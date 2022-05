Market Beat: Οι αγορές αναζητώντας κατεύθυνση “επιτρέπουν” την άνοδο στην Αθήνα 

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 στις ασιατικές συναλλαγές ενισχύονται κατά +0,8% περίπου και θετικά πρόσημα έχουν τα ΣΜΕ των ευρωπαϊκών δεικτών, ενώ ο Nikkei κερδίζει περίπου +0,6% ενώ τα κινέζικά χρηματιστήρια υποχωρούν

Οι ημέρες της δημοσίευσης της μεταβολής του ΑΕΠ της Γερμανίας των ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο, την Τετάρτη και την Πέμπτη αντίστοιχα, πλησιάζουν και οι αγοραίοι περιμένουν, ασχέτως πιθανής πτώσης έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2021, να διατηρήσει η Fed την επιθετικότητά της στους ρυθμούς σύσφιξης με αυξήσεις 50 μονάδων βάσης και τον Ιούνιο

Η τρίτη εβδομάδα του Μαΐου έφερε στον Γενικό Δείκτη πτώση -0,80%, στον μήνα έγινε -6,76% και έτσι στο 2022 έχει απώλειες -3,73%. Στον FTSE25 προκάλεσε πτώση -0,59% και στον Μάιο -7,54% με ετήσια απόδοση -3,77%. Ωστόσο έδωσε στον FTSEΜ άνοδο κατά +1,26% όταν στον μήνα χάνει -6,65% και στο έτος -5,96%. Ο τραπεζικός ήταν ο κλάδος που συνέβαλλε σημαντικά στις μεταβολές των δεικτών, ο ΔΤΡ εμφάνισε στην εβδομάδα κέρδη +0,38%, αλλά στον μήνα πτώση -12,63%, έτσι στο 2022 χάνει πλέον -2,02%..

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Τα διεθνή χρηματιστήρια παρακολούθησε η Αθήνα με μετριοπαθείς μεταβολές των βασικών της δεικτών εμφανίζοντας πτωτική εβδομαδιαία μεταβολή. Ωστόσο στην τρέχουσα εβδομάδα θα υπάρξουν από το εσωτερικό γεγονότα, κύρια μέσω των δημοσιεύσεων των ισολογισμών των Τραπεζών ΑΛΦΑ ΕΥΡΩΒ ΕΤΕ για το πρώτο τρίμηνο, που μπορεί να δώσουν τόνο στις συναλλαγές ανεξάρτητα από το κλίμα των διεθνών. Υπάρχει επίσης η αναμονή για τις αλλαγές στον FTSE25, ενώ το σημαντικό νέο για την ελληνική οικονομία ήρθε το Σάββατο από σχόλιο του Bloomberg. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα αφού η χώρα εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της κατά την τελευταία αξιολόγησή της μετά τη διάσωση, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ. Η Ελλάδα εκπλήρωσε τους συμφωνηθέντες όρους παρά τις οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή οι πληροφορίες δεν είναι ακόμη δημόσιες. Η 14η έκθεση ενισχυμένης επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται τη Δευτέρα. Σε μια εν πολλοίς συμβολική κίνηση που θα σήμανε το επίσημο τέλος της δεκαετούς κρίσης στην Ελλάδα, η χώρα πρόκειται επίσης να βγει από το αυστηρό καθεστώς παρακολούθησης μετά τη διάσωση από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης αναμένεται να λάβουν τις τελικές αποφάσεις, τόσο για την απελευθέρωση των περαιτέρω μέτρων ελάφρυνσης του χρέους όσο και για τον τερματισμό του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας, σε συνάντηση τον Ιούνιο.

Μόνο η τεχνική ανάλυση, ή καλύτερα η εις βάθος γνώση της στατιστικής προϊστορίας, βοηθά εν μέρει. Από αυτήν προκύπτει πως η συσσώρευση γύρω από τις 860 μονάδες ήταν μια λύση αποδεκτή από την πλειονότητα των επαγγελματιών της Αθηναϊκής αγοράς. Το χαμηλό της ζώνης συσσώρευσης είναι οι 845 μονάδες και το άνω όριο είναι οι 875 χονδρικά. Η αγορά περιμένει ακόμα τις αλλαγές στους δείκτες FTSE25 αλλά και τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου από τις ΕΥΡΩΒ ΑΛΦΑ και ΕΤΕ. Η εκτίμησή μας είναι ότι όποια και αν είναι αυτά, η τάση θα καθορίζεται από το μέγεθος της νευρικότητας των διεθνών αγορών. Μπορεί το ‘sell in May and go away’, να μην έχει ολοκληρωθεί. Η συσσώρευση ίσως σπάει ευκολότερα προς… το Νότο. Καθώς τα δεδομένα και τα γεγονότα που εκτρέφουν τη διάθεση για ρίσκο λιγοστεύουν και η επίδρασή τους εξασθενίζει. Αντίθετα αυξάνεται η ισχύς των ενάντιων προς το ρίσκο ανησυχιών. Οι πιέσεις σε μετοχές και ομόλογα αν επικρατήσει η εντύπωση πως η ύφεση πλησιάζει, θα εμφανιστούν και στις αγορές εμπορευμάτων.

Το βασικό χαρακτηριστικό των συναλλαγών της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου ήταν η υποβάθμιση της θετικής επίδρασης, για τις μετοχές της Αθήνας, διαφόρων γεγονότων. Αναφερόμαστε στις ευεργετικές για τις ελληνικές μετοχές αλλαγές των δεικτών της MSCI, στα εταιρικά αποτελέσματα εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης και στην ώθηση της θέσης της Ελλάδας ψηλότερα στο διπλωματικό πεδίο. Αυτό συνέβη επειδή η ισχύς των εισαγόμενων πιέσεων και τα αίτια που τις προκάλεσαν, ήτοι οι ανησυχίες για επερχόμενη παγκόσμια ύφεση, έπαιξαν πιο καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του φρονήματος των επενδυτών.

Εβδομάδα Τραπεζών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τρέχουσα, καθώς Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα ανακοινώνουν μεγέθη α’ τριμήνου και πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις διαδοχικά στις 25, 26 και 27 Μαΐου αντίστοιχα. Επίσης αποτελέσματα α’ τριμήνου ανακοινώνουν οι ΕΛΧΑ, Premia (23/5), Ε-Νet (24/05), Quest (25/5), ΔΕΗ και Aegean (26/5). Σε ότι αφορά αναθεωρήσεις δεικτών, στις 26 Μαΐου θα ανακοινωθούν οι εξαμηνιαίες αλλαγές στον δείκτη FTSE25.

Οι εγχώριοι αναλυτές είναι υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουν την βαρύτητα των ανησυχιών που προκαλούν τις αναταράξεις στην παγκόσμια επενδυτική βιομηχανία. Αναζητώντας παράλληλα τα κίνητρα από τις εξελίξεις στο εσωτερικό, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια ανοδική αντίδραση, ενώ στο επίπεδο της επιλογής τίτλων με ανοδικές προοπτικές είναι όλοι φειδωλοί. Από την Piraeus Sec. σχολίασαν μετά το κλείσιμο της Παρασκευής: “Λόγω έλλειψης σημαντικών κινήσεων στο εξωτερικό, σημειώθηκε ήπια ανάκαμψη σήμερα. Μυτιληναίος, Motor Oil και Jumbo (παρά τις Παγκόσμιες ανησυχίες για τον κλάδο Λιανικής, η Jumbo έχει ανθεκτικό μοντέλο κατά την άποψή μας) θα ήταν οι μετοχές που προτιμούμε. Επίσης θα περιμέναμε μία ανοδική αντίδραση στις μετοχές του χρηματοοικονομικού κλάδου, λόγω των εκτιμώμενων καλών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου από Eurobank, Εθνική και Alpha Bank την επόμενη βδομάδα, αλλά και της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI ”. Από την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ εστίασαν σε εξέλιξη που ευνοεί την εγχώρια οικονομία γενικά τονίζοντας: “H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει, την επόμενη Δευτέρα να παραταθεί για έναν ακόμα χρόνο η αναστολή της ισχύος των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα, εξέλιξη ευεργετική για την Ελληνική Οικονομία, που καταγράφει δημόσιο χρέος ύψους 200% ως προς το ΑΕΠ. Το κλείσιμο του ΓΔ πάνω από τις 850 μονάδες, δημιουργεί ελπίδες για τεχνική αντίδραση”.

Η Merit Sec. επισημαίνει: “Οι βασικοί κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσουν οι επενδυτές την προσεχή περίοδο, θα είναι πιθανή σταθεροποίηση αρνητικού πρόσημου στο Αμερικάνικο ΑΕΠ, όπως και πιθανή επισήμανση στα πρακτικά από την τελευταία σύνοδο της FED για περεταίρω πληθωριστικές πιέσεις. Οι κύριες επενδυτικές επιλογές μας για αγορά σε μεγάλες διορθώσεις και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι οι μετοχές των Εurobank, ΟΠΑΠ, Byte, Μοτοδυναμικής και Jumbo”.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Αβέβαιοι οι επενδυτές για το που θα αναζητήσουν ασφάλεια

Μετά από πολλά χρόνια εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής, η συνειδητοποίηση ότι θα εξαφανιστεί, έχει τρομάξει τους επενδυτές. Ανησυχούν σε τέτοιο βαθμό που δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο για την εμφανισθείσα, στα πρώτα στάδια ενός αυστηρότερου κύκλου, τάση φυγής από το ρίσκο. Από μόνος του ο φόβος πριν από τη σύσφιξη προκάλεσε το σκάσιμο σε πολλές κερδοσκοπικές φούσκες, ωστόσο κανένα από τα τρομακτικά σενάρια πιστωτικής κρίσης ή ύφεσης δεν έχει υλοποιηθεί. Η αποφασιστικότητα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια μέχρι να καταπνίξει τον υψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων δεκαετιών, σκοτεινιάζει τις προοπτικές σε ολόκληρη τη Wall Street, καθώς οι αμερικανικές μετοχές βρίσκονται στο κατώφλι ενός bear market και οι προειδοποιήσεις για ύφεση, γίνονται πιο δυνατές. Απλώνοντας την ανησυχία σε όλα τα αναπτυγμένα χρηματιστήρια Είναι αλήθεια ότι το τζίνι του πληθωρισμού δεν έχει συμμαζευτεί ακόμα, αλλά οι αισιόδοξοι αναλυτές αναμένουνε ότι θα τιθασευτεί τους επόμενους μήνες, χωρίς να καταρρεύσει η οικονομία.

Διαφωνία αναλυτών επενδυτών

Ένα πτωτικό σπιράλ κατασκευάζεται με διάφορους τρόπους, αλλά αυτή την εποχή προκύπτει από την απόσταση ανάμεσα στις εκτιμήσεις των επενδυτών και των αναλυτών. Οι επενδυτές στο χρηματιστήριο φαίνεται να πιστεύουν ότι οι αναλυτές κάθε κλάδου βρίσκονται όλο και πιο πολύ σε… παραλήρημα. Γιατί έχουν αυξήσει τις εκτιμήσεις των εσόδων και των κερδών των εταιριών που παρακολουθούν από την αρχή του έτους, ενώ οι επενδυτές έχουν μειώσει τα πολλαπλάσια αποτίμησης (Ρ/Ε) που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτές τις εκτιμήσεις. Και οι δύο ενέργειες ανταποκρίνονται στην ίδια εξέλιξη, τον μαινόμενο πληθωρισμό.

Οι αναλυτές φαίνεται να αυξάνουν τις προβλέψεις τους εν μέρει για να αντανακλούν τη ραγδαία αύξηση των τιμών, ενώ οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός θα αναγκάσει τη Fed να σφίξει μέχρι να συμβεί ύφεση. Μια ύφεση θα ανάγκαζε τους αναλυτές να προσπαθήσουν να μειώσουν τις εκτιμήσεις τους. Σε αυτό το σενάριο, οι επενδυτές θα συνέχιζαν να μειώνουν τα ανεκτά Ρ/Ε και θα συνέχιζαν τις ρευστοποιήσεις. Αυτή τη φορά, η επιμονή της Fed ότι θα αυξήσει τα επιτόκια όσο υψηλά χρειάζεται για να δαμάσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό ενίσχυσε το επιχείρημα ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα είναι λιγότερο ευαίσθητοι στην αστάθεια της αγοράς. Απειλώντας έτσι περισσότερο τους επενδυτές.

Μια αισιόδοξη προσδοκία

Το θέμα από το οποίο έχουν πιαστεί οι αισιόδοξοι διαχειριστές είναι το λεγόμενο Put της Fed. Δηλαδή η πεποίθηση αρκετών επενδυτών ότι η Fed θα αναλάβει δράση εάν οι μετοχές πέσουν πολύ βαθιά, παρόλο που δεν έχει εντολή να προστατεύει τις τιμές όλων των περιουσιακών στοιχείων. Ένα συχνά αναφερόμενο παράδειγμα του φαινομένου, το οποίο πήρε το όνομά του από ένα παράγωγο αντιστάθμισης που χρησιμοποιείται για την προστασία από τις πτώσεις της αγοράς, συνέβη όταν η Fed σταμάτησε έναν κύκλο αύξησης των επιτοκίων στις αρχές του 2019, μετά από μια βύθιση των χρηματιστηρίων. Μια πρόσφατη έρευνα της BofA Global Research έδειξε ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων αναμένουν τώρα ότι η Fed θα παρέμβει αν ο S&P 500 φθάσει στο επίπεδο των 3.529 μονάδων. Για τη σύγκριση με τις προσδοκίες τον Φεβρουάριο, κάτι ανάλογο οι επενδυτές περίμεναν αν έφτανε στις 3.700. Μια πτώση ως τις 3500 χονδρικά θα αποτελούσε πτώση 26% από το υψηλό κλεισίματος του S&P στις 3 Ιανουαρίου.

Οι επενδυτές, που ανησυχούν ότι η Federal Reserve άργησε πολύ να εντοπίσει τους κινδύνους από την εκτίναξη του πληθωρισμού, φοβούνται ότι η κεντρική τράπεζα θα κινηθεί πολύ επιθετικά για να τον αντιμετωπίσει, ένα λάθος που θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομία σε ύφεση. Η προκύπτουσα φυγή από το ρίσκο, η οποία επιδεινώθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα lockdown Covid-19 στην Κίνα, ήταν ευρεία. Επηρέασε τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από κρυπτονομίσματα και μετοχές έως κρατικά ομόλογα, αφήνοντας τους επενδυτές χωρίς πυξίδα για το πού να αναζητήσουν ασφάλεια. Μετά από εβδομάδες ζημιών, ορισμένοι επενδυτές κρατούν μετοχές ή αγοράζουν περισσότερες, ελπίζοντας ότι οι ρευστοποιήσεις φθάνουν στο ναδίρ τους. Άλλοι όμως φαίνεται πως προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας.

Τεχνικό rebound

Οι αγορές μετοχών παγκόσμια ανέκαμψαν την Παρασκευή αφού ο S&P 500 περιόρισε τις απώλειες που τον οδήγησαν για λίγο σε bear market και το δολάριο σημείωσε άνοδο, καθώς η ανησυχία των επενδυτών για την αυστηροποίηση της πολιτικής της Federal Reserve με στόχο τον περιορισμό του πληθωρισμού πυροδότησε φόβους για ύφεση. Οι μετοχές ανέκαμψαν νωρίτερα στην Ευρώπη και την Ασία αφού η Κίνα μείωσε ένα βασικό δείκτη αναφοράς δανεισμού για να ενισχύσει την αποδυναμωμένη οικονομία της, βοηθώντας αρχικά να αυξηθούν τα κέρδη στη Wall Street.

Ενώ ένα ράλι εμπόδισε τον S&P 500 να επιβεβαιώσει μια bear market, η συνέχεια της αστάθειας στη Wall Street οδήγησε τον βαρύτερο μετοχικό δείκτη να πέσει για έβδομη συνεχή εβδομάδα, ένα γεγονός που έχει συμβεί μόνο πέντε φορές από το 1928. Το πόσο θα διαρκέσει το καθοδικό σπιράλ στις μετοχές θα εξαρτηθεί από το πότε θα “σπάσει” ο πληθωρισμός, δηλώνουν οι επαγγελματίες διαχειριστές. Τα κέρδη της Παρασκευής για το δολάριο δεν ήταν αρκετά για να διαγράψουν τις απότομες απώλειες από τις αρχές αυτής της εβδομάδας που τράβηξαν το δολάριο μακριά από το υψηλό πέντε ετών έναντι του ευρώ. Προκλήθηκε λόγω των ανησυχιών ότι το πολύμηνο ράλι του, μπορεί να ήταν υπερβολικό.

Η εικόνα της εβδομάδας με αριθμούς

Στην τρίτη εβδομάδα του Μαΐου πάλι μόνο 9 από τους 18 βασικούς δείκτες που παρακολουθούμε εμφάνισαν άνοδο και ήταν όλοι από περιφερειακά χρηματιστήρια. Ο S&P500 υποχώρησε -3,05%, στο 2022 χάνει -18,14%. Ο Dow έπεσε κατά -2,90%, με επίδοση -13,97% στο 2022. Ο S&P400 είχε μεταβολή -1,89%, με απώλειες στο 2022 -16,09%. Ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης εμφάνισε πτώση -1,08%, στο 2022 χάνει -21,02%. Ο δε Nasdaq, με μεταβολή -3,82%, στο 2022 υποχωρεί κατά -27,42%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου υποχώρησε κατά -0,38% στη βδομάδα και στο έτος ενισχύεται +0,07%. Ο DAX έχασε -0,33%, ενώ στο 2022 υποχωρεί -11,98%, ο CAC με μεταβολή -1,22%, στο 2022 χάνει -12,13%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας πρόσθεσε +1,76%, ενώ στο 2022 είχε επίδοση -2,63%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία κέρδισε +0,19%, με ετήσια επίδοση -11,89%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 είχε εβδομαδιαία πτώση -0,55%, ενώ στο έτος χάνει -11,62%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας βρέθηκε +1,46% ψηλότερα, με επίδοση στο 2022 +3,50%. Ο IPC του Μεξικού με εκτίναξη +3,91%, αποδίδει στο 2022 -3,29%. Ο χρυσός με άνοδο +1,92%, βρέθηκε στα 1845,10 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση στο 2022 +0,80%. Ενισχύθηκε κατά +2,29%, το πετρέλαιο Crude, αφού έκλεισε στα 112,70 δολάρια το βαρέλι. Στο 2022 ενισχύεται κατά +49,37%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή +1,18%, είχε απόδοση -7,13% στο 2022. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα ανέβηκε κατά +1,35%, και στο 2022 υποχωρεί -11,36%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία κέρδισε +2,90% με επίδοση στο έτος -6,74%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σκαρφάλωσε κατά +4,11%, στο 2022 χάνει -11,46%. Με εβδομαδιαία μεταβολή +2,02% έκλεισε ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης, ενώ στο τρέχον έτος χάνει -13,55%.

Αντίδραση και προσδοκίες

Οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης κινήθηκαν υψηλότερα την Παρασκευή μετά από δύο ημέρες έντονων πτώσεων, καθώς το κλίμα βελτιώθηκε μετά τη μείωση των επιτοκίων της Κίνας. Οι αποδόσεις των ομολόγων έμειναν ψηλά όσο οι αποτιμήσεις των μετοχών κατηφόριζαν. Ωστόσο οι traders αναθεώρησαν τις προσδοκίες τους σχετικά με το πιθανό ύψος των επιτοκίων όταν κορυφωθούν. Όχι μόνο λόγω της πτώσης των τιμών των μετοχών που σφίγγουν τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες σε ολόκληρη την οικονομία, αλλά και επειδή αυτές οι απώλειες ήρθαν από τον καταναλωτικό τομέα. Λειτουργώντας σαν ένα καμπανάκι για την επιβράδυνση της ανάπτυξης. Οι μετοχές της Target Corp. και της Walmart Inc. κατέρρευσαν αφού οι εταιρείες, που αγωνίζονται να μετακυλίσουν υψηλότερα κόστη στους πελάτες, μείωσαν τις προβλέψεις κερδών τους. Η Dollar General Corp., η Macy's Inc. και η Costco Wholesale Corp. είναι μεταξύ των λιανοπωλητών που αναφέρουν αποτελέσματα την τρέχουσα εβδομάδα.

«Οι αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Τα επιθετικά σχόλια του Πάουελ υποδηλώνουν ότι η Fed επιδιώκει χαμηλότερες τιμές στις μετοχές, υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων και αυξανόμενη ανεργία για να επιβραδύνει την οικονομία και τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Pramod Atluri, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Capital Group. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να αντιληφθούν καλύτερα το εύρος της δέσμευσης της Fed σε αυτόν τον στόχο, όταν την Τετάρτη η κεντρική τράπεζα δημοσιεύσει τα πρακτικά της συνεδρίασής της στις 3-4 Μαΐου.

ΧΑ

Εβδομάδα με ασυμμετρίες από το rotation

Ο τζίρος έχει επιστρέψει σε αξιοπρεπή, με βάση την προϊστορία, επίπεδα. Αλλά παράλληλα με τόσο έντονη κυριαρχία στις συναλλαγές των μετοχών των FTSE25 και FTSEM, ώστε ο τζίρος για τις μετοχές εκτός αυτών των 45 να μην ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ. Περιορίζοντας έτσι και το ενδιαφέρον της ανάλυσης σε λιγοστούς τίτλους, για τους οποίους η κυκλικότητα του επενδυτικού ενδιαφέροντος κρατά τους ημερήσιους όγκους σε επίπεδα κατάλληλα για τους ιδιώτες επενδυτές νέας γενιάς. Το βασικό χαρακτηριστικό των συναλλαγών της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου ήταν η υποβάθμιση της θετικής επίδρασης, για τις μετοχές της Αθήνας, διαφόρων γεγονότων. Αναφερόμαστε στις ευεργετικές για τις ελληνικές μετοχές αλλαγές των δεικτών της MSCI, στα εταιρικά αποτελέσματα εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης και στην ώθηση της θέσης της Ελλάδας ψηλότερα στο διπλωματικό πεδίο. Αυτό συνέβη επειδή η ισχύς των εισαγόμενων πιέσεων και τα αίτια που τις προκάλεσαν, ήτοι οι ανησυχίες για επερχόμενη παγκόσμια ύφεση, έπαιξαν πιο καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του φρονήματος των επενδυτών.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με πτώση του ΓΔ κατά -0,88% αφού οδηγήθηκε στις 859,38 από 867,03 μονάδες την Παρασκευή 13/5. Ο τζίρος ανήλθε στα 84,021 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων 15,163 εκατ. Ο ΔΤΡ έκλεισε στις 555,70 μονάδες με μεταβολή -0,98%, ωθώντας τον FTSE25 χαμηλότερα κατά -1,01% στις 2059,26 από 2080,18 μονάδες, ενώ ο FTSEΜ κέρδισε +0,87%. Ήταν η πρώτη από τρεις διαδοχικές συνόδους που το ανώτερο μέρας ήταν πάνω από τις 871 μονάδες, χωρίς ούτε ένα κλείσιμο πάνω από τις 868. Καθιστώντας το επίπεδο αυτό σκληρή οροφή. Την Τρίτη οι θεσμικοί αναίρεσαν την πτώση της προηγούμενης, καθώς η ανοδική δυναμική των διεθνών έφερε με αξιόλογο τζίρο (90,004 εκατ. ευρώ), και μεγάλης σχετικά αξίας πακέτα (10,5 εκατ.), άνοδο +0,98% με τον ΓΔ στις 867,80 μονάδες. Ο ΔΤΡ κέρδισε +1,97% προωθώντας τον FTSE25 ψηλότερα κατά +1,20% στις 2083,87 μονάδες, ενώ ο FTSEΜ κέρδισε +0,56%. Την Τετάρτη, με τα διεθνή σε καθοδικό σπιράλ, η Αθήνα υποχώρησε οριακά κατά -0,12% και ο μέσος όρος αφού διέγραψε δυο φορές την ημερήσια διακύμανσή του έκλεισε στις 866,73 μονάδες. Ο τζίρος έπεσε στα 84,247 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων 12,518 εκατ. και ο ΔΤΡ έκλεισε στις 565,33 μονάδες με μεταβολή -0,23%. Αναγκάζοντας τον FTSE25 σε πτώση -0,13% με κατάληξη στις 2081,22 μονάδες, ενώ ο FTSEΜ κέρδισε +0,62%.

Την Πέμπτη μετά από τη, μεγαλύτερη από το 2020, βουτιά των δεικτών της Wall Street, η Αθήνα εμφάνισε πτώση του ΓΔ κατά -1,79%. Κλείνοντας στις 851,20 αν και στο κατώτερο μέρας και τριμήνου, τις 838,37 μονάδες, οι απώλειές του ήταν -3,27%. Ο τζίρος ανήλθε στα 122,344 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων 17,460 εκατ. Την πτώση οδήγησε ο ΔΤΡ με μεταβολή -4,35%. Ο FTSE25 έκλεισε με πτώση -1,92% στις 2041,27 μονάδες, ενώ ο FTSEΜ έχασε -0,93%.Την Παρασκευή, σε συντονισμό με τη δυναμική των διεθνών αγορών, ο ΓΔ με κατώτερο μέρας το άνοιγμα και ανώτερο στο τέλος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης τις 861,81 μονάδες, έκλεισε στις 860,06 με κέρδη +1,04%. Ο ΔΤΡ έκλεισε στις 563,33 μονάδες με μεταβολή +4,17%, επιτρέποντας στον FTSE25 να κλείσει με κέρδη +1,31% στις 2067,95 μονάδες, ενώ ο FTSEΜ κέρδισε +0,15%. Ο τζίρος ανήλθε στα 81,221 εκατ. ευρώ. Ήταν ο χαμηλότερος των δυο τελευταίων εβδομάδων με αξία πακέτων στα 3,761 εκατ. με αποτέλεσμα ο μέσος ημερήσιος τζίρος να διαμορφώνεται στα 92,367 εκατ. ευρώ με 11,880 εκατ. μέση αξία πακέτων. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 61,901 από 62,416 δις ευρώ στις 13/5.

Τεχνική ανάλυση παράγωγα

Με ουδέτερες προσδοκίες ξεκινά η κυριαρχία των ΣΜΕ Ιουνίου

Μετά από πολλά χρόνια εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής, η συνειδητοποίηση ότι θα εξαφανιστεί, έχει τρομάξει τους επενδυτές. Ανησυχούν σε τέτοιο βαθμό που δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο για την εμφανισθείσα, στα πρώτα στάδια ενός αυστηρότερου κύκλου, τάση φυγής από το ρίσκο. Από μόνος του ο φόβος πριν από τη σύσφιξη προκάλεσε το σκάσιμο σε πολλές κερδοσκοπικές φούσκες, ωστόσο κανένα από τα τρομακτικά σενάρια πιστωτικής κρίσης ή ύφεσης δεν έχει υλοποιηθεί.

Την τρέχουσα εβδομάδα που θα ανακοινωθούν τα ΑΕΠ πρώτου τριμήνου σε ΗΠΑ και τη Γερμανία, οι θεσμικοί θα γνωρίζουν την πτώση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση. Για αυτό θα ξεκινήσουν τα στοιχήματα για το αν και το δεύτερο θα είναι πτωτικό, καθώς ο επίσημος ορισμός της ύφεσης είναι η ύπαρξη δυο διαδοχικά πτωτικών τριμήνων. Με τις πληθωριστικές πιέσεις ακούραστες και τα προβλήματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία να πολλαπλασιάζονται, τα ειδικά προσόντα των ελληνικών μετοχών σκεπάζονται από τον θόρυβο των κινήσεων πανικού στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά. Δικαιολογείται έτσι το γεγονός πως η τρέχουσα σειρά λήξης Ιουνίου ξεκινά την κυριαρχία της στις ημερήσιες συναλλαγές της αγοράς παραγώγων με τιμή κλεισίματος σχεδόν πάνω στο κλείσιμο ου υποκείμενου δείκτη.

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη χωρίς εναλλαγές ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης. Το άνοιγμα στις 2050,28 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 9,01 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 26,68 μονάδες ψηλότερα. Το κατώτερο μέρας ορίστηκε στις 10:30 και ήταν οι 2050,28 μονάδες. Το ανώτερο σημειώθηκε στις 17:00 και ήταν οι 2074,00 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2067,95 από 2041,27 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +1,31% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα υποχώρησε στα 12,346 εκατ. ευρώ την Παρασκευή 20/5/22.

Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Ιουνίου ο όγκος διαμορφώθηκε στα 731 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2068,00 μονάδες και κατώτερο τις 2048,50, ενώ έκανε τελευταίες πράξεις στις 2061,00 μονάδες και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2066,75 από 2028,50, ενώ η σειρά απόκτησε 3576 από 3191 ανοικτά ΣΜΕ. Διακινήθηκαν επίσης 6 από 15 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου και η σειρά απόκτησε 16 ανοικτά ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον παρέμεινε επιλεκτικό. Στα calls λήξης Μαΐου διακινήθηκαν 120 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2050 μονάδες. Για την σειρά Ιουνίου που είναι η νέα κυρίαρχη σειρά διακινήθηκαν 71 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς που εξέπνευσε, διακινήθηκε 1 συμβόλαιο για τιμή εξάσκησης τις 2100 μονάδες. Ενώ για την επομένη σειρά λήξης Ιουνίου εμφανίστηκε όγκος 62 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης τις 2000 και τις 2100 μονάδες.

Ο ΔΤΡ έκλεισε στην συνεδρίαση της Πέμπτης 19/5 στις 540,76 μονάδες με μεταβολή -4,35%. Την Παρασκευή 20/5, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών κινούμενος μεταξύ 548,93 μονάδων (+1,51%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 549,29 (+1,58%), και ανώτερο τις 564,56 (+4,40%), έκλεισε στις 563,33 μονάδες με μεταβολή +4,17%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου διαμορφώθηκε στα 33,336 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ +3,35% απασχόλησε 10,155 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ +4,46% 15,294 εκατ., η ΠΕΙΡ +1,69% απασχόλησε 3,024 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ +5,48% απασχόλησε 4,863 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.

Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Μαρτίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια, η τιμή κλεισίματος οδηγήθηκε στις 569,75 από 547,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ παρέμειναν στο 0.

Η τρίτη εβδομάδα του Μαΐου έφερε στον Γενικό Δείκτη πτώση -0,80%, στον μήνα έγινε -6,76% και έτσι στο 2022 έχει απώλειες -3,73%. Στον FTSE25 προκάλεσε πτώση -0,59% και στον Μάιο -7,54% με ετήσια απόδοση -3,77%. Ωστόσο έδωσε στον FTSEΜ άνοδο κατά +1,26% όταν στον μήνα χάνει -6,65% και στο έτος -5,96%. Ο τραπεζικός ήταν ο κλάδος που συνέβαλλε σημαντικά στις μεταβολές των δεικτών. Ο ΔΤΡ εμφάνισε στην εβδομάδα κέρδη +0,38%, αλλά στον μήνα πτώση -12,63%, έτσι στο 2022 χάνει πλέον -2,02%.

Η εικόνα των blue chip

Με αριθμητική υπεροχή των πτωτικών στην εβδομάδα εκπνοής στα παράγωγα των σειρών Μαΐου ξεχώρισαν τα 9 που έχασαν από -2% και πάνω. Ήτοι ΠΕΙΡ -10,04%, ΕΛΠΕ -3,74%, ΒΙΟ -3,12%, ΤΕΝΕΡΓ -3,05%, ΟΤΕ -2,63%, ΔΕΗ -2,62%, ΜΥΤΙΛ -2,22%, ΜΟΗ -2,20%, και ΕΕΕ -2,03%. Ακολουθούν με μικρότερη πτώση οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,78%, ΑΡΑΙΓ -1,72%, ΕΥΔΑΠ -1,13%, ενώ μεταβολές κοντά στων δεικτών εμφάνισαν οι ΑΔΜΗΕ -0,92% και ΑΛΦΑ -0,26%. Στον αντίποδα βρέθηκαν οι ΚΟΥΕΣ +5,44%, ΕΥΡΩΒ +4,29%, ΛΑΜΔΑ +3,67%, ΟΛΠ +3,66%, ΤΙΤC +3,55%, για να ακολουθήσουν οι ΕΛΧΑ +1,83%, ΜΠΕΛΑ +1,67%, ΟΠΑΠ +1,15%, ΕΤΕ +1,13%, ΣΑΡ +0,15% και ΕΛΛΑΚΤΩΡ +0,12%. Η αναστροφή της εικόνας στο 50% των μετοχών αυτών έναντι της προηγούμενης εβδομάδας υπογραμμίζει την ανάγκη των θεσμικών επενδυτών για διατήρηση της συσσώρευσης γύρω από τις 860 μονάδες για δεύτερη εβδομάδα στη σειρά.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι ξεπέρασαν κατά πολύ τα επίπεδα της προηγούμενης για τα ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου, αλλά παρέμειναν αξιόλογοι. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:

Της ΑΛΦΑ με όγκο 5.088 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 124.871 από 125.486 και τιμή κλεισίματος στα 0,924 ευρώ. Δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και οι ανοικτές θέσεις έμειναν 1.719.

Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 6349 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος 3,30 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 23.996 από 24.470. Δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και έμειναν 166 οι ανοικτές θέσεις.

Της ΕΥΡΩΒ με 3709 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 0,93 ευρώ και έγιναν 32.319 από 34.120 τα ανοικτά ΣΜΕ. Δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και έμειναν 1083 οι ανοικτές θέσεις.

Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 1066 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος 1,10 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 27.897 από 27.709. Διακινήθηκαν 3 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου και έμειναν 1536 οι ανοικτές θέσεις.

Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 570 ΣΜΕ της ΔΕΗ λήξης Ιουνίου, τα 480 ΣΜΕ της ΜΥΤΙΛ, και τα 560 ΣΜΕ της της ΣΕΝΕΡ λήξης Ιουνίου.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo για αρκετές μετοχές μεγάλωσε και αφορούσε στα 85.000 συμβόλαια για την ΕΥΡΩΒ, στα 12.000 για ΟΤΕ, στα 5.000 για ΜΠΕΛΑ, στα 4.800 για ΕΛΠΕ, στα 1500 για ΒΙΟ στα 1000 για ΕΛΧΑ και στα 300 για ΟΛΠ.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης της Beta Sec. Μάνος Χατζηδάκης

Η μεταβλητότητα συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα στο Χ.Α. με την κατεύθυνση της τάσης να υπαγορεύεται από το εξωτερικό. Τα οικονομικά δεδομένα βασικών μακροοικονομικών δεικτών παραμένουν στο επίκεντρο, με τους επενδυτές πλέον να αναμένουν την ερχόμενη εβδομάδα νέα από τα πρακτικά της FED (25/05), το οριστικό ΑΕΠ του α’ τριμήνου σε Αμερική (26/05) αλλά και Γερμανία (25/05). Ειδικά στις ΗΠΑ, το α’ τρίμηνο αναμένεται να βγει αρνητικό κατά 1,4% σε ετήσια βάση, με βάση την προκαταρκτική ανακοίνωση και αυτό θα βάλει πλέον την πιθανότητα ύφεσης στο τραπέζι, καθώς δύο συνεχόμενα τρίμηνα με αρνητικά νούμερα, θα σημάνουν και την είσοδο της Οικονομίας σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Προς το παρόν οι Αγορές έχουν προεξοφλήσει ένα μέρος από αυτό το ενδεχόμενο, ωστόσο η ροή νέων δεν έχει δείξει κάποια πρόοδο που να αναιρεί, ή να μεταβάλει προς το καλύτερο αυτή την εκτίμηση. Παράλληλα το πληθωριστικό περιβάλλον διατηρεί ψηλά τις ανησυχίες, ως προς τα περιθώρια αντιδράσεων των Κεντρικών Τραπεζών, ενώ η πολεμική ένταση στην Ουκρανία δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται.

Στο εσωτερικό η κινητικότητα συνεχίζεται, με την φημολογία των εξαγορών να συντηρεί το ενδιαφέρον, ή να λειτουργεί ανασταλτικά στις πιέσεις. Παράλληλα διάφορα εγχειρήματα που αφορούν την διαχείριση Ακινήτων είτε ως Κατασκευαστές, είτε ως ΑΕΕΑΠ, φαίνεται να παίρνουν το δρόμο για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. Αν και το χρηματιστηριακό κλίμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό, ενδεχομένως η δυναμική αυτή της Αγοράς και του ενδιαφέροντος που υπάρχει, να υποστηρίξει τις προσπάθειες, οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο έγκρισης από τις Εποπτικές Αρχές. Όπως και να έχει η επιτυχία μιας σημαντικής δημόσιας εγγραφής, μετά από καιρό, θα αναπτέρωνε το ηθικό της Αγοράς και πιθανόν να παρακινούσε και άλλες Εταιρείες να ακολουθήσουν το εγχείρημα μιας εισαγωγής.

Οι 850 μονάδες κράτησαν σε επίπεδο ημερήσιων κλεισιμάτων, αλλά αυτό δεν βελτίωσε ιδιαίτερα την διαγραμματική εικόνα. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης αν και δεν έχασε το εν λόγω επίπεδο στήριξης, πραγματοποίησε τις συναλλαγές της εβδομάδας σε αισθητά χαμηλότερο εύρος τιμών από την προηγούμενη. Τουτέστιν χαμηλότερο χαμηλό και χαμηλότερο υψηλό, το οποίο είναι μια ένδειξη αδυναμίας. Πρακτικά η Αγορά παραμένει σε καθοδική τροχιά, οι αγοραστές αγόρασαν λίγο χρόνο και απέφυγαν τα σενάρια που θέλουν τον Γενικό Δείκτη να ανοίγει βηματισμό για τις 800 μονάδες, αν χάσει το 850.

Η αγορά χρόνου συνίσταται στο ότι πλέον το κομβικό σημείο αλλαγής τάσης έχει μετατοπιστεί προς τις 885 μονάδες, ενώ η κάλυψη του καθοδικού “κενού” (864 - 858) ως εκκρεμότητα, μπορεί να εξομαλύνει κάπως την πτωτική δυναμική. Από τα μέσα Απριλίου πάντως, παρατηρείται η επανάληψη ενός μοτίβου καθοδικού ζιγκ ζαγκ, το οποίο έχει θέσει σε αμφισβήτηση όλες τις ανοδικές αντιδράσεις που έχουν προηγηθεί.

Αν υποθέσουμε ότι η Αγορά βρίσκεται σε συσσώρευση από τις αρχές Μαΐου, τότε το βασικό ζητούμενο είναι να μην πληρωθούν τιμές κάτω από τα χαμηλά της προηγούμενης εβδομάδας. Τότε θα μπορέσουμε να μιλάμε για βελτίωση των τεχνικών προϋποθέσεων και μια αντίδραση με πιο αξιόλογες ανοδικές προδιαγραφές.

Σήμερα

Οι ασιατικές αγορές εμφάνισαν μεικτή εικόνα σήμερα Δευτέρα 23/5, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών ενισχύθηκαν αλλά οι μετοχές τεχνολογίας στις κινεζικές αγορές μετοχών δέχθηκαν πιέσεις.

Στις 8:25 δική μας ώρα:

Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν στο +0,57%

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας είχε πτώση -0,08%

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας βρέθηκε -0,04% χαμηλότερα

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ είχε απώλειες -1,78%

Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας εμφάνισε πτωτική μεταβολή -0,25%

Ο MSCI Asia ex Japan είχε πτώση -0,29% και ήταν στις 538,11 μονάδες