Οracle-Keep Sea Blue: Nέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και τεχνολογίας blockchain

Της Λέττας Καλαμαρά

Την απάντηση για το πώς η τεχνολογία Blockchain μπορεί να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη δίνουν η αμερικανική πολυεθνική Oracle και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Keep Sea Blue. Οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν σε ένα φιλόδοξο project με στόχο την απαλλαγή της Μεσογείου από τα πλαστικά απόβλητα προωθώντας ταυτόχρονα μια στρατηγική κυκλικής οικονομίας για τα παράκτια πλαστικά. Ειδικότερα, αποστολή είναι η ανάκτηση πλαστικών αποβλήτων από απειλούμενες παράκτιες περιοχές και η μετατροπή τους σε ανακτημένο παράκτιο πλαστικό (Recovered Seaside Plastic). Μέσα από το πρόγραμμα πιστοποίησης και την online πλατφόρμα Blockchain που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain της Oracle, ο οργανισμός συνδέει φορείς περισυλλογής, φορείς ανακύκλωσης, κατασκευαστές και εταιρείες, παρακολουθεί και πιστοποιεί την κυκλική διαδρομή των πλαστικών και διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα καθ' όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας των πλαστικών. Όπως τονίζει ο Στέφανος Διονυσόπουλος, Country Leader της Oracle Ελλάς «οι εξελιγμένες τεχνολογίες αποτελούν πανίσχυρα εργαλεία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η πλατφόρμα της Keep Sea Blue που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain είναι ένας εξαιρετικά καινοτόμος τρόπος χρήσης της τεχνολογίας. Η εφαρμογή του μοντέλου κυκλικής οικονομίας στην πράξη θα εμπνεύσει πολλούς περισσότερους οργανισμούς ώστε να αξιοποιήσουν τη δύναμη της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν επιχειρηματικές επιτυχίες με βιώσιμο τρόπο». Σύμφωνα με την Oracle το Blockchain παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την κοινή χρήση αξιόπιστων δεδομένων.

Η Keep Sea Blue συλλέγει περίπου 150 τόνους πλαστικού κάθε μήνα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 5 εκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια. Kατά τη φετινή τουριστική χρονιά, ο Οργανισμός αναμένει μια αύξηση της τάξης του 50% των πλαστικών αποβλήτων στις ακτές της Μεσογείου. Από την πλευρά του ο Λευτέρης Μπαστάκης, ιδρυτής της keep Sea Blue εξηγεί πως «αυτό που έχουμε δημιουργήσει προσφέρει το πλεονέκτημα ότι μπορείς πλέον να παρακολουθήσεις και να δεις τι συμβαίνει με τα απόβλητα που έχεις περισυλλέξει. Αν μια ομάδα εθελοντών ή μια τοπική κοινότητα συλλέξει 200 κιλά πλαστικό, μπορούν να ελέγξουν που καταλήγουν αυτά τα πλαστικά και πώς χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάποιου νέου προϊόντος. Και αυτό είναι κάτι που προσφέρει εξαιρετική υποκίνηση». Ο Οργανισμός συνεργάζεται με εθελοντές, άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και με τις τοπικές αρχές με σκοπό την περισυλλογή πλαστικών αποβλήτων από τις παραλίες, συμπεριλαμβανομένων υλικών όπως μπουκάλια, νάιλον και αλιευτικά δίχτυα. Τα απόβλητα που συλλέγονται ταξινομούνται προσεκτικά και ακολουθεί επεξεργασία τους ώστε να μετατραπούν σε ανακτημένο παράκτιο πλαστικό λαμβάνοντας την πιστοποίηση Recovered Seaside Plastic, η οποία αφορά ανακυκλωμένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από κατασκευαστές και εταιρείες για την παραγωγή νέων προϊόντων ή συσκευασιών. Μέσω της πλατφόρμας που υποστηρίζεται με τεχνολογία blockchain, οι πιστοποιημένοι συνεργάτες καταχωρούν πληροφορίες και ιχνηλατούν την προέλευση των πλαστικών μέχρι τη συγκεκριμένη παράκτια περιοχή από την οποία έγινε η περισυλλογή τους. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υλικά συσκευασίας από το ανακυκλωμένο υλικό μπορούν να προσθέτουν στα προϊόντα τους ή στις συσκευασίες το σήμα "Recovered Seaside Plastic", παρέχοντας στους πελάτες τους διαβεβαίωση για την κυκλική διαδρομή τους και αξιόπιστα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας. Μεταξύ των συνεργατών της Keep Sea Blue περιλαμβάνεται η Klöckner Pentaplast, η διεθνής εταιρεία παραγωγής βιώσιμων υλικών συσκευασίας, που θα χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο υλικό από παράκτια πλαστικά που έχει συλλέξει η Keep Sea Blue για την παραγωγή συσκευασιών για νωπά τρόφιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία και την Τουρκία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών αποβλήτων είναι ένα διεθνές στοίχημα όπως επιβεβαιώνει πρόσφατη δημοσκόπηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της έναρξης των συνομιλιών των κρατών-μελών του ΟΗΕ με σκοπό μία παγκόσμια συμφωνία, προκειμένου να ελεγχθεί η αυξανόμενη μόλυνση από τα πλαστικά. Ειδικότερα το 85% των ερωτηθέντων σε παγκόσμιο επίπεδο, επιθυμεί οι βιομήχανοι και οι έμποροι να είναι υπεύθυνοι για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, αλλά και την ανακύκλωση του πλαστικού συσκευασίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. Από την πλευρά της τεχνολογίας, σύμφωνα με την Oracle, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα εφαρμογής του blockchain με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η γερμανική εταιρεία retraced χρησιμοποιεί την Oracle Autonomous Database με το blockchain για να διασφαλίσει την εφαρμογή κριτηρίων δεοντολογικού χαρακτήρα κατά την προμήθεια πρώτων υλών και τη βιωσιμότητα στον κλάδο της μόδας. Οι αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης της AgroScout χρησιμοποιούν το Oracle Cloud για να αναλύουν εικόνες αγροτικών εκτάσεων από drone και να βοηθούν τους αγρότες να βελτιώνουν τις εκτάσεις τους, να ενημερώνονται έγκαιρα για επιβλαβή παράσιτα και ζιζάνια που χρήζουν αντιμετώπισης και να μπορούν να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες τροφής. Το Oracle Cloud Infrastructure χρησιμοποιείται από την info fauna για τη διαχείριση δεδομένων πραγματικού χρόνου στο πλαίσιο των προσπαθειών από βιολόγους, μουσεία, διαχειριστές και από την ευρύτερη κοινότητα για την προστασία ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελβετία. Στη Δανία, στο project CityShark χρησιμοποιούνται εικόνες από drone, αναλύσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI) και υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων (HPC) για να αναλύονται εικόνες από τους διαδρόμους δημόσιας ναυσιπλοΐας ώστε να εντοπίζονται σημεία συγκέντρωσης υγρών και στερεών αποβλήτων και να γίνεται καθαρισμός τους.