά δισεκατομμύρια.

Από την άλλη είναι εκείνη που απέτυχε μαζί με τον Ζάκερμπεργκ να αντιδράσει σε προειδοποιήσεις όπως εκείνες της Φράνσις Χόγκεν, που στη βάσει εσωτερικών ερευνών, είχε ενημερώσει τα υψηλότερα στελέχη πως μέσα από τις πλατφόρμες της Meta (Facebook, Instagram) προκαλούνται σοβαρές βλάβες στους χρήστες τους, ψυχικές ή ακόμα και σωματικές.

Αν και η ίδια δήλωσε πως αποχωρεί για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της και το φιλανθρωπικό έργο της, αναλυτές σχολιάζουν πως η απόφασή της συμπίπτει με μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τις online διαφημίσεις. Οι ειδικοί προβλέπουν αύξηση 6% στα διαφημιστικά έσοδα του Facebook φέτος, όταν την προηγούμενη δεκαετία αυξάνονταν με μέσο ρυθμό 44%! Η μετοχή της εταιρείας δέχεται επίσης σφυροκόπημα.

Σε κάθε περίπτωση η Σέριλ Σάντμπεργκ θα είναι πάντα ένα σύμβολο επιχειρηματικού φεμινισμού. Στο βιβλίο της Lean In: Women, Work, and the Will to Lead (που κυκλοφόρησε το 2013 ως ένα "μικρό μανιφέστο") ενθαρρύνει τις γυναίκες να καθίσουν στο τραπέζι, να κάνουν την φωνή τους να ακουστεί και να διεκδικήσουν ρόλους και ευθύνες. H ίδια θα παραδεχτεί λίγα χρόνια αργότερα (αφού έχασε τον σύζυγό της) ότι δεν είχε αντιληφθεί πλήρως πόσο δύσκολο είναι για μία γυναίκα (που δεν έχει την οικονομική άνεση και κοινωνική θέση) να ακολουθήσει αυτή τη συμβουλή, όταν έχει να διαχειριστεί πληθώρα προβλημάτων στο σπίτι και να παλέψει για την επιβίωσή της.

Παρόλα αυτά επιμένει σε μία άλλη συμβουλή: «Αν σου προσφέρουν μία θέση σε ένα διαστημόπλοιο, μην ρωτήσεις ποια θέση. Απλά μπες μέσα για την πτήση».